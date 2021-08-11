Новороссийск

СПЧ попросил Минобороны расследовать отправку контрактников в Сирию

Военные сообщили СПЧ, что их готовят к отправке "в одну из стран с жарким климатом". При этом соответствующий указ президента им не показывают. СПЧ просит Минобороны проверить эти данные.