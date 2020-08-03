 Ночь после выборов в Беларуси: что скрывают усы Лукашенко | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 10.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Ночь после выборов в Беларуси: что скрывают усы Лукашенко

После объявления официальных итогов выборов президента тысячи белорусов вышли на улицы в знак протеста. Их жестко разогнал ОМОН. Сергей Елкин о методах борьбы Лукашенко с несогласными.

Клыки в крови торчат из под усов Лукашенко, символизируя жесткий разгон протестующих в Минске после выборов - карикатура Сергея Елкина

Смотрите также:

  • Жители деревни Боровляны под Минском стоят в очереди у входа на избирательный участок.

    Как белорусы выбирали президента

    Очереди на избирательных участках в Беларуси...

    В день голосования у многих избирательных участков выстроились огромные очереди. Так выглядел вход на участок в деревне Боровляны под Минском. Белорусы могут отдать свой голос на 5767 избирательных участках по всей стране.

  • Очередь у здания посольства Беларуси в Санкт-Петербурге: очередь растянулась на несколько десятков метров.

    Как белорусы выбирали президента

    ... и у белорусских посольств за пределами страны

    А это очередь из желающих проголовать у здания посольства Беларуси в Санкт-Петербурге.

  • Белорусы на марше протеста в Берлине 9 августа

    Как белорусы выбирали президента

    Марш протеста в Берлине на 34-градусной жаре

    Живущие в Германии белорусы 9 августа прошли с маршем протеста по центру Берлина. Они требовали честных выборов и отставки президента Лукашенко. Протестующих не остановила даже жара в 34 градуса. У посольства Беларуси в немецкой столице тоже выстроилась огромная очередь из желающих отдать свой голос на выборах президента.

  • Женщина опубкает избирательный бюллетень в урну, на которой написано Досрочное голосование

    Как белорусы выбирали президента

    Рекордный показатель на досрочном голосовании

    Уже в полдень по местному времени ЦИК Беларуси признал выборы состоявшимися: во всех регионах страны, кроме Минска, явка превысила 50 процентов. Почти 42 процента избирателей проголосовали во время досрочного голосования 4-8 августа. Этот показатель стал рекордным за всю историю страны.

  • Президент Александр Лукашенко опускает избирательный бюллетень в урну для голосования.

    Как белорусы выбирали президента

    Президент Александр Лукашенко проголосовал в центре Минска

    Александр Лукашенко проголосвал утром на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры в центре Минска. По сообщениям белорусскоих СМИ, президент был в приподнятом настроении и шутил.

  • Светлана Тихановская голосует в окружении журналистов

    Как белорусы выбирали президента

    Тихановская голосовала под аплодисменты сторонников

    А вот как голосовала главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская. На избирательный участок она пришла в окружении сторонников и журналистов. Около двухсот человек встретили ее аплодисментами и криками "Света!" и "Молодец!"

  • Глава избирательного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова

    Как белорусы выбирали президента

    Мария Колесникова приехала поддержать Тихановскую

    Глава избирательного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова приехала на избирательный участок, где голосовала Тихановская, чтобы поддержать соратницу.

  • Светлана Тихановская и Мария Колесникова обнимаются у вхда на избирательный участок

    Как белорусы выбирали президента

    Объятия у входа на избирательный участок

    У входа на избирательный участок представительницы объединенной команды соперников Лукашенко поприветствовали друг друга крепкими объятиями. Вечером накануне голосования Колесникову временно задержала милиция, но практически сразу отпустила.

  • Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова

    Как белорусы выбирали президента

    Лукашенко сравнил трио Тихановская-Колесникова-Цепкало с группой "ВИА Гра"

    В разговоре с корреспондентом DW после голосования на избирательном участке Лукашенко сравнил Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало, представляющих объединенный штаб его соперников на выборах, с группой "ВИА Гра". 9 августа стало известно, что Цепкало, супруга незарегистрированного кандидата в президенты, покинула Беларусь из соображений безопасности.

  • Белорусской ОМОН задерживает мужчину.

    Как белорусы выбирали президента

    Новые задержания накануне выборов

    Голосование на президентских выборов сопровождается задержаниями. За сутки до голосования были задержаны несколько сторонников штаба Тихановской. В день основного голосования в Минске задержали троих корреспондентов российского телеканала "Дождь".

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 14:11

Грязные выборы Лукашенко: предвыборная кампания в Беларуси и что говорит Европа

Контекст

Комментарий: Осень белорусского диктатора

Выборы были фарсом, победа Лукашенко - результат фальсификаций. Но гражданское общество в Беларуси победило. Эпоха диктатора подходит к концу, и в Минске может начаться отсчет нового времени, считает Кристиан Триппе.  

"Лукашенко сохранил власть, но потерял страну". Что пишут СМИ ФРГ о Беларуси

Лукашенко объявил себя победителем президентских выборов - в ФРГ в этом никто не сомневался. Но удастся ли ему подавить протесты? DW собрала высказывания немецких СМИ о ситуации в Беларуси.  

День после выборов президента: самое важное о ситуации в Беларуси

Более 3000 задержанных, поздравления Лукашенко от лидеров КНР и СНГ, критика Минска со стороны ЕС и ожидание новых протестов. DW о том, что происходит в Беларуси после выборов.  

Выборы президента Беларуси: реальность настоящая и виртуальная

День выборов президента Беларуси превратился в Минске в борьбу за выход в интернет и возможность отдать свой голос. Он выявил разные представления о действительности у власти и оппозиции.  

"ВИА Гра" для Лукашенко: что сказал президент Беларуси после голосования

После голосования на выборах президента Беларуси Александр Лукашенко перечислил тех, кто вызвал его раздражение в ходе предвыборной кампании, и дал свое название трио Тихановской-Цепкало-Колесниковой.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Лукашенко нашел "наемников" под Минском и на ногах перенес коронавирус. DW Новости  

Женское трио против Лукашенко: Тихановскую поддержат штабы Бабарико и Цепкало. DW Новости  

Также по теме

Karikatur von Sergey Elkin Putins Koch

"Повар Путина" задал перцу на выборах президента Беларуси 03.08.2020

Задержание под Минском граждан РФ, подозреваемых к причастности к ЧВК Вагнера (ее финансирует "повар Путина", бизнесмен Пригожин), добавило остроты выборам в Беларуси. Сергей Елкин об этой приправе.

Weißrussland Präsidentschaftswahlen Proteste und Ausschreitungen in Minsk

День после выборов президента: самое важное о ситуации в Беларуси 10.08.2020

Более 3000 задержанных, поздравления Лукашенко от лидеров КНР и СНГ, критика Минска со стороны ЕС и ожидание новых протестов. DW о том, что происходит в Беларуси после выборов.

DW-Karikatur von Sergey Elkin - Proteste in Weißrussland

Почему Лукашенко не нравятся исторические символы Беларуси 31.07.2020

Тысячи белорусов протестуют против действующего президента Александра Лукашенко. По мнению Сергея Елкина, исторические флаг и герб Беларуси не случайно стали одним из символов протеста.

Реклама

Самые читаемые сегодня

ЦИК Беларуси назвал Лукашенко победителем президентских выборов  

Выборы-2020 в Беларуси: главное о президентской кампании  

Ночь после выборов: как Минск протестовал против результатов голосования  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно