ОАО "НК ЮКОС"

Афганское фиаско: что на самом деле происходит в Афганистане и что будет с беженцами? DW Новости

Боевики запрещенной во многих странах группировки "Исламское государство" заявили о предпринятой ими новой попытке обстрелять аэропорт в Кабуле. Все последние дни он использовался США и западными странами для эвакуации. Однако талибы настаивали на том, чтобы 31 августа операция была завершена. Что будет после этого с аэропортом и главное - как будет развиваться ситуация в Афганистане в целом?