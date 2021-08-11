Новороссийск

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Город на юге России, центр муниципального образования в составе Краснодарского края.
Разлив нефти под Новороссийском произошел при закачке на танкер Minerva Symphony. Каспийский трубопроводный консорциум указал площадь разлива в 200 м², РАН оценила площадь загрязнения почти в 80 км².
РФ мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях, заявляют Киев и Тбилиси. Они пожаловались на это в Международную морскую организацию.
Бывший майор МВД РФ, прославившийся в 2009 году разоблачительными роликами, задержан в Новороссийске со взрывчаткой. Он сообщил, что сам вез ее сдавать в полицию.
Под Новороссийском экскурсионный автобус столкнулся с легковым автомобилем, оба транспортных средства упали в обрыв. В результате аварии пострадал 41 человек, трое погибли.
"Транснефть" молчит про судьбу миллионов тонн сырья с коррозионно-опасными и ядовитыми хлоридами. У зарубежных клиентов, автомобилистов и экологов есть повод для беспокойства.
Госдепартамент подтвердил задержание двух граждан США в России. Оба задержанных являются членами религиозной организации мормонов.
По данным спецслужб, иранцы доставляют компоненты вооружений на базу Хмеймим, откуда россияне транспортируют груз, предназначенный к техобслуживанию, до Новороссийска, пишет Welt am Sonntag.
В России - рекордный урожай, и она впервые может стать крупнейшим экспортером пшеницы, обогнав весь Евросоюз. Однако именно сейчас зерно на мировом рынке сильно подешевело.
В середине марта в порт Новороссийска прибыла вторая партия продуктов из Сирии - около трех тысяч тонн апельсинов, лимонов, грейпфрутов, томатов и капусты, пишет "Коммерсант".
Ранее ФАС удовлетворила ходатайство дочерней компании "Транснефти" о покупке 50-процентной доли Gunvor в Новороссийском нефтяном терминале.
Агентство Reuters рассказало о резком росте числа кораблей, курсирующих между Новороссийском и сирийским Тартусом. Корабли везут белые грузовики с неизвестным содержимым.
Адвокат Иван Павлов утверждает, что к проверкам подключилась Федеральная служба безопасности России.
Военные сообщили СПЧ, что их готовят к отправке "в одну из стран с жарким климатом". При этом соответствующий указ президента им не показывают. СПЧ просит Минобороны проверить эти данные.
Переброска военной техники и военнослужащих идет из военного порта в Новороссийске, сообщается в публикации на интернет-портале.
Порт Сеуты, где на три дня остановилась российская подлодка, находится в 19 милях от Гибралтара. Поэтому политики посчитали, что этот шаг был направлен против Великобритании.
В Новороссийске открылись российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие-2015". В них примут участие около 10 кораблей.
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