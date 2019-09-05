 Новое хобби в Германии - разрисовывать и раскладывать камни (фото) | Кадр дня | DW | 06.09.2019

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Кадр за кадром

Новое хобби в Германии - разрисовывать и раскладывать камни (фото)

А вы уже встречали на своем пути "камни хорошего настроения"? Этот тренд пришел в Германию из-за океана и набирает сейчас популярность.

Камушек с изображением совы

Ферден • Время собирать камни, время раскрашивать камни, время не держать камни за пазухой! Эти фотографии агентства dpa были сделаны в нижнесаксонском районе Ферден, через который протекает река Аллер. Некоторое время назад здесь организовалась группа энтузиастов, которые собирают, раскрашивают и раскладывают в разных местах такие вот камушки-сюрпризы - в надежде на то, что кто-то их увидит, обрадуется, улыбнется.

Александра Май (Alexandra May) из Фердена разрисовала уже более 200 камней

Александра Май (Alexandra May) из Фердена разрисовала уже более 200 камней

Придумали это новое хобби несколько лет назад в США. Сейчас такие региональные группы, организованные в сети Facebook, набирают популярность и в Германии, особенно - в северных регионах страны. Среди них - "Аллерские камни" (AllerSteine), "Эльбские камни"(ElbStones) и "Прибрежные камни" (Küstensteine).

Обрадуйся, опубликуй и перепрячь. Помимо этого призыва на оборотной стороне можно узнать название группы в Фейсбуке и хештег

"Обрадуйся, опубликуй и перепрячь". Помимо этого призыва на оборотной стороне можно узнать название группы в Фейсбуке и хештег

Тех, кто хочет присоединиться, просят использовать для создания своих позитивных произведений искусства экологически безвредные краски, а также не использовать наклейки или какие-то другие материалы, которые могут загрязнить окружающую среду. Фотографии разрисованных своими руками или найденных камней можно публиковать в группах, рассказывать там связанные с ними истории и делиться впечатлениями.

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    Автор: Татьяна Вайнман, Анна Зайбт


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