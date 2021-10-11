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"Нормандская четверка"

В "нормандскую четверку" входят Германия, Франция, Россия и Украина. Эта группа была создана для урегулирования кризиса на востоке Украины.

"Нормандская четверка" была создана для урегулирования ситуации на Украине. Встречи в "нормандском формате" проходят на уровне представителей МИД, глав МИД или глав государств и правительств. Создание группы произошло в июне 2014 года в Нормандии во время празднования 70-й годовщины высадки союзников по антигитлеровской коалиции.

С тех пор прошел ряд встреч на высшем уровне. Главными стали встречи в Минске, в ходе которых были выработаны минские соглашения - программа действий по ликвидации кризиса на востоке Украины.

Несмотря на то, что за годы работы "четверки" кризис так и не был преодолен, "нормандский формат" в настояшее время является единственно действенным. Благодаря работе его участников удалось не допустить серьезного обострения обстановки, а так же снизить напряженность в кризисном регионе.

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