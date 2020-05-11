Обещанные Путиным выплаты семьям с детьми: при чем тут Навальный?

В связи с кризисом из-за коронавируса семьям с детьми до 15 лет выплатят по 10 тысяч рублей на ребенка, пообещал президент РФ. В плане Навального о такой мере карикатурист Сергей Елкин уже читал.
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