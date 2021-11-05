Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ОАО "НК ЮКОС"

(FILES) Picture dated 19 November 2004 shows the Yukos oil giant logo on the headquarters building in Moscow. The Russian government plans to go ahead with the forced auction of the main production unit of Yukos on Sunday, 19 December 2004, a sale that the oil company says is state-sponsored theft, despite a US court ruling preventing the sale of assets. Foto: YURI KOCHETKOV dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Верховный суд Нидерландов отправил решение по делу ЮКОСа на пересмотр 05.11.2021

Бывшие акционеры ЮКОСа хотят взыскать с РФ 50 млрд долларов. Апелляционный суд в Гааге вынес решение в их пользу. Россия оспорила это. Верховный суд Нидерландов отправил дело на пересмотр.
Kremlin critic Alexei Navalny, who was arrested during March 26 anti-corruption rally, attends a hearing at a court in Moscow on March 27, 2017. - A Russian court on March 27 sentenced Kremlin critic Alexei Navalny to 15 days behind bars after ruling that he had resisted police during a massive anti-corruption protest Sunday in Moscow. (Photo by Vasily MAXIMOV / AFP) (Photo by VASILY MAXIMOV/AFP via Getty Images)

Совет Европы призвал Россию освободить Навального и выплатить компенсацию ЮКОС 19.09.2021

Комитет министров Совета Европы рассмотрел шесть дел в отношении России. СЕ призвал Москву освободить Навального и выплатить компенсации ЮКОС и другим потерпевшим, присужденные ЕСПЧ.

Афганское фиаско: что на самом деле происходит в Афганистане и что будет с беженцами? DW Новости 30.08.2021

Боевики запрещенной во многих странах группировки "Исламское государство" заявили о предпринятой ими новой попытке обстрелять аэропорт в Кабуле. Все последние дни он использовался США и западными странами для эвакуации. Однако талибы настаивали на том, чтобы 31 августа операция была завершена. Что будет после этого с аэропортом и главное - как будет развиваться ситуация в Афганистане в целом?

Удар за критику Путина: в России закрылись медиапроекты Ходорковского 05.08.2021

О прекращении работы объявили "МБХ медиа" и "Открытые медиа", связанные с именем Михаила Ходорковского, экс-олигарха и известного критика Владимира Путина. Накануне сайты заблокировал Роскомнадзор.
Moscow, RUSSIAN FEDERATION: The logo of Russian oil giant Yukos is seen at the wall of its gas station in Moscow, 02 August 2006. The Russian press slammed 02 August the decision by a Moscow court to declare oil giant Yukos bankrupt and said the move contradicted earlier promises made by Russian President Vladimir Putin. AFP PHOTO/ MAXIM MARMUR (Photo credit should read MAXIM MARMUR/AFP via Getty Images)

Арбитраж обязал РФ выплатить 5 млрд долларов компании Yukos Capital 29.07.2021

Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей материнской компании, и не дала свершиться правосудию в этом деле в судах РФ, указано в определении арбитража. Россия обжалует это решение.
Bildnummer: 54133100 Datum: 16.05.2006 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS 48: MOSCOW, RUSSIA. MAY 16. The Moscow City Court has resumed the hearing in the new criminal case of the former Yukos security chief Alexei Pichugin (in pic. in the courtroom). PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY People Gesellschaft Porträt kbdig xns 2006 quadrat Bildnummer 54133100 Date 16 05 2006 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS 48 Moscow Russia May 16 The Moscow City Court has resumed The Hearing in The New criminal Case of The Former Yukos Security Chief Alexei Pichugin in Pic in The Courtroom PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Celebrities Society Portrait Kbdig xns 2006 Square © picture-alliance/dpa/A.Cubillos

Правозащитников не пустили к Пичугину в СИЗО "Лефортово" 11.07.2021

Общественная наблюдательная комиссия Москвы подтвердила, что экс-сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин содержится в "Лефортово". Правозащитников не пустили к Пичугину, сославшись на коронавирусные ограничения.
20.03.2017 Michail Chodorkowski, ehemaliger Chef des Ölkonzerns Yukos, nimmt am 20.03.2017 an einer Diskussionsrunde zum Thema «Russia in Europe: Yesterday, Today, Tomorrow» in Berlin teil. Der Ex-Yukos-Chef war nach fast zehn Jahren Lagerhaft in Russland begnadigt worden und Ende 2013 nach Westeuropa ausgereist. Foto: Sophia Kembowski/dpa | Verwendung weltweit

Минюст РФ внес три структуры Ходорковского в список "нежелательных" НПО 10.07.2021

Генпрокуратура РФ ранее объяснила признание трех связанных с экс-главой ЮКОСа Ходорковским образовательных фондов "нежелательными" якобы исходящей от них угрозой госбезопасности.
Bildnummer: 54133100 Datum: 16.05.2006 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS 48: MOSCOW, RUSSIA. MAY 16. The Moscow City Court has resumed the hearing in the new criminal case of the former Yukos security chief Alexei Pichugin (in pic. in the courtroom). PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY People Gesellschaft Porträt kbdig xns 2006 quadrat Bildnummer 54133100 Date 16 05 2006 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS 48 Moscow Russia May 16 The Moscow City Court has resumed The Hearing in The New criminal Case of The Former Yukos Security Chief Alexei Pichugin in Pic in The Courtroom PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Celebrities Society Portrait Kbdig xns 2006 Square © picture-alliance/dpa/A.Cubillos

Экс-сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин этапирован в "Лефортово" 07.07.2021

Бывший сотрудник службы безопасности нефтяного концерна отбывает пожизненный срок по делу об убийстве. В начале месяца его перевезли из колонии "Черный дельфин" в Москву, сообщила "Новая газета".
Bildnummer: 54133100 Datum: 16.05.2006 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS 48: MOSCOW, RUSSIA. MAY 16. The Moscow City Court has resumed the hearing in the new criminal case of the former Yukos security chief Alexei Pichugin (in pic. in the courtroom). PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY People Gesellschaft Porträt kbdig xns 2006 quadrat Bildnummer 54133100 Date 16 05 2006 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS 48 Moscow Russia May 16 The Moscow City Court has resumed The Hearing in The New criminal Case of The Former Yukos Security Chief Alexei Pichugin in Pic in The Courtroom PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Celebrities Society Portrait Kbdig xns 2006 Square © picture-alliance/dpa/A.Cubillos

Экс-главу службы безопасности ЮКОСа вывезли из колонии 02.07.2021

"Новая газета" предполагает, что речь может идти о даче Алексеем Пичугиным показаний против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. По словам источника, Пичугина могли этапировать для участия в следственных действиях.
Mikhail Khodorkovsky (Founder, Open Russia, Russia) and Ingo Mannteufel (Head of Department for Russia, Ukraine and Turkey, Deutsche Welle, Germany) / Deutsche Welle Global Media Forum 2017

В России признаны нежелательными "Фонд Ходорковского" и еще три иностранных НПО 30.06.2021

Деятельность Фонда Ходорковского и двух других связанных с экс-главой ЮКОСа фондов, а также французской НПО "Европейский выбор" угрожают госбезопасности, заявила Генпрокуратура РФ.
20.03.2017 Michail Chodorkowski, ehemaliger Chef des Ölkonzerns Yukos, nimmt am 20.03.2017 an einer Diskussionsrunde zum Thema «Russia in Europe: Yesterday, Today, Tomorrow» in Berlin teil. Der Ex-Yukos-Chef war nach fast zehn Jahren Lagerhaft in Russland begnadigt worden und Ende 2013 nach Westeuropa ausgereist. Foto: Sophia Kembowski/dpa | Verwendung weltweit

Ходорковский ищет информацию о причастности Мишустина и Сечина к коррупции 29.04.2021

Доказательства связи Мишустина, Миллера, Сечина и Чайки с коррупцией помогут внести их в санкционные списки в рамках "акта Магнитского", указал экс-совладелец ЮКОСа Ходорковский, выразивший солидарность с Навальным.
GMF | Mikhail Khodorkovsky Mikhail Borissowitsch Khodorkovsky Founder Open Russia United Kingdom Anastasia Khodorkovskaya GMF 2017, Keynote, 2017_82_Michail Chodorkowski

Ходорковский: Навальный может оказаться в тюрьме на неопределенный срок 15.02.2021

По мнению Михаила Ходорковского, Алексей Навальный вернулся в Россию, чтобы быть услышанным. Экс-глава ЮКОСа сравнил ситуацию оппозиционера с положением, в котором он сам оказался в 2003 году
20.03.2017 Michail Chodorkowski, ehemaliger Chef des Ölkonzerns Yukos, nimmt am 20.03.2017 an einer Diskussionsrunde zum Thema «Russia in Europe: Yesterday, Today, Tomorrow» in Berlin teil. Der Ex-Yukos-Chef war nach fast zehn Jahren Lagerhaft in Russland begnadigt worden und Ende 2013 nach Westeuropa ausgereist. Foto: Sophia Kembowski/dpa | Verwendung weltweit

Ходорковский ждет от Запада санкций против коррупционеров из России 18.01.2021

Западу нужно действовать, а не рассуждать, если он хочет оказывать влияние на Кремль после ареста Алексея Навального, считает экс-совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский.
People walk by the Yukos oil company headquarters in Moscow in this July 8, 2004 file photo. The Hague's arbitration court has ruled in favour of a group of shareholders in defunct oil giant Yukos against Russia, awarding compensation of around $50 billion, a source close to the ruling said on July 28, 2014. REUTERS/Viktor Korotayev/Files (RUSSIA - Tags: POLITICS ENERGY BUSINESS CRIME LAW)

КС разрешил России не платить 57 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа 26.12.2020

По мнению судей, такие споры, как в случае с ЮКОСом, нужно рассматривать в России, а в зарубежных инстанциях - только с согласия законодателя. Фактически КС разрешил не исполнять решение международного арбитража в Гааге.
FILE - In this Tuesday, July 24, 2018 file photo, Russian opposition figure Mikhail Khodorkovsky, the former owner of the Yukos Oil Company, poses for a photograph after being interviewed by The Associated Press in London. A Dutch appeals court on Tuesday Feb. 18, 2020, reinstated an international arbitration panel’s order to Russia to pay $50 billion compensation to shareholders in former Russian oil giant Yukos. (AP Photo/Matt Dunham, File) |

Ходорковский опроверг слова Путина о признании вины 10.12.2020

По словам Ходорковского, "ни прямого, ни косвенного признания вины" в его прошении о помиловании не было. На встрече с членами СПЧ Путин утверждал обратное.
Moscow, RUSSIAN FEDERATION: The logo of Russian oil giant Yukos is seen at the wall of its gas station in Moscow, 02 August 2006. The Russian press slammed 02 August the decision by a Moscow court to declare oil giant Yukos bankrupt and said the move contradicted earlier promises made by Russian President Vladimir Putin. AFP PHOTO/ MAXIM MARMUR (Photo credit should read MAXIM MARMUR/AFP via Getty Images)

Суд в Нидерландах отказался приостановить тяжбу РФ с экс-акционерами ЮКОСа 04.12.2020

Бывшие акционеры ЮКОСа хотят взыскать с российского государства 50 млрд долларов. РФ просила приостановить тяжбу, Верховный суд Нидерландов отказал ей и приступит к слушаниям в начале 2021 года.
Показать еще