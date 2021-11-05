ОАО "НК ЮКОС"

Боевики запрещенной во многих странах группировки "Исламское государство" заявили о предпринятой ими новой попытке обстрелять аэропорт в Кабуле. Все последние дни он использовался США и западными странами для эвакуации. Однако талибы настаивали на том, чтобы 31 августа операция была завершена. Что будет после этого с аэропортом и главное - как будет развиваться ситуация в Афганистане в целом?
Доказательства связи Мишустина, Миллера, Сечина и Чайки с коррупцией помогут внести их в санкционные списки в рамках "акта Магнитского", указал экс-совладелец ЮКОСа Ходорковский, выразивший солидарность с Навальным.