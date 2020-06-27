Новые правила для авиапассажиров в ЕС. Что нужно знать?

Въезд в Европейский Союз с 1 июля будут открывать постепенно. Вначале ожидается, что доступ получат граждане только 6 стран Западных Балкан: Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии, ведь эпидемиологическая ситуация в них схожая или даже лучше, чем в ЕС. В дальнейшем список планируется расширять, хотя о включении в него, например, России или Беларуси в ЕС пока даже не ведутся дискуссии.

Что же касается внутренних границ Шенгенской зоны, то они открыты уже с 15 июня. Таким образом к началу школьных каникул граждане 26 стран Шенгена получили возможность отправиться в авиапутешествие, которые сейчас с удвоенной силой рекламируют турагентства и авиакомпании. Один из главных аргументов этой рекламы - это выработанные и внедренные в самолетах и аэропортах меры эпидемиологической безопасности, которые призваны уберечь пассажиров от коронавируса. Каковые же эти меры, и как теперь должен себя вести авиапассажир в Европе?

Маска - и в самолете, и в здании аэропорта

Пожалуй, главное: ношение маски теперь является для авиапассажира в Европе обязательным. Причем "с момента входа в здание аэропорта вылета до момента выхода из аэропорта назначения", говорится в опубликованных структурами ЕС инструкциях по пассажирским авиаперевозкам. Исключение делается только для детей до 6 лет и людей, которым ношение маски противопоказано по медицинским соображениям.

В аэропорту Милана можно брать на борт только одну единицу ручной клади

Кроме того, пассажирам необходимо менять маску каждые 4 часа, а также регулярно мыть руки и дезинфицировать их. Так как регистрация на рейс, досмотр, а также сам перелет обычно занимают более 4-х часов, пассажирам имеет смысл иметь при себе как минимум 1 запасную маску.

Ручная кладь

В большинстве немецких аэропортов введено правило, позволяющее пассажиру брать с собой в салон только одну единицу ручной клади. Это должно ускорить досмотр багажа пассажиров и таким образом минимизировать опасность заражения в аэропорту. При досмотре багажа необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Для этого авиакомпании совместно с наземными службами должны реализовать новую разметку в аэропортах и открыть дополнительные стойки регистрации и досмотра пассажиров.

Медицинский контроль в аэропортах

В данный момент в немецких аэропортах нет обязательного измерения температуры у всех пассажиров. Однако аэропорты должны иметь необходимое оборудование и быть готовы начать поголовное измерение температуры в любой момент по распоряжению соответствующих ведомств.

Права требовать оставить соседнее кресло пустым у пассажиров нет

Авиакомпании могут иметь свои правила. Так, немецкая Lufthansa планирует в ближайшие недели предлагать пассажирам добровольно пройти тестирование на коронавирус. Услуга будет введена в аэропортах Мюнхена и Франкфурта-на-Майне. Результаты теста будут известны через 4 часа. По информации авиакомпании, этот сервис будет востребован прежде всего теми пассажирами, которые отправляются в страны, для въезда в которые необходим свежий тест на SARS-CoV-2.

Насколько велик риск заражения на борту

Риск заражения на борту есть, но он небольшой, уверяют авиакомпании и европейский производитель самолетов, концерн Airbus. Объясняют они это тем, что в салоне самолета циркуляция воздуха происходит сверху вниз. Поэтому выдыхаемый пассажирами воздух вместе с капельками влаги сразу оказывается у пола салона и не попадает на соседей. "Риск заражения воздушно-капельным путем в наших самолетах так же незначителен, как и риск заражения в операционной какой-нибудь немецкой клиники", - написала на своем вебсайте авиакомпания Condor.

Йонас Шмидт-Ханазит

Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Ханазит (Jonas Schmidt-Chanasit) оценивает такие заявления скептически. Глава гамбургского Института тропической медицины (Bernhard-Nocht-Instituts) напоминает, что даже при любой самой современной системе фильтрации воздуха в самолете перелет несет в себе риск заражения. При этом чем длиннее перелет, тем этот риск выше, отмечает вирусолог.

Останутся ли пустыми места в середине?

Авиакомпании в ЕС не обязаны оставлять пустыми места посередине, то есть между местом у окна и местом у прохода. Перевозчик может это сделать, но только в том случае, если загрузка самолета это позволяет. Таким образом, права требовать этого от авиакомпании у пассажиров нет.

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