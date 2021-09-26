Однополый брак

Официально закрепленные семейные отношения гомосексуальных пар.
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"Катастрофа века". Так в Германии называют наводнение, захлестнувшее в ночь на 15 июля города в нескольких регионах страны. Во многих населенных пунктах по сей день нет связи и электричества. Местные жители, военные и добровольцы разбирают завалы. Уже в сентябре в Германии выборы, и катастрофа, а также то, как власти справляются с ее последствиями, может серьезно повлиять на мнение избирателей.
В интервью DW Март Хельме не исключил, что за отравлением Навального стоит Кремль, однако выразил уверенность в том, что санкции не сделают Россию демократической страной. Хельме считает, что миграция это не вопрос прав человека и что браком должен называться только союз между мужчиной и женщиной.