 Одри Хепбёрн - первая красавица Голливуда (фотогалерея) | Кино: что снимают и смотрят в Германии | DW | 04.05.2019

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Кино

Одри Хепбёрн - первая красавица Голливуда (фотогалерея)

4 мая исполнилось бы 90 лет со дня рождения Одри Хепбёрн. Эта красивая и талантливая кинозвезда была одной из наиболее часто фотографируемых женщин на планете.

  • Одри Хепбёрн на вручении премии Оскар в 1954 году

    Первая красавица Голливуда

    "Оскар", 1954 год

    С фильма "Римские каникулы" началась звездная карьера Одри Хепбёрн в Голливуде. За главную роль в этой картине она получила самую престижную кинопремию планеты. А получала она "Оскара" в платье от Юбера де Живанши.

  • Принцесса Анна

    Первая красавица Голливуда

    Принцесса Анна

    Одри Хепбёрн было 24 года, когда ее пригласили в Голливуд - на главную роль в фильме "Римские каникулы" (1953). Она сыграла в нем принцессу Анну. Ее партнером был Грегори Пек, исполнивший роль репортера. С появлением картины на экранах молодая Одри в одночасье стала звездой.

  • Холли Голайтли

    Первая красавица Голливуда

    Холли Голайтли

    В роли Холли Голайтли в фильме "Завтрак у Тиффани" (1961) Одри Хепбёрн стала просто иконой стиля. Женщины всего мира копировали ее наряд - маленькое черное платье чуть ниже колена, без рукавов. Одри сыграла одинокую девушку из глубинки, приехавшую покорять Нью-Йорк. Композиция "Moon River" ("Лунная река"), исполненная актрисой в этой ленте, была удостоена "Оскара" в номинации "Лучшая песня года".

  • Женщина с мундштуком

    Первая красавица Голливуда

    Женщина с мундштуком

    Именно в фильме "Завтрак у Тиффани" Одри Хепбёрн создала неотразимый образ элегантной загадочной женщины с мундштуком, диадемой в волосах, оголенными плечами. И кинокритики, и поклонники были в восторге.

  • Жижи

    Первая красавица Голливуда

    Жижи

    Одри едва исполнилось 20 лет, когда она начала сниматься в кино. Хотя на самом деле девушка мечтала петь и танцевать. И мечта сбылась: в 1952 году Одри утвердили на главную роль в бродвейском мюзикле "Жижи". За эту работу ее удостоили престижной театральной премии. И сразу же актрисой заинтересовался Голливуд.

  • Сестра Люк

    Первая красавица Голливуда

    Сестра Люк

    В драме "История монахини" (1959) Одри Хепберн сыграла девушку, постоянно сомневавшуюся в себе и стремившуюся помогать людям. С одной стороны, она считает, что затворничество и спасение человеческих жизней - это ее призвание. С другой стороны, монахиня не в силах следовать строгим правилам религиозного Ордена. По оценке критиков, в этой сложной роли Одри раскрыла весь свой талант.

  • Николь Бонне

    Первая красавица Голливуда

    Николь Бонне

    Детективная комедия "Как украсть миллион" снималась в Париже. На сей раз Одри перевоплотилась в Николь Бонне, дочь фальсификатора произведений искусства. Дочь разрывается: с одной стороны, ей нужно спасти оказавшегося на грани разоблачения симпатичного и талантливого папу, который копирует картины гениев и зарабатывает на этом немалые деньги, с другой - она влюблена в напавшего на его след сыщика.

  • Сьюзи Хендрикс

    Первая красавица Голливуда

    Сьюзи Хендрикс

    Героиня триллера "Дождись темноты" - женщина, лишившаяся зрения в результате автокатастрофы. Случайно в руки Сьюзи Хендрикс попадает кукла с героиновой начинкой. За игрушкой охотится жестокий преступник. Одри Хепбёрн великолепно справилась с ролью слепой девушки, которая борется за выживание. Критики взахлеб хвалили ее за отточенную мимику и пластику.

  • Карен Райт

    Первая красавица Голливуда

    Карен Райт

    Героини фильма "Детский час" (1961), молоденькие учительницы-подруги Карен Райт (Одри Хепбёрн) и Марта Доби (Ширли Маклейн), открывают частную школу для девочек. У учебного заведения безукоризненная репутация. Но как-то одна из учениц распространяет слух о том, что Карен и Марта - лесбиянки. Имя школы опозорено, жизнь учительниц сломана.

  • Регина Ламперт

    Первая красавица Голливуда

    Регина Ламперт

    Имена партнеров Одри Хепбёрн по работе в кино говорят сами за себя: Гэри Купер, Грегори Пек, Хамфри Богарт, Фред Астер, Питер О'Тул, Берт Ланкастер. Актрисе довелось поработать и с Кэри Грантом. Он был вдвое старше ее, но в комедии "Шарада" (1963), где они исполнили главные роли, этого совершенно не было заметно. За свою работу в "Шараде" оба артиста удостоены премии "Золотой глобус".

  • Прекрасная леди

    Первая красавица Голливуда

    Прекрасная леди

    Сама актриса красавицей себя не считала. Ей казалось, что у нее кривоватые зубы, слишком большие уши и широкие ступни. Она и не думала, что с "такой" внешностью ей доведется работать в кино. Тем не менее, в ее послужном списке - 30 кинофильмов и почти столько же премий, в том числе один "Оскар".

    Автор: Наталия Королева, Зильке Вюнш


  • Одри Хепбёрн на вручении премии Оскар в 1954 году

    Первая красавица Голливуда

    "Оскар", 1954 год

    С фильма "Римские каникулы" началась звездная карьера Одри Хепбёрн в Голливуде. За главную роль в этой картине она получила самую престижную кинопремию планеты. А получала она "Оскара" в платье от Юбера де Живанши.

  • Принцесса Анна

    Первая красавица Голливуда

    Принцесса Анна

    Одри Хепбёрн было 24 года, когда ее пригласили в Голливуд - на главную роль в фильме "Римские каникулы" (1953). Она сыграла в нем принцессу Анну. Ее партнером был Грегори Пек, исполнивший роль репортера. С появлением картины на экранах молодая Одри в одночасье стала звездой.

  • Холли Голайтли

    Первая красавица Голливуда

    Холли Голайтли

    В роли Холли Голайтли в фильме "Завтрак у Тиффани" (1961) Одри Хепбёрн стала просто иконой стиля. Женщины всего мира копировали ее наряд - маленькое черное платье чуть ниже колена, без рукавов. Одри сыграла одинокую девушку из глубинки, приехавшую покорять Нью-Йорк. Композиция "Moon River" ("Лунная река"), исполненная актрисой в этой ленте, была удостоена "Оскара" в номинации "Лучшая песня года".

  • Женщина с мундштуком

    Первая красавица Голливуда

    Женщина с мундштуком

    Именно в фильме "Завтрак у Тиффани" Одри Хепбёрн создала неотразимый образ элегантной загадочной женщины с мундштуком, диадемой в волосах, оголенными плечами. И кинокритики, и поклонники были в восторге.

  • Жижи

    Первая красавица Голливуда

    Жижи

    Одри едва исполнилось 20 лет, когда она начала сниматься в кино. Хотя на самом деле девушка мечтала петь и танцевать. И мечта сбылась: в 1952 году Одри утвердили на главную роль в бродвейском мюзикле "Жижи". За эту работу ее удостоили престижной театральной премии. И сразу же актрисой заинтересовался Голливуд.

  • Сестра Люк

    Первая красавица Голливуда

    Сестра Люк

    В драме "История монахини" (1959) Одри Хепберн сыграла девушку, постоянно сомневавшуюся в себе и стремившуюся помогать людям. С одной стороны, она считает, что затворничество и спасение человеческих жизней - это ее призвание. С другой стороны, монахиня не в силах следовать строгим правилам религиозного Ордена. По оценке критиков, в этой сложной роли Одри раскрыла весь свой талант.

  • Николь Бонне

    Первая красавица Голливуда

    Николь Бонне

    Детективная комедия "Как украсть миллион" снималась в Париже. На сей раз Одри перевоплотилась в Николь Бонне, дочь фальсификатора произведений искусства. Дочь разрывается: с одной стороны, ей нужно спасти оказавшегося на грани разоблачения симпатичного и талантливого папу, который копирует картины гениев и зарабатывает на этом немалые деньги, с другой - она влюблена в напавшего на его след сыщика.

  • Сьюзи Хендрикс

    Первая красавица Голливуда

    Сьюзи Хендрикс

    Героиня триллера "Дождись темноты" - женщина, лишившаяся зрения в результате автокатастрофы. Случайно в руки Сьюзи Хендрикс попадает кукла с героиновой начинкой. За игрушкой охотится жестокий преступник. Одри Хепбёрн великолепно справилась с ролью слепой девушки, которая борется за выживание. Критики взахлеб хвалили ее за отточенную мимику и пластику.

  • Карен Райт

    Первая красавица Голливуда

    Карен Райт

    Героини фильма "Детский час" (1961), молоденькие учительницы-подруги Карен Райт (Одри Хепбёрн) и Марта Доби (Ширли Маклейн), открывают частную школу для девочек. У учебного заведения безукоризненная репутация. Но как-то одна из учениц распространяет слух о том, что Карен и Марта - лесбиянки. Имя школы опозорено, жизнь учительниц сломана.

  • Регина Ламперт

    Первая красавица Голливуда

    Регина Ламперт

    Имена партнеров Одри Хепбёрн по работе в кино говорят сами за себя: Гэри Купер, Грегори Пек, Хамфри Богарт, Фред Астер, Питер О'Тул, Берт Ланкастер. Актрисе довелось поработать и с Кэри Грантом. Он был вдвое старше ее, но в комедии "Шарада" (1963), где они исполнили главные роли, этого совершенно не было заметно. За свою работу в "Шараде" оба артиста удостоены премии "Золотой глобус".

  • Прекрасная леди

    Первая красавица Голливуда

    Прекрасная леди

    Сама актриса красавицей себя не считала. Ей казалось, что у нее кривоватые зубы, слишком большие уши и широкие ступни. Она и не думала, что с "такой" внешностью ей доведется работать в кино. Тем не менее, в ее послужном списке - 30 кинофильмов и почти столько же премий, в том числе один "Оскар".

    Автор: Наталия Королева, Зильке Вюнш


Смотрите также:

  • На фото: Джина Лоллобриджида в фильме Hotel Paradiso.

    Джина Лоллобриджида

    "Актриса по ошибке"

    В 2000 году журналу Parade она призналась: "В школе я училась на художника и скульптора и стала актрисой по ошибке… У меня было много любовников и по-прежнему нет недостатка в кавалерах. Я очень избалованна. Всю жизнь у меня было слишком много восторженных поклонников". На фото: Джина Лоллобриджида в фильме "Отель Парадизо".

  • Кадр из фильма Хлеб, любовь и ревность, 1954

    Джина Лоллобриджида

    Национальное достояние

    Она экспортировала итальянский идеал красоты далеко за пределы Италии, за что на родине ее называют "Gina nazionale". В три года Джина стала "Самым красивым ребенком Италии", в 20 лет была второй на конкурсе красоты "Мисс Рима" и третьей "Мисс Италия". В кино ее поначалу совсем не тянуло. Перспективы заработка привели будущую звезду на съемочную площадку. Фото: "Хлеб, любовь и ревность", 1954 год.

  • Собор Парижской богоматери

    Джина Лоллобриджида

    Французский трамплин

    Мировую известность Лоллобриджиде принесли французские фильмы. "Фанфан-тюльпан" (1951) с великим Жераром Филипом стал ее первым крупным успехом в большом кино. Роль Эсмеральды в фильме "Собор Парижской богоматери" (1956) в исполнении Джины Лоллобриджиды считается лучшим экранным воплощением образа главной героини романа Виктора Гюго.

  • Лауреаты премии Bambi 1958 - Лоллобриджида, Хорст Буххольц и Мария Шель

    Джина Лоллобриджида

    Феноменальный успех

    Ведущие европейские режиссеры с удовольствием приглашали сниматься эффектную итальянку, ее работы в кино благосклонно принимала критика, ее боготворили зрители. В Германии она шесть раз удостаивалась телевизионной премии "Бамби". В 1961 Джина Лоллобриджида удостоилась американской премии "Золотой глобус" как самая популярная иностранная актриса.

  • Соломон и царица Савская

    Джина Лоллобриджида

    Олицетворение Dolce Vita

    Выдающийся американский фотограф Филипп Халсман считал, что она имеет "идеальнейшую фигуру среди всех актрис". На протяжении целого десятилетия Джина Лоллобриджида считалась воплощением самых жгучих мужских фантазий, что делало ее подходящей кандидаткой на роли в фильмах "Самая красивая женщина мира", где она, кстати, оперные партии пела сама, или "Соломон и царица Савская" (фото).

  • Соломон и царица Савская

    Джина Лоллобриджида

    Равнодушная к Голливуду

    Голливуд не смог переманить к себе знойную диву. Лоллобриджида хранила верность Италии, но снималась и у американских режиссеров, главным образом, когда они приезжали снимать в Европу. (фото: кадр из фильма Кинга Видор "Соломон и царица Савская"). Ее экранными партнерами были Хамфри Богарт, Берт Ланкастер, Тони Кертис, Фрэнк Синатра.

  • Джина Лоллобриджида

    Джина Лоллобриджида

    Браки реальные и фиктивные

    В жизни экранная богиня была замужем за югославским врачом Милко Скофичем. В 1957 года у них родился единственный сын Милко-младший. После 19 лет брак был расторгнут в 1971 году. Лоллобриджида больше не выходила замуж, если не считать скандальной истории ее заочного замужества, которое, как считает актриса, сфабриковал ее бывший любовник, испанский бизнесмен Хавьер Ригау-и-Рольфос.

  • Джина Лоллобриджида

    Джина Лоллобриджида

    Завершение карьеры

    По красоте с Джиной могли сравниться, разве что ее более юные конкурентки Клаудиа Кардинале и Софи Лорен. Супруг Лорен, итальянский продюсер Карло Понти, отдавая дань внешности Джины, утверждал, что актрисой она была "средненькой". Джина говорила, что ушла из кино, потому что "не хотела раздеваться". С 1970-х Лоллобриджида крайне редко появлялась на экране и завершила кинокарьеру в 1997 году.

  • Джина Лоллобриджида

    Джина Лоллобриджида

    От Москвы до Кубы

    Покинув кинобизнес, Лоллобриджида обратилась к страстному призванию своей юности и решила снова попробовать себя в качестве скульптора, а также фотографа. Ей позировали Пеле, Рональд Рейган, Пол Ньюман и Сальвадор Дали. Ее работы выставлялись во многих европейских городах, включая Париж и Москву. Для ее документального фильма, который она снимала на Кубе, согласился дать интервью Фидель Кастро.

  • Джина Лоллобриджида

    Джина Лоллобриджида

    90 лет - не повод для скуки

    "Проще найти мужчину, чем от него потом избавиться", - говаривала Лоллобриджида. Ей не довелось завоевать "Оскара", как Софи Лорен и Анне Маньяни, но событий из ее личной жизни вполне хватит на отличное голливудское кино. И кто знает, чем еще удивит эта, по ее собственным словам, "дотошная, упрямая, импульсивная и полная энтузиазма" дива, привыкшая говорить о себе в третьем лице.

    Автор: Элла Володина


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Контекст

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