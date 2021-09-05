Где теперь памятные таблички жертвам сталинизма, снятые со здания в Твери

Мемориальные доски в память польских и советских жертв сталинских репрессий убрали с бывшего здания НКВД в начале мая. DW побывала в Твери и узнала, где доски сейчас и кто против их возвращения на прежнее место.