Ночь после выборов в Беларуси: что скрывают усы Лукашенко

Как белорусы выбирали президента

Рекордный показатель на досрочном голосовании

Уже в полдень по местному времени ЦИК Беларуси признал выборы состоявшимися: во всех регионах страны, кроме Минска, явка превысила 50 процентов. Почти 42 процента избирателей проголосовали во время досрочного голосования 4-8 августа. Этот показатель стал рекордным за всю историю страны.