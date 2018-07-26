Одри Хепбёрн - первая красавица Голливуда (фотогалерея)

Первая красавица Голливуда

Прекрасная леди

Сама актриса красавицей себя не считала. Ей казалось, что у нее кривоватые зубы, слишком большие уши и широкие ступни. Она и не думала, что с "такой" внешностью ей доведется работать в кино. Тем не менее, в ее послужном списке - 30 кинофильмов и почти столько же премий, в том числе один "Оскар".

Автор: Наталия Королева, Зильке Вюнш