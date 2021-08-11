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Новороссийск

Город на юге России, центр муниципального образования в составе Краснодарского края.

TYUMEN REGION, RUSSIA. MARCH 18, 2015. An oil sample taken at the central oil refinery at Sorovskoye field of the LLC Burneftegaz acquired by Bashneft Group. Maxim Slutsky/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE15D59F Tyumen Region Russia March 18 2015 to Oil Sample Taken AT The Central Oil Refinery AT Field of The LLC Acquired by Bashneft Group Maxim Slutsky TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE15D59F

РАН: площадь разлива нефти в Черном море занижена в 400 тысяч раз 11.08.2021

Разлив нефти под Новороссийском произошел при закачке на танкер Minerva Symphony. Каспийский трубопроводный консорциум указал площадь разлива в 200 м², РАН оценила площадь загрязнения почти в 80 км².
05.12.2018, Russland: CRIMEA, RUSISA - DECEMBER 5, 2018: A patrol boat of the coast guard of the Border Service under the Russian Federal Security Service approaches the Kerch Strait Bridge linking the Crimean Peninsula and mainland Russia. Sergei Malgavko/TASS Foto: Sergei Malgavko/TASS/dpa |

Украина и Грузия обвиняют Россию в помехах навигации в море 18.01.2020

РФ мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях, заявляют Киев и Тбилиси. Они пожаловались на это в Международную морскую организацию.
People rally at Griboyedov's monument on Turgenev Square in central Moscow within the Police: Reloaded campaign. Banners: Set major Dymovsky free, No to police state!. Photo: Ria Nowosti |

Бывший майор Дымовский задержан в Новороссийске с тротилом 14.10.2019

Бывший майор МВД РФ, прославившийся в 2009 году разоблачительными роликами, задержан в Новороссийске со взрывчаткой. Он сообщил, что сам вез ее сдавать в полицию.
Kaputte, gesprungene Autoscheibe bei Verkehrsunfall, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В ДТП с автобусом в Новороссийске пострадал 41 человек 08.08.2019

Под Новороссийском экскурсионный автобус столкнулся с легковым автомобилем, оба транспортных средства упали в обрыв. В результате аварии пострадал 41 человек, трое погибли.

BRYANSK REGION, RUSSIA. JANUARY 16, 2006. Logos of the Transneft company and the Druzhba pipeline, L-R, seen on the Druzhba main oil pipeline at the Novozybkov oil pumping station in Bryansk Region. Photo ITAR-TASS / Alexander Saverkin +++(c) dpa - Report+++ |

Россия скрывает, что она делает с грязной нефтью из "Дружбы" 19.06.2019

"Транснефть" молчит про судьбу миллионов тонн сырья с коррозионно-опасными и ядовитыми хлоридами. У зарубежных клиентов, автомобилистов и экологов есть повод для беспокойства.

Hafen von Noworossijsk (English: Novorossiysk), russische Stadt am Schwarzen Meer. Aus dem Hafen sollen nach Medienberichten russische Waffen und Militärtechnik, sowie auch Soldaten nach Syrien verschifft werden. DW/Sergey Gushcha

Двое граждан США задержаны в Новороссийске 06.03.2019

Госдепартамент подтвердил задержание двух граждан США в России. Оба задержанных являются членами религиозной организации мормонов.
13.3.2016 *** epa05212821 A handout picture made available by the Russian Defence Ministry shows Russian warplanes and military personnel at the the Syrian Hmeymim airbase, outside Latakia, Syria, 15 March 2016. First group of Russian warplanes left the Hmeymim airbase for permanent location airfields in Russia. Russian President Vladimir Putin ordered the withdrawal of the majority of Russian troops from Syria on March 15. EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY / HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Copyright: picture alliance/dpa/Russian Defence Ministry

Welt am Sonntag рассказала, как Россия обходит санкции в отношении Ирана 14.08.2017

По данным спецслужб, иранцы доставляют компоненты вооружений на базу Хмеймим, откуда россияне транспортируют груз, предназначенный к техобслуживанию, до Новороссийска, пишет Welt am Sonntag.
Tara Giles operates a combine as she harvests wheat on a 160-acre field located south of High River, Alberta, September 28, 2013. Alberta farmers have completed 71 percent of the harvest, the government of the Western Canadian province said on Friday in its most recent crop report as of September 24. The harvest completion by crop: spring wheat 76 percent; durum 84 percent; barley 74 percent; canola 60 percent. REUTERS/Mike Sturk (CANADA - Tags: AGRICULTURE BUSINESS COMMODITIES FOOD TPX IMAGES OF THE DAY)

С пшеницей, как с нефтью: из-за избытка обвалились цены 08.09.2016

В России - рекордный урожай, и она впервые может стать крупнейшим экспортером пшеницы, обогнав весь Евросоюз. Однако именно сейчас зерно на мировом рынке сильно подешевело.
aufgenommen am 3.5.2009 geladen am 23.6.2013 ++ Shaun Dunphy / CC BY-SA 2.0 ++

В Россию начались поставки овощей и фруктов из Сирии 22.03.2016

В середине марта в порт Новороссийска прибыла вторая партия продуктов из Сирии - около трех тысяч тонн апельсинов, лимонов, грейпфрутов, томатов и капусты, пишет "Коммерсант".
An oil pump works at sunset Wednesday, June 8, 2011, in the desert oil fields of Sakhir, Bahrain. OPEC unexpectedly left its production levels unchanged on Wednesday, causing oil prices to jump, as senior officials said their meeting ended in disarray - a stunning admission for an organization that places a premium on consensus decision making. (Foto:Hasan Jamali/AP/dapd)

Gunvor продает свой последний актив в России 28.12.2015

Ранее ФАС удовлетворила ходатайство дочерней компании "Транснефти" о покупке 50-процентной доли Gunvor в Новороссийском нефтяном терминале.
ARCHIV 2007 *** Bildnummer: 54177960 Datum: 15.05.2007 Copyright: imago/ITAR-TASS NOVOROSSIYSK, RUSSIA. Mikhail Kutuzov cruiser at the quay of the marine terminal at the Black Sea port of Novorossiysk. Pictured in the foreground is an anchor. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Gesellschaft 5 kbdig xmk 2007 quer o0 Hafen, Schwarzes Meer, Schiff, Kriegsschiff, Anker, Denkmal, Objekte

СМИ: Россия отправляет грузы в Сирию кораблями из Новороссийска 29.09.2015

Агентство Reuters рассказало о резком росте числа кораблей, курсирующих между Новороссийском и сирийским Тартусом. Корабли везут белые грузовики с неизвестным содержимым.
Hafen von Noworossijsk (English: Novorossiysk), russische Stadt am Schwarzen Meer. Aus dem Hafen sollen nach Medienberichten russische Waffen und Militärtechnik, sowie auch Soldaten nach Syrien verschifft werden. DW/Sergey Gushcha

СМИ: Рассказавшим об отправке в Сирию контрактникам из РФ грозит обвинение в госизмене 19.09.2015

Адвокат Иван Павлов утверждает, что к проверкам подключилась Федеральная служба безопасности России.
Image #: 39424332 Syrians walk on the rubble of buildings after a missile fired by Syrian government forces hit a residential area in the al-Sukari district in the northern Syrian city of Aleppo on September 15, 2015. Photo by Ameer al-Halbi APA /Landov

СПЧ попросил Минобороны расследовать отправку контрактников в Сирию 18.09.2015

Военные сообщили СПЧ, что их готовят к отправке "в одну из стран с жарким климатом". При этом соответствующий указ президента им не показывают. СПЧ просит Минобороны проверить эти данные.
2321276 Syria. 11/17/2013 Russian plane with humanitarian aid in Latakia Airport in Syria. Alexey Kudenko/RIA Novosti

Газета.ru: Российские контрактники не хотят ехать в Сирию 18.09.2015

Переброска военной техники и военнослужащих идет из военного порта в Новороссийске, сообщается в публикации на интернет-портале.
Blick von Spanien über die Straße von Gibraltar nach Marokko, Riff Gebirge. Die engste Stelle der Meerenge zwischen Europa und Afrika

Британские политики обвинили Испанию в провокации из-за российской подлодки 30.08.2015

Порт Сеуты, где на три дня остановилась российская подлодка, находится в 19 милях от Гибралтара. Поэтому политики посчитали, что этот шаг был направлен против Великобритании.
©Kyodo/MAXPPP - 05/07/2013 ; VLADIVOSTOK, Russia - A Chinese naval ship (R) enters the port of Vladivostok in the Russian Far East on July 5, 2013, to take part in a joint naval exercise between Russia and China. A Russian missile cruiser is also seen to the left. (Kyodo)

Россия и Китай начали совместные учения в Средиземном море 11.05.2015

В Новороссийске открылись российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие-2015". В них примут участие около 10 кораблей.
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