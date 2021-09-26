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Однополый брак

Официально закрепленные семейные отношения гомосексуальных пар.

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Thousands take part in the March Of The Prides denouncing discrimination linked to sexual orientation, gender and different life choices. Marriage for all, which will be voted on by the Swiss on September 26, was the main theme of the demonstration. Geneva, Switzerland, September 11 2021. Photo by Francois Glories/ABACAPRESS.COM

Швейцарцы поддержали легализацию однополых браков 26.09.2021

Изменение законодательства в пользу однополых браков ранее поддержали правительство и парламент Швейцарии, но консерваторы выступили против и вынесли вопрос на всенародное голосование.
CSD Christopher Street Day in Frankfurt, Hessen, Deutschland: zwei geschmückte junge Frauen nehmen eine Auszeit.

Европарламент осудил дискриминацию ЛГБТИК в странах Евросоюза 14.09.2021

Евросоюз должен разработать единый подход в вопросе признания однополых браков, отдельные страны ЕС не могут ссылаться на мораль, чтобы нарушать права представителей сексуальных меньшинств, говорится в резолюции ЕП.

Argentine President Alberto Fernandez participates in a morning press conference with his Mexican counterpart Andres Manuel Lopez Obrador out of frame, at the National Palace of Mexico City, Mexico, 23 February 2021. Fernandez insisted on Tuesday thatMexico and Argentina should join forces and their potential in Latin America to create an axis that unites the entire continent . Alberto Fernandez: Mexico and Argentina must create an axis that unites the continent ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xJosexMendezx MEX5554 20210223-637496916835879835

Аргентина вводит третий пол в документах 22.07.2021

Аргентина отказывается от бинарности мужчина-женщина, в документах появляется третий пол. Президент страны заявил, что гендерная идентичность и сексуальная ориентация не должны волновать государство.

Истинные масштабы катастрофы в Германии и какую помощь оказывают жертвам наводнения. DW Новости (19.07.2021) 19.07.2021

"Катастрофа века". Так в Германии называют наводнение, захлестнувшее в ночь на 15 июля города в нескольких регионах страны. Во многих населенных пунктах по сей день нет связи и электричества. Местные жители, военные и добровольцы разбирают завалы. Уже в сентябре в Германии выборы, и катастрофа, а также то, как власти справляются с ее последствиями, может серьезно повлиять на мнение избирателей.
12.08.2017 People wave gay rights' movement rainbow flags during the gay pride rally in Saint Petersburg, on Agust 12, 2017. / AFP PHOTO / OLGA MALTSEVA (Photo credit should read OLGA MALTSEVA/AFP/Getty Images)

Россия не намерена выполнять решение ЕСПЧ по однополым бракам 14.07.2021

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конституция страны и позиция граждан в отношении сущности брака свидетельствуют против регистрации отношений однополых пар.
LGBT activists take part in a protest against amendments to Russia's Constitution and the results of a nationwide vote on constitutional reforms, in Moscow, Russia July 15, 2020. The placard reads: I don't recognise the authority that keeps me from having a family. REUTERS/Shamil Zhumatov

ЕСПЧ потребовал от России обеспечить однополым парам юридический статус 13.07.2021

Суд в Страсбурге счел несостоятельным довод властей РФ, что большинство россиян не одобряют однополые союзы. Доступ меньшинств к основным правам не может зависеть от мнения большинства, указано в решении.

April 28, 2019 - Tokyo, Japan - Supporters of the lesbian, gay, bisexual and transgender community (LGBT) march during the Tokyo Rainbow Pride 2019 parade. Organizers claim that 10,000 LGBT supporters wearing colorful costumes participated in the parade starting from Yoyogi Park. (Credit Image: Â© Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire

Суд в Японии признал неконституционным отказ регистрировать однополые браки 17.03.2021

В Японии ЛГБТ-сообщество добилось важного успеха в борьбе за признание однополых браков. Суд в Саппоро объявил отказ государства регистрировать такие союзы неконституционным.

A participant (C) holds a placard reading There is a family, there is Ukraine during the annual Gay Pride parade in Kiev, on June 23, 2019. - More than 8,000 people turned out on June 23 for Kiev's annual Gay Pride parade amid tight security as far-right activists sought to disrupt the celebration, organisers said. The marchers, waving rainbow and Ukrainian flags and wearing colourful costumes, marched through the centre of the capital as thousands of police and National Guard troops stood by to ensure order. (Photo by Genya SAVILOV / AFP) (Photo credit should read GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images)

Альтернатива браку для гомосексуальных пар: что предлагают в Украине? 26.01.2021

Когда и как гомосексуальные пары смогут легализовать свои отношения в Украине и какая альтернатива однополым бракам в стране возможна, рассказал DW эксперт Святослав Шеремет.
Der ungarische Europaabgeordnete Jozsef Szajer stimmt während einer Sitzung im Europäischen Parlament ab. Nach dem überraschenden Verzicht auf sein Mandat als Europaabgeordneter hat am 12.12.2020 der ungarische Politiker Szajer die Teilnahme an einer illegalen Party in Brüssel eingeräumt.

Как гей-вечеринка сломала карьеру политика-гомофоба из Венгрии 02.12.2020

Среди участников закрытой гей-вечеринки в Брюсселе оказался депутат Европарламента от венгерской консервативной партии ФИДЕС Йожеф Сайер. Ранее он выступал против однополых браков.

In this photo taken on Tuesday, Feb. 26, 2019, Chairman of the Estonian Conservative People's Party (EKRE) Mart Helme speaks at his party's campaign meeting in Parnu, Estonia. Nearly a million people are eligible to vote Sunday, March 3, 2019 to choose Estonia’s 101-seat Riigikogu legislature, where the outgoing prime minister and his Center Party is pitted against the center-right opposition Reform Party. (AP Photo/Raul Mee) |

В Эстонии требуют отставки министра внутренних дел из-за его гомофобных высказываний в интервью DW 20.10.2020

За высказывание о геях в интервью DW Марта Хельме обвинили в гомофобии. Президент страны и оппозиция требуют его отставки. Хельме за свои слова извиняться не собирается.

Глава МВД Эстонии о Путине, отравлении Навального, гомофобии и национализме. Март Хельме "вТРЕНДde" 14.10.2020

В интервью DW Март Хельме не исключил, что за отравлением Навального стоит Кремль, однако выразил уверенность в том, что санкции не сделают Россию демократической страной. Хельме считает, что миграция это не вопрос прав человека и что браком должен называться только союз между мужчиной и женщиной.
Oktober 2020, Bistum Dresden-Meißen, Deutschland, Bischof Timmerevers setzt sich für gleichgeschlechtliche Paare ein // Die schriftlche Erlaubnis, die Bilder zu veröffentlichen liegt mir vor. // Redakteur: Victor Weitz

Католический епископ поддержал ЛГБТ-верующих в Германии 08.10.2020

Епископ Хайнрих Тиммереверс призвал изменить отношение католической церкви Германии к верующим гомосексуалам и однополым бракам.
LGBT activists take part in a protest against amendments to Russia's Constitution and the results of a nationwide vote on constitutional reforms, in Moscow, Russia July 15, 2020. The placard reads: I don't recognise the authority that keeps me from having a family. REUTERS/Shamil Zhumatov

В Москве и Петербурге задержаны участники акций в защиту прав трансгендеров 18.07.2020

В Москве и Санкт-Петербурге активисты вышли на пикеты против законопроекта, предлагающего запретить трасгендерам вступать в брак и усыновлять детей.
People take part in the Berlin Pride 2020 event, in Berlin, Germany, June 27, 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke

ЛГБТ-сообщество отмечает Christopher Street Day в условиях пандемии 28.06.2020

Так как из-за коронавируса во всем мире отменены сотни прайд-парадов, европейские ЛГБТ-организации организовали онлайн-акцию. Традиционные марши прошли в Берлине, Лондоне, Вене.
26.04.2020, Polen, Aleksandrow Kujawski: Wahlhelfer sitzen in Schutzkleidung und mit Mundschutz in einem Wahllokal, während eine Wahlhelferin einen Tisch desinfiziert und ein Wähler (r) mit seinem Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl zu einer Walkabine geht. Die Bürgermeisterwahl wird während der Corona-Pandemie unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt. Die Wahl ist nach dem Tod des früheren Bürgermeisters Ciesla, der das Amt seit 2006 innehatte, nötig geworden. Foto: Tytus Zmijewski/PAP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В Польше выбирают нового президента 28.06.2020

Фаворитом является действующий глава государства Анджей Дуда, вызвавший недавно на Западе возмущение своими словами по поводу геев. Наблюдатели полагают, что победитель определится лишь после второго тура.
Beitrag von Victor Weitz über eine Familie von Migranten aus Russland - ein lesbisches Paar und den Vater ihrer Tochter Julia DW, Victor Weitz

Две мамы и один папа: история гомосексуальных родителей 15.06.2020

Лера, Катя и Миша родились в России. Теперь они живут в Германии. Втроем они воспитывают пятилетнюю дочь. DW пообщалась с нетрадиционной семьей.

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