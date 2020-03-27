 ОБСЕ: Число нарушений перемирия в Луганской области выросло в 14 раз | Новости из Германии об Украине | DW | 04.04.2021

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Украина

ОБСЕ: Число нарушений перемирия в Луганской области выросло в 14 раз

Миссия ОБСЕ в Восточной Украине ведет ежедневное наблюдение. В Луганской области она за сутки зафиксировала 31 нарушение режима прекращения огня, а уже на следующий день - 427 нарушений.

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КПВВ "Гнутово" - один из пяти пунктов пропуска на неконтролируемые Киевом территории Донбасса

Количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой области за сутки возросло в 2,5 раза, а в Луганской - почти в 14 раз. Об этом сказано в последнем отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 3 апреля, охватывающием события 2 апреля.

Конкретно миссия зафиксировала в Донецкой области 594 нарушения режима прекращения огня, включая 453 взрыва, при том, что днем ранее там было зафиксировано 225 нарушений. В Луганской области СММ зафиксировала 427 нарушений режима прекращения огня, включая 58 взрывов. Днем ранее там было зафиксировано 31 нарушение.

Миссия ОБСЕ в своем отчете также подчеркнула, что свободу ее передвижения по-прежнему ограничивали, в частности вооруженные формирования вблизи Александровки и в Константиновке Донецкой области.

Берлин следит за перемещением войск РФ

Ростом напряженности на востоке Украины обеспокоены Германия и Франция. "Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленной деэскалации", - сказано в совместном заявлении министерств иностранных дел двух стран от 3 апреля.

Тысячи российских военных на границе с Украиной?

В конце марта издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники, что в разных точках на границе с Украиной размещены примерно четыре тысячи российских военных. По его данным, Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения за ситуацией с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса" - самой высокой отметки. Это реакция на то, что Россия не вывела войска после завершившихся 23 марта учений. В соцсетях появляются сообщения, что Москва перебрасывает дополнительные войска в Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также в аннексированный Крым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает вооруженные силы "в пределах своей территории по своему усмотрению" и "это не должно никого беспокоить".

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