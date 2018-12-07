 Новым генсеком консерваторов стал глава молодежного ХДС Пауль Цимиак | Новости из Германии о Германии | DW | 08.12.2018

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Германия

Новым генсеком консерваторов стал глава молодежного ХДС Пауль Цимиак

Пауль Цимиак, который считается представителем консервативного крыла ХДС, получил 63 процента голосов. По мнению нового председателя ХДС, он сможет ускорить предстоящие процессы по обновлению партии.

Новый генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак

Новый генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак

Лидер молодежной организации Христианско-демократического Союза (ХДС) Пауль Цимиак (Paul Ziemiak) в субботу, 8 декабря, был избран генеральным секретарем партии. По итогам голосования на съезде в Гамбурге политик получил около 63 процентов голосов. Это "честный результат", который станет для него стимулом, заявил 33-летний Цимиак.

Контекст

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В Гамбурге на съезде ХДС новым председателем партии избрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Меркель на этот пост не баллотировалась. (07.12.2018)

Новый председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) предложила Цимиака в качестве своего преемника на посту генсека партии. Пауль Цимиак подходит на эту должность, поскольку он сможет ускорить предстоящие процессы по обновлению ХДС, отметила Крамп-Карренбауэр.

Кроме того, назначение Цимиака призвано предотвратить раскол в партии, объединив, в том числе, сторонников Фридриха Мерца (Friedrich Merz) и Йенса Шпана (Jens Spahn), проигравших в борьбе за пост председателя ХДС. Пауль Цимиак так же, как Мерц и Шпан, считается представителем консервативного крыла партии.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр - новый председатель ХДС

7 декабря Аннегрет Крамп-Карренбауэр стала новым председателем ХДС, сменив на этом посту Ангелу Меркель (Angela Merkel), руководившую партией 18 лет. За Крамп-Карренбауэр проголосовали 517 из 999 делегатов съезда.

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  • Андреас Шойер

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  • Герд Мюллер

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Мюллер продолжит свое дело

    Пожалуй, никто из министров ФРГ, если не считать главы МИДа, так часто не колесит по миру, как министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер. 62-летний Мюллер из ХСС сохранит за собой этот пост. Его основная задача - помогать развитию бедных стран и бороться с причинами, которые приводят к миграции.

    Автор: Михаил Бушуев, Андреа Грунау


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