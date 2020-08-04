Новые данные о тестах на коронавирус: что нужно знать

В последнее время в мире появляются все больше тестов, способных определить наличие в организме коронавируса SARS-CoV-2. В конце июля существовало более 270 различных тестов. Все их можно разделить на две группы. К первой относятся экспресс-тесты и тест ПЦР, которые обнаруживают наличие вируса в организме человека на момент тестирования и указывают на то, что он может быть потенциальным источником заражения. Ко второй - тесты на антитела, определяющие, был ли человек в прошлом инфицирован коронавирусом.

Тест ПЦР определяет наличие инфекции в настоящий момент

Чтобы проверить, инфицирован ли человек в настоящий момент и может ли он заразить других, в основном применяется тест ПЦР, проводимый по методике полимеразной цепной реакции. Альтернативой ему может быть тест, основанный на методике изотермической амплификации ДНК (образования дополнительных копий участков хромосомной ДНК), который функционирует сходным с ПЦР образом.

Врач берет у пациента пробу на анализ при подозрении на COVID-19

В обоих случаях у пациента с помощью ватной палочки берут из глотки пробу слюны или мокроты из легких. Затем из генетического материала извлекают один ген, размножают его, многократно увеличивая число его копий, и с помощью определенной биохимической реакции, называемой агарозным электрофорезом, определяют наличие вируса в генетическом материале.

Если в пробе не находят вирус, это не всегда означает, что человек не инфицирован. Вирус может находиться в других частях организма. Этим объясняется то, что у отдельных пациентов, которые уже переболели COVID-19, тест ПЦР позже все же может оказаться положительным. Вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен (Christian Drosten) сравнивает этот способ с попыткой выловить из аквариума сачком золотую рыбку. Если сачок оказался пуст, это не означает, что в аквариуме нет рыбы.

Экспресс-тест: результат - за 15 минут

Экспресс-тесты на коронавирус - существует несколько их видов - появились недавно. Некоторые производители утверждают, что они так же просты в применении, как тесты на беременность. Но это не совсем так. Для большинства экспресс-тестов на коронавирус необходимо небольшое портативное устройство для подготовки пробы к обнаружению вируса с помощью флуоресцентного иммуноферментного анализа (ФИА), поэтому провести тест в домашних условиях не получится.

И хотя для некоторых экспресс-тестов дополнительные приспособления не нужны, в свободной продаже их все же нет. Это объясняется тем, что во многих странах, в том числе, в Германии, в случае заражения SARS-CoV-2 необходимо в обязательном порядке сообщить об этом специальному ведомству по вопросам здравоохранения. Так что сделать экспресс-тест можно только у врача.

В целом же они проводятся по методике ПЦР, когда у пациента с помощью ватной палочки берется из глотки проба слюны. Единственное отличие состоит в том, что результат экспресс-теста известен уже в течение 15 минут. Но он не всегда может быть точным.

К экспресс-тестам также относятся и тесты на грипп, которые проводятся по тому же принципу. Но они не столь эффективны и позволяют определять лишь каждого второго носителя вируса.

Тесты на антитела определяют наличие инфекции в прошлом

Серологический тест (ELISA) определяет наличие в крови антител, выработанные иммунной системой в борьбе с вирусом. Для их проведения необходимо взять пробу крови, которая затем пройдет лабораторный анализ. Существует также экспресс-тест на коронавирус, который осуществляется по такому же принципу. Сделать его может врач.

Наличие антител в крови не всегда означает, что человек уже был инфицирован и имеет иммунитет

Как и при тесте, определяющем уровень сахара в крови у диабетиков, у пациента берется капля крови, помещается в специальный контейнер и смешивается с реагентом.

Если проба окрашивается в другой цвет, это, в принципе, должно означать, что человек уже переболел и у него сформировался иммунитет. Впрочем, результат не всегда точен. Производители тестов говорят о том, что положительная реакция может быть и у тех, кто переболел другими коронавирусными инфекциями, но не COVID-19.

Кому имеет смысл делать тест?

Тесты, которые выявляют наличие вируса на момент их проведения, очень важны - они помогают установить цепочки заражения, найти людей, контактировавших с носителем вируса, поместить их в карантин и изолировать распространителя инфекции.

Серологические тесты важны, в первую очередь, для эпидемиологов: они позволяют установить, сколько человек уже бессимптомно переболели, и примерно оценить период, необходимый для для формирования коллективного иммунитета. Это помогает политикам принимать правильные меры по снятию ограничений, введенных в связи с пандемией. Кроме того, эти тесты дают возможность понять, насколько эффективна вакцина.

Применение тестов: стратегии разных стран

В разных странах мира к проведению тестов на коронавирус во время пандемии относятся по-разному. Это зависит от наличия тестов и лабораторий, от ресурсов, которыми располагает система здравоохранения, а также от того, насколько серьезно отнеслись к угрозе эпидемии в самом начале.

К примеру, Южная Корея, которая в 2002 году пережила эпидемию SARS, систематически и независимо от наличия симптомов тестировала на коронавирус всех даже в тот период, когда число заболевших COVID-19 было относительно низким.

В Германии, учитывая общую численность ее населения, проводится много тестов, но прежде всего, проверяют тех, кто контактировал с инфицированными людьми или имеет симптомы заболевания.

А с 1 августа все жители ФРГ, возвращающиеся домой после поездки за границу, смогут в течение 72 часов бесплатно сдать тест на наличие коронавирусной инфекции - даже без симптомов заболевания. Сделать анализ можно будет в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в частных врачебных практиках. Расходы - в том числе и на повторное тестирование - возьмет на себя государство.

Другие страны, например, США, сейчас расширяют возможности для проведения тестов на фоне растущего числа заболевших. А в странах Африки тестирование не проводится вообще.

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