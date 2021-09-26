Однополый брак

Истинные масштабы катастрофы в Германии и какую помощь оказывают жертвам наводнения. DW Новости (19.07.2021)

"Катастрофа века". Так в Германии называют наводнение, захлестнувшее в ночь на 15 июля города в нескольких регионах страны. Во многих населенных пунктах по сей день нет связи и электричества. Местные жители, военные и добровольцы разбирают завалы. Уже в сентябре в Германии выборы, и катастрофа, а также то, как власти справляются с ее последствиями, может серьезно повлиять на мнение избирателей.