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НКВД

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "НКВД".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Autorin: Valeriia Shevchenko aus Odessa, Ukraine (DW-Korri). Orte, wo Massengräber mutmaßlicher Opfer des Stalin-Terrors gefunden wurden.

Массовое захоронение в Одессе: что известно о находке времен сталинизма 05.09.2021

В Одессе на месте заброшенной свалки возле аэропорта нашли могилы с останками жертв и другие артефакты периода Большого террора в СССР. Подробности - у DW.
28.10.2017**** Das Denkmal für die Opfer des sowjetischen Terrors «Mauer der Trauer» des Bildhauers Georgi Franguljan in der russischen Hauptstadt Moskau, aufgenommen am 24.10.2017. Die monumentale «Mauer der Trauer» soll am 30. Oktober enthüllt werden. (zu dpa Russland erinnert mit großem Denkmal an die Stalin-Opfer vom 28.10.2017) Foto: Emile Alain Ducke/dpa | Verwendung weltweit

Канал имени Москвы: (не)забытая страница истории ГУЛАГа 23.10.2020

Крупнейший памятник истории ГУЛАГа - канал, соединяющий Волгу и Москву-реку - до сих пор не имеет охранного статуса. Российские власти неохотно вспоминают о том, какой ценой он был построен.

Was ist mit der Gedenktafel für Polen in Twer geworden? Von unserer Korrespondentin in Moskau Elena Byryschewa im Juli 2020. Gedenktafel für Polen und UdSSR Bürger

Где теперь памятные таблички жертвам сталинизма, снятые со здания в Твери 24.07.2020

Мемориальные доски в память польских и советских жертв сталинских репрессий убрали с бывшего здания НКВД в начале мая. DW побывала в Твери и узнала, где доски сейчас и кто против их возвращения на прежнее место.

Правда о коронавирусе в США: что на самом деле происходит в больницах Майами. DW Новости (23.07.20) 23.07.2020

Власти Вашингтона вводят масочный режим. Отныне для жителей американской столицы ношение масок обязательно. За нарушение режима - штраф. Между тем, печальным лидером в США стал Майами, который, как говорят специалисты, может стать "новым Уханем". В последние дни суточный рост заразившихся там коронавирусом - 10 тысяч случаев.

Чем и кому помешали мемориальные доски в Твери (23.07.2020) 23.07.2020

В Твери со стены здания Медицинского университета сняли таблички в память об убитых в городе советских гражданах и польских военнопленных. Местные активисты начали борьбу за их возвращение.
10.-04.2020+++Warschau, Polen+++10.04.2020, Polen, Warschau: 6217849 10.04.2020 Jaroslaw Kaczynski, the twin brother of the late President Lech Kaczynski takes part in a ceremony to mark the tenth anniversary of the crash of the Polish government plane at the Monument to Lech Kaczynski, in Warsaw, Poland. In 2010, the aircraft with Polish President Lech Kaczynski aboard crashed during landing at Smolensk-Severny Airport killing all passengers and crew. Alexey Vitvitsky / Sputnik Foto: Alexey Vitvitsky/Sputnik/dpa |

В Польше почтили память жертв авиакатастрофы под Смоленском 10.04.2020

Из-за пандемии коронавируса официальная церемония прошла в узком кругу без речей. В результате авиакатастрофы под Смоленском 10 лет тому назад погибли президент Польши Лех Качиньский, его супруга и еще 94 человека.
Was schrieb ein NKVD-Agent in seinem Tagebuch? Tagebücher mit dem Verhörbericht aus dem KGB-Archiv Foto: DW/Alexandra Boguslavska, 26.08.2019, Minsk von unserer Korrespondentin in Weißrussland

О чем рассказал бывший сотрудник НКВД в своих дневниках 28.08.2019

В Беларуси опубликованы воспоминания экс-сотрудника НКВД, арестованного в 1937 году. Внук автора надеется, что книга станет еще одним свидетельством преступлений сталинского режима.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein-Kilogramm-Goldbarren im Lager der Goldverarbeitungsfirma Argor-Heraeus, aufgenommen am 13.03.2008 in Mendrisio, Tessin, Schweiz. Foto: KEYSTONE/Karl Mathis/dpa (zu dpa «Bauarbeiter finden in Passau wertvollen Goldschatz» vom 27.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Тайна золота республиканской Испании 31.03.2019

80 лет назад, 1 апреля 1939 года, диктатор Франко объявил об окончании гражданской войны в Испании. Одной из самых темных ее страниц остается судьба золота, вывезенного в СССР.
Beschreibung: Erinnerung an die Opfer von Gedenkstätte Sandarmokh Schlagworte: Karelien, Russland, Gedenkstätte Sandarmokh Jahr/Ort: 2018, Karelien Fotograf: Korrespondent in Moskau Yuliya Vischnevetskaya

Комментарий: Осторожно, история! 02.10.2018

Задержание Сергея Колтырина по обвинению в педофилии напрямую связано с громким делом главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, считает Александр Плющев.
Beschreibung: Erinnerung an die Opfer von Gedenkstätte Sandarmokh Schlagworte: Karelien, Russland, Gedenkstätte Sandarmokh Jahr/Ort: 2018, Karelien Fotograf: Korrespondent in Moskau Yuliya Vischnevetskaya

Дни памяти в Сандармохе: второй год без Дмитриева 06.08.2018

Несколько сотен человек приехали на место сталинских репрессий, чтобы почтить память убитых, выразить поддержку Юрию Дмитриеву и предотвратить попытки переписать историю.

03.06.2018+++Minsk, Weißrussland+++ Proteste gegen Bau am Ort des Gedenkens an Opfer des Totalitarismus Kuropaty mit dem weisrussischen Menschenrechtler Yuri Belenky

В Куропатах под Минском отметили День памяти о геноциде 03.06.2018

Сотни людей собрались 3 июня в месте массовых расстрелов в урочище Куропаты, чтобы почтить память жертв сталинских репрессий в 1937-1941 годах. Правоохранительные органы не мешали проведению акции.
Presse Konferenz in Moskau - Menschenrechtler gegen Foltern in Russland,15. Februar 2017

Комментарий: Электрошокеры для ФСБ, или Жги, начальник! 22.03.2018

Насилие со стороны представителей власти - это российская норма. И бесконтрольность силовиков будет только возрастать в ближайшую шестилетку, предполагает политолог Иван Преображенский.
Fotos von Volker Witting aus Riga. Sie zeigen die ehemalige Geheimdienstquartier (heute - Museum).

КГБ в Латвии: мрачные тени "углового дома" 20.12.2017

20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности, который раньше назывался Днем чекиста. Есть смысл в такой день пройтись по музею КГБ в Риге.
Bildnummer: 54582039 Datum: 17.10.2010 Copyright: imago/Hohlfeld Ein historisches Foto (ein Soldat bewacht Häftlinge auf dem Weg zur Arbeit) in der Ausstellung im Gulag Perm 36. Das Arbeitslager am Dorf Kucino befindet sich ca. 90 Kilometer östlich der Stadt Perm im Ural. Es ist das einzige erhaltene Arbeitslager auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Das Reisen Objekte kbdig xsk 2010 quer Gulag Perm 36 Arbeitslager Straflager Lager Gefängnis Perm Ural Russland Politik Herbst Museum Sowjetunion Häftling Soldat Militär o0 Repro sw Fotostory Bildnummer 54582039 Date 17 10 2010 Copyright Imago Hohlfeld a historic Photo a Soldier guarded Prisoners on the Way to Work in the Exhibition in Gulag Perm 36 the Labour camps at Village Kucino is to Approx 90 Kilometre east the City Perm in Urals it is the only one preserved Labour camps on the Area the former Soviet Union the Travel Objects Kbdig xSK 2010 horizontal Gulag Perm 36 Labour camps Straflager Stock Prison Perm Urals Russia politics Autumn Museum Soviet Union Prisoner Soldier Military o0 Repro black and white Photo Story

Историк Глембоцкий: "Польская операция" НКВД была забыта и скрыта 04.12.2017

Высланный из РФ историк Хенрик Глембоцкий рассказал DW о своей работе в российских архивах. По его мнению, общество должно знать о преступлениях НКВД против поляков в 1937-1938 годы.
Gedenkmal in Kuropaty, Weißrussland, Opfer der Repressionen in der sowjetischen Zeit, Oktober 2017

Власти Беларуси предпочитают забыть о жертвах сталинских репрессий 29.10.2017

В Беларуси нет ни одного официального памятника жертвам массовых репрессий в 20-50-х годах прошлого века. Хотя речь идет о тысячах расстрелянных граждан, власти о них не вспоминают.
ARCHIV - A young Ukrainian girl carries a candle in front of a wall with names of extinct villages as a result of the famine during the mourning ceremony at the Holodomor monument in Kiev, Ukraine, 26 November 2011. Ukrainians marked a day of memory for the victims of the Holodomor. The Holodomor was the famine of 1932-1933 in the Ukrainian SSR during which millions of people starved to death. EPA/SERGEY DOLZHENKO +++(c) dpa - Bildfunk+++

Историк о тайнах закрытых архивов КГБ Беларуси 23.10.2017

Историк Игорь Кузнецов убежден, что в Беларуси необходимо открыть архивы ВЧК-НКВД-КГБ, как это сделали на Украине. Иначе, по мнению эксперта, рецидив репрессий будет продолжаться.
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