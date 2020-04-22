 ″Нормандская четверка″: В выполнении парижских договоренностей отсутствует прогресс | Новости из Германии об Украине | DW | 30.04.2020

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Украина

"Нормандская четверка": В выполнении парижских договоренностей отсутствует прогресс

Главы МИД Германии, Франции, РФ и Украины констатировали невыполнение многих решений парижского саммита. Встречи на высшем уровне в "нормандском формате" в скором времени не будет.

Видеоконференция нормандской четверки

Видеоконференция "нормандской четверки"

Главы МИД Германии, Франции, РФ и Украины договорились увеличить число пунктов перехода через линию разграничения. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) по итогам переговоров в "нормандском формате" в четверг, 30 апреля, прошедших в формате видеоконференции.

Одновременно Мас указал, что участники встречи констатировали невыполнение многих решений парижского саммита. Пандемия коронавируса не должна использоваться в качестве предлога для недопуска наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в районы Донбасса, контролируемые пророссийскими сепаратистами, подчеркнул Хайко Мас.

Необходим новый обмен пленными

Кроме того необходимо провести новый обмен пленными между Киевом и сепаратистами, обеспечить снабжение пожилых жителей региона и провести разминирование районов военных действий, указал он далее.

Мас также сообщил, что не ожидает скорой встречи "нормандской четверки" на высшем уровне. Причина заключается не только в пандемии, но и в недостаточном выполнении достигнутых ранее договоренностей, пояснил он. Министры договорились через месяц подвести промежуточные итоги выполнения договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Саммит в Берлине будет проведен, но необходима подготовка

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал, что саммит "нормандской четверки" в Берлине не исчез с повестки дня, но до его проведения необходимо подготовить "конкретные наработки" и выполнить договоренности парижского саммита, а также определиться с целями встречи на высшем уровне. "Саммит ради саммита, безусловно, никто проводить не хочет", - отметил Кулеба.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что из решений парижского саммита выполнен лишь один пункт - обмен удерживаемыми лицами. Он указал на отсутствие прогресса в согласовании конкретных аспектов включения "формулы Штайнмайера"в украинское законодательство. "Ключевым положением минских договоренностей, конечно же, является предоставление Донбассу особого статуса в составе украинского государства. Это и цель, и основа урегулирования конфликта", - отметил он.

Первые переговоры на уровне глав МИД за два года

Видеоконференция стала первыми переговорами глав МИД "нормандской четверки" за прошедшие два года. Последний саммит с участием лидеров ФРГ, Франции, России и Украины состоялся в декабре  2019 года в Париже. На основании решений парижского саммита Киев и самопровозглашенные "республики" Донбасса произвели два обмена пленными. В ходе переговоров в Париже было также решено установить новый режим прекращения огня и обозначить три новые участка линии фронта для отвода войск.

Ряд районов Донецкой и Луганской областей Украины вдоль границы с Россией с 2014 года находятся под контролем пророссийских сепаратистов. По оценкам ООН, в результате боев в регионе погибли около 13 200 человек. Германия и Франция посредничают в урегулировании конфликта в Донбассе уже шесть лет.

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    Саммит лидеров Германии, России, Украины и Франции начался в минском Дворце независимости 11 февраля около 18.20. За закрытыми дверями участники встречи начали обсуждение путей, ведущих к прекращению огня на Украине. Ранее представители Киева и сепаратисты уже заключали соглашения об отводе тяжелых вооружений, но боевые действия в Донбассе продолжились.

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    Встреча контактной группы

    В комплексе "Дипсервис холл" в Минске одновременно с саммитом "нормандской четверки" возобновила работу контактная группа, в состав которой входят представители ОБСЕ, Украины, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на обеих встречах в Минске обсуждался один и тот же документ.

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    Российская сторона сначала положительно оценивала ход переговоров, но после полуночи представители других делегаций сообщили, что Путин блокирует достижение договоренностей. После совместного обсуждения с главами МИД и делегациями стран-участниц саммита "нормандская четверка" продолжила встречу в узком составе.

  • Журналисты спят во Дворце независимости в Минске в ожидании окончания переговоров нормандской четверки

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    В ожидании результатов

    На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.

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    После 13 часов переговорного марафона президент Украины Петр Порошенко рассеял надежды на скорое достижение соглашения. "Россия выдвигает неприемлемые условия", - сообщил Порошенко агентству AFP в 10.35 12 февраля.

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    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Сепаратисты отказались подписывать соглашение

    Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

  • Владимир Путин делает заявление по итогам минского саммита по урегулированию конфликта на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

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    В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Франсуа Олландом пресс-конференции по итогам саммита в Минске по урегулированию кризиса на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда

    В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.

    Автор: Ирина Шпаковская


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