 Что русским - шалаш, то немцам - двуспальные пляжные корзины (фото) | Кадр дня | DW | 29.07.2020

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Кадр за кадром

Что русским - шалаш, то немцам - двуспальные пляжные корзины (фото)

Обычно пляжные корзины в Германии используют днем, но на некоторых курортах несколько лет назад появились двуспальные модели для романтических ночей.

Двуспальная пляжная корзина на немецком морском курорте - острове Нордернай

Двуспальная пляжная корзина на немецком морском курорте - острове Нордернай

Нордернай • Глядя на эти фотографии, сделанные в конце нынешнего июля на немецком острове Нордернай, трудно не вспомнить цитату из стихотворения Николая Михайловича Ибрагимова (1778-1818), вернее - последнюю строчку, ставшую крылатым выражением:

Не ищи меня, богатый:
Ты не мил моей душе.
Что мне, что твои палаты?
С милым рай и в шалаше!

На немецких морских курортах в последние годы набирают популярность романтические ночевки на берегу в таких специальных пляжных корзинах - своего рода плетеных двуместных шалашах повышенной комфортности. Обе корзины в этом месте на острове Нордернай уже забронированы до конца августа.

Сегодня в этой корзине ночуют Элли и Саша из Бремена

Сегодня в этой корзине ночуют Элли и Саша из Бремена

Как отмечает агентство dpa, большим спросом они пользовались и в прошлые сезоны, но сейчас, когда из-за пандемии многие жители Германии проводят отпуск в своей стране, от желающих просто нет отбоя.

Романтическую ночевку на пляже в такой корзине за 89 евро обычно заказывают туристы, отдыхающие на острове в гостиницах, пансионах или частных апартаментах. Такие же корзины можно арендовать в некоторых других местах на морском побережье Германии - например, в нижнесаксонских городах Эзенс и Фарель, коммуне Вангерланд и на острове Вангероге.

Ночевка в корзине начинается с романтического заката

Ночевка в корзине начинается с романтического заката

Пляжные корзины - немецкое изобретение. История этого неотъемлемого атрибута морских курортов в Германии насчитывает почти 140 лет. Они защищают посетителей от солнца, ветра, дождя и песка. Считается, что первое такое плетеное кресло было изготовлено в городе Ростоке по заказу в 1882 году для женщины, которая страдала ревматизмом, обострявшемся от сильного прибрежного ветра.

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    Автор: Максим Нелюбин


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