 Массовое захоронение в Одессе: что известно о находке времен сталинизма | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 05.09.2021

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Украина

Массовое захоронение в Одессе: что известно о находке времен сталинизма

В Одессе на месте заброшенной свалки возле аэропорта нашли могилы с останками жертв и другие артефакты периода Большого террора в СССР. Подробности - у DW.

Место массового захоронения жертв сталинских репрессий на окраине Одессы

Место массового захоронения жертв сталинских репрессий на окраине Одессы

Одесские историки и краеведы знают о том, что на месте заброшенной свалки возле аэропорта, где в конце августа были обнаружены человеческие останки, в 1930-е годы находился спецобъект НКВД. Там приводились в исполнение смертные приговоры, и были захоронены, по разным оценкам, от пяти до двадцати тысяч человек.

В апреле 2021 года местные власти предложили перенести туда гаражный кооператив, запланированный под снос в связи с реконструкцией аэропорта. Историки срочно начали георадарные исследования местности и подтвердили, что на этой территории до сих пор находятся останки погибших и строить там ничего нельзя. Горсовет Одессы инициировал создание межведомственной рабочей группы по вопросам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий, захороненных в этом месте.

Массовых захоронения и их забвение в советское время

10 июня было получено разрешение от министерства культуры Украины на исследования. Рабочая группа специалистов из Одессы, Днепра и Кривого Рога работает на волонтерских основаниях: одни проводят непосредственно полевые работы, другие ищут информацию в архивах.

Первая информация о массовых захоронениях на территории бывшей городской свалки, расположенной на шестом километре Овидиопольской дороги, датируются 1942-1943 годами. Тогда румынские оккупационные власти нашли 500 тел с входящими ранениями в затылок и связанными руками, о чем был составлен акт, который обнародован в публикациях румынских историков, говорит одесский историк Александр Бабич. Он входит в межведомственную рабочую группу.

на столах лежат предметы, найденные в массовом захоронении жертв репрессий в Одессе

На месте находки в окрестностях Одессы обнаружили немало артефактов эпохи Большого террора

После Второй мировой войны специальные исследования на участке не проводились, советские документы о бывшем спецобъекте НКВД и о том, что на нем происходило, засекретили и вывезли в Москву, отмечают историки. На протяжении 1960-70 годов во время разного рода технических работ на участке находили человеческие останки, но КГБ блокировал любое дальнейшее изучение территории.

Масштабное исследование спецобъекта НКВД в 2000-х

Первое масштабное исследование бывшего спецобъекта НКВД провели уже в независимой Украине - в 2007-2008 годах. Тогда на участке заброшенной свалки эксгумировали останки 1086 человек. Они три года пролежали в контейнере на территории пустыря, пока после серии громких публикаций и скандалов их не перезахоронили на Западном кладбище Одессы. Из открытых источников известно лишь про одного идентифицированного погибшего - одесского поляка Флориана Бартковского.

бывшая свалка в Одессе - место захоронения жертв Большого террора

Сколько людей было захоронено на этом месте в Одессе, пока неизвестно

Захороненные тут лица - так называемые "враги народа", жертвы репрессий периода сталинизма, указывают исследователи. Александр Бабич допускает, что в этом месте захоронили тела от пяти до восьми тысяч человек. Всего в Одессе, по словам историка, репрессировали 15 700 человек, 8 600 из них смертный приговор вынесли "двойки" и "тройки" НКВД.

Общая площадь участка, на котором находится захоронение, составляет около пяти гектаров, обработано чуть меньше половины территории. На данный момент на нем обнаружено 29 так называемых расстрельных ям, все эти могилы многослойные. Встречаются захоронения в три-пять слоев. Поисковые группы нашли также много артефактов конца 1930-х годов, в том числе резиновую и кожаную обувь, которую носили арестованные, тюремные зубные щетки, а также гильзы от оружия, которое пользовали сотрудники НКВД.

Что сейчас ищут исследователи в Одессе

Задача поисковой группы сейчас - выяснить точные места вероятных расстрелов. "Мы только устанавливаем, что это именно расстрельные ямы и там есть человеческие останки. Мы их не достаем и не знаем, сколько их точно, потому что яму мы полностью не раскрываем, а только обозначаем четыре угла. Дальше нужны отдельные разрешения на проведение следующего этапа работ по эксгумации и установлению количества погибших", - поясняет консультант-археолог разведывательных работ Татьяна Самойлова.

Татьяна Самойлова

Татьяна Самойлова

Кроме дополнительных разрешений, дальнейшие работы требуют значительного финансирования. "У нас нет средств, предусмотренных для проведение таких работ - это колоссальные деньги. Моя функция сейчас - находиться в составе рабочей группы, выезжать на место проведения исследовательских работ, чтобы все соответствовало официальному законодательству", - рассказывает Сергей Гуцалюк, начальник Южного межрегионального отделения Украинского института национальной памяти.

По словам исполняющего обязанности заместителя мэра Одессы Олега Брындака, который возглавляет рабочую группу, отправлены официальные запросы в немецкие и румынские архивы, а также через МИД Украины - в Москву, где хранятся основные архивы НКВД. Пока официальных ответов на эти запросы нет, сказал Брындак.

В 2022 году планируют провести эксгумацию и установить число жертв

Одесская мэрия планирует до конца сентября завершить первый этап поисковых работ по определению количества могил на территории участка. Далее полевые работы хотят поставить на паузу и до весны заниматься поиском средств и получением разрешений на дальнейшие исследования.

Срок их спрогнозировать тяжело, говорит Олег Брындак. По его словам, много времени может занять проведение ДНК-экспертизы и идентификация каждого погибшего. Однако сейчас целесообразность таких исследований в Одессе не определена.

Решение о дальнейшей судьбе территории будут принимать после завершения первого этапа работ. При условии получения разрешений и финансирования в 2022 году планируют провести эксгумацию и установить количество жертв. Следующими шагами могут быть создание мемориального парка на месте массовых расстрелов и перезахоронение всех найденных останков на Западном кладбище Одессы. Будут ли на участке строить гаражи, неизвестно. Никаких нормативных актов, запрещающих тут строительство, на данный момент нет.

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    Автор: Фредерике Мюллер, Ирина Шпаковская


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