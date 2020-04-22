"Нормандская четверка": В выполнении парижских договоренностей отсутствует прогресс

Главы МИД Германии, Франции, РФ и Украины констатировали невыполнение многих решений парижского саммита. Встречи на высшем уровне в "нормандском формате" в скором времени не будет.
Главы МИД Германии, Франции, РФ и Украины договорились увеличить число пунктов перехода через линию разграничения. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) по итогам переговоров в "нормандском формате" в четверг, 30 апреля, прошедших в формате видеоконференции.
Одновременно Мас указал, что участники встречи констатировали невыполнение многих решений парижского саммита. Пандемия коронавируса не должна использоваться в качестве предлога для недопуска наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в районы Донбасса, контролируемые пророссийскими сепаратистами, подчеркнул Хайко Мас.
Необходим новый обмен пленными
Кроме того необходимо провести новый обмен пленными между Киевом и сепаратистами, обеспечить снабжение пожилых жителей региона и провести разминирование районов военных действий, указал он далее.
Мас также сообщил, что не ожидает скорой встречи "нормандской четверки" на высшем уровне. Причина заключается не только в пандемии, но и в недостаточном выполнении достигнутых ранее договоренностей, пояснил он. Министры договорились через месяц подвести промежуточные итоги выполнения договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Саммит в Берлине будет проведен, но необходима подготовка
В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал, что саммит "нормандской четверки" в Берлине не исчез с повестки дня, но до его проведения необходимо подготовить "конкретные наработки" и выполнить договоренности парижского саммита, а также определиться с целями встречи на высшем уровне. "Саммит ради саммита, безусловно, никто проводить не хочет", - отметил Кулеба.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что из решений парижского саммита выполнен лишь один пункт - обмен удерживаемыми лицами. Он указал на отсутствие прогресса в согласовании конкретных аспектов включения "формулы Штайнмайера"в украинское законодательство. "Ключевым положением минских договоренностей, конечно же, является предоставление Донбассу особого статуса в составе украинского государства. Это и цель, и основа урегулирования конфликта", - отметил он.
Первые переговоры на уровне глав МИД за два года
Видеоконференция стала первыми переговорами глав МИД "нормандской четверки" за прошедшие два года. Последний саммит с участием лидеров ФРГ, Франции, России и Украины состоялся в декабре 2019 года в Париже. На основании решений парижского саммита Киев и самопровозглашенные "республики" Донбасса произвели два обмена пленными. В ходе переговоров в Париже было также решено установить новый режим прекращения огня и обозначить три новые участка линии фронта для отвода войск.
Ряд районов Донецкой и Луганской областей Украины вдоль границы с Россией с 2014 года находятся под контролем пророссийских сепаратистов. По оценкам ООН, в результате боев в регионе погибли около 13 200 человек. Германия и Франция посредничают в урегулировании конфликта в Донбассе уже шесть лет.
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