"Рольф" национализировали с подачи начальника охраны Путина

"Проект" утверждает, что начальник охраны президента РФ добился передачи российского автодилера своему другу Умару Кремлеву. С его помощью глава Службы безопасности Путина получает также доходы от букмекерского бизнеса.

Глава Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной был инициатором национализации крупнейшего российского автодилера "Рольф". Об этом говорится в расследовании интернет-издания "Проект" , опубликованном во вторник, 23 июля.

Издание также утверждает, что он добился передачи компании своему близкому знакомому, рецидивисту Умару Кремлеву, возглавляющему Международную боксерскую ассоциацию. "Насколько мы знаем, Рубежной пролоббировал у Путина включение автосалонов в список на национализацию, а потом пролоббировал и нового собственника, этого Кремлева", - рассказал журналистам один из менеджеров "Рольфа".

Как указывает "Проект", в марте 2024 года гендиректором автокомпании был назначен Роман Антонов - человек, который "тесно связан с Кремлевым" и значится директором двух компаний Кремлева. Издание обратило внимание, что после национализации "Рольфа" логотип автодилера стал появляться на афишах мероприятий Федерации бокса России, в которой Кремлев на тот момент занимал должность генерального секретаря.

Национализация "Рольфа"

В феврале 2024 года "Рольф" стал первой компанией российского бизнесмена, где было введено госуправление согласно подписанному президенто РФ Владимиром Путиным закону об изъятии активов в РФ у граждан и компаний из "недружественных стран". Руководствуясь этим законом, российские власти ранее отобрали активы у немецкой компании Uniper, финской Fortum, а также перевели в собственность государства российскую "дочку" Danone и принадлежавшую Carlsberg Group пивоваренную компанию "Балтика".

Председатель совета директоров и основатель группы компаний "Рольф", бывший депутат Госдумы РФ Сергей Петров с 2016 года проживает в Австрии. В 2019 году против него и ряда руководителей "Рольфа" было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконных валютных операциях и переводе денежных средств на счета нерезидентов. Петров был заочно арестован в РФ, с тех пор он не посещал Россию.

В мае 2024 года Петров заявил, что намерен добиться компенсации от РФ за национализацию компании в судах за пределами страны, как это ранее удалось сделать акционерам компании ЮКОС.

Не "Рольфом" единым

Алексей Рубежной, как утверждается в раследовании, также тесно связан с букмекерским бизнесом. По информации "Проекта", Кремлёву, ранее судимому за вымогательство и нанесение побоев, через доверенных лиц принадлежат три ведущие букмекерские компании и единственный оператор лотерей в стране.

В расследовании отмечается, что Кремлева с Рубежным в начале 2010-х познакомил лидер байкерского клуба "Ночные волки" Хирург (Александр Залдостанов). Журналисты указывают, что рецидивист и начальник путинской охраны вместе занимаются боксом, отмечают праздники. Несмотря на судимости, Кремлев был принят Путиным, а также попал в состав официальной делегации РФ во время недавнего визита президента РФ в Китай.