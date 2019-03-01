Ники Лауда на экране: фильм "Гонка" - адреналиновая оргия с амбициями

20 мая умер выдающийся австрийский автогонщик, трехкратный победитель автогонок в классе "Формула-1" Ники Лауда (Andreas Nikolaus Lauda). Сегодня мы решили и сами вспомнить, и напомнить вам про замечательный кинофильм, в основу которого легла биография этого человека. Картина "Гонка" была снята в 2013 году.

"Формула-1": противостояние небожителей

Вокруг них всегда очень много шума, причем как в буквальном смысле, так и в переносном. "Формула-1" - это низко посаженные элегантные монстры с двигателями, вмещающими целую армию Буденного по суммарной моще лошадиных сил, и их пилоты - бесстрашные красавцы с железной хваткой мускулистых рук, способные держать в узде своих мустангов, не прощающих неточностей.

Крис Хемсворт и Даниэль Брюль

В наши дни ситуация с безопасностью заметно улучшилась. А в 1970-е годы, с их более жесткой и страстной атмосферой жизни, из 25 автогонщиков, выходивших на старт, ежегодно двое погибали прямо на трассе или от последствий аварий в больнице. С такой мрачной статистики начинается художественный фильм "Rush" ("Гонка"), снятый американским режиссером Роном Ховардом по мотивам реальных событий.

Расчетливый педант, австриец Ники Лауда, один из двух главных героев этого фильма, рисковал не больше, чем на двадцать процентов. Буйно-темпераментный гедонист, англичанин Джеймс Хант, его конкурент, делал ставку на все сто. Противостояние этих двух выразителей диаметрально противоположного отношения к жизни, их дуэли на гоночных трассах и соперничество за чемпионский титул, их непримиримая вражда, к которой было подмешано тайное восхищение достоинствами другого, и составляют основу конфликта в этом фильме, который интересен не только фанатам автомобильного спорта.

Кадр из фильма ''Гонка''

Кульминация событий в картине приходится на 1976 год, когда на знаменитой автотрассе в немецком Нюрбурге происходит страшная авария, лишь чудом не убившая австрийского гонщика, стоившая ему чемпионского титула и навсегда обезобразившая его лицо. Со старта этой роковой гонки фильм делает скачок на шесть лет назад, по ходу событий выворачивает наизнанку гламурный с виду мир автогонок, и завершается в Японии, под проливным дождем, когда на втором круге Лауда выключает мотор, следуя своему железному правилу не рисковать больше, чем на двадцать процентов...

Фильм "Гонка": крутое кино про автогонки

Тот, кто знаком с историей автоспорта и начнет сравнивать экранное действие с его реальной основой, заметит кое-какие фактические неточности в этой двухчасовой адреналиновой оргии. Но ведь это не документальное кино! Картина безупречна в своем драматургическом и визуальном великолепии, а осведомленность зрителя не мешает наслаждаться накалом страстей. Не удивительно, что Ники Лауда, присутствовавший на съемках в качестве консультанта, остался доволен результатом. Иначе и быть не могло. Если уж снимать кино про небожителей в смертоносных болидах, то так, чтобы кинематографическая планка была не ниже той, которую ставят сами автогонщики. И этот фильм снимали великие мастера своего дела.

Лауда против Ханта

Оскаровский лауреат Рон Ховард, на счету которого не только экранизации бестселлеров Дэна Брауна, но и блистательные интеллектуальные драмы "Игры разума" и "Фрост против Никсона", с рутинной уверенностью доказал, что его нельзя называют "новым Спилбергом".

Безупречно выстроен, умен и увлекателен сценарий Питера Моргана, автора "Королевы". В "Гонке" нет ни одной затянутой даже на долю секунды сцены, все персонажи, даже третьестепенные, психологически рельефны, конфликты оправданы, реплики выверены до междометий и при этом содержательны, а пафос с иронией смешаны в единственно верной пропорции.

Снова высший пилотаж продемонстрировал Энтони Дод Мэнтл - оператор, снявший в свое время оскароносного "Миллионера из трущоб". Немалая доля экранного действия в фильме "Гонка", снятого большей частью в Германии, отведена собственно гонкам, причем каждый кадр - с новыми деталями, и у зрителя не проходит ощущение, что он сам сидит в перегретом тестостероном "моторизованном гробу". Кинокамера видит, что видит, или, порой, не видит, ослепленный потом или кровью, страхом или отчаянием гонщик, проникает в самое нутро болида, туда, где мощно бьется сердце машины, где предательски рвется ее стальное сухожилие в роковой момент.

Джеймс Хант и Ники Лауда: притяжение противоположностей

Восхитительны и актеры. Джеймса Ханта играет внешне на него очень похожий австралиец Крис Хемсворт, известный по фильмам "Тор". В итоге получился неотразимый обладатель профессиональной лицензии на самоубийство, обаятельный "Джеймс Бонд", для которого каждый день может стать последним.

Крис Хемсворт в роли Джеймса Ханта

Ники Лауду играет Даниэль Брюль (Daniel Brühl), выдающийся и уже набравшийся международного опыта немецкий актер. И, надо сказать, играет прекрасно. Ему приподняли верхнюю губу, завили волосы и велели говорить с австрийским акцентом. С поставленными задачами Брюль справился блестяще.

Два часа проживают на экране эти герои недавнего прошлого. Проживают в ожесточенной борьбе за гоночные трофеи и за симпатии зрителя. Чемпионами стали оба. Но на чьей же стороне правда? Решайте сами, какой стиль жизни вам ближе.

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