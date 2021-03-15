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Никита Михалков

Советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер

С 90-х годов Никита Михалков ведет также активную общественно-политическую и предпринимательскую деятельность.

FILE PHOTO: A still image taken from video footage shows Russian opposition leader Alexei Navalny, who is accused of flouting the terms of a suspended sentence for embezzlement, inside a defendant dock during the announcement of a court verdict in Moscow, Russia February 2, 2021. Press service of Simonovsky District Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT./File Photo

Навальному присудили премию "Белый слон" за фильмы-расследования 15.03.2021

Решение экспертного совета кинопремии вызвало конфликт с правлением Гильдии киноведов и кинокритиков. Гильдия вышла из состава учредителей премии.
NOVOSIBIRSK, RUSSIA - AUGUST 10, 2018: An employee attends a customer at Russian Post branch No 4 in Zheleznodorozhny District. Kirill Kukhmar/TASS Foto: Kirill Kukhmar/TASS/dpa |

Пескова заинтересовала идея лишать гражданства РФ за призывы к санкциям 18.02.2021

Инициатива о лишении гражданства за призывы к санкциям против России подлежит обсуждению, заявил пресс-секретарь президента РФ. Ранее с таким предложением выступил режиссер Никита Михалков.
epa05530113 Russian director Andrei Konchalovsky poses during a photocall for 'Paradise' at the 73rd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 08 September 2016. The festival runs from 31 August to 10 September. EPA/ETTORE FERRARI +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Андрей Кончаловский: путь к "Оскару" (фотогалерея) 10.02.2021

Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" включена в шорт-лист претендентов на премию "Оскар". Эта фотогалерея - о звездном российском режиссере.

И работать с блеском, и жить красиво

Андрей Кончаловский: кино и жизнь 10.02.2021

Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" - среди номинантов на премию "Оскар" в 2021 году. О других фильмах и не только - в галерее DW.
ARCHIV - Der russische Regisseur Nikita Michalkow, aufgenommen am 14.11.2008 in Moskau EPA/LESZEK SZYMANSKI POLAND OUT (zu dpa-Porträt «Der Zar des russischen Kinos: Nikita Michalkow wird 70» vom 20.10.2015 - Wiederholung vom 15.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Минкульт выделил фонду во главе с Никитой Михалковым 2,8 млрд рублей 20.02.2020

Министерство культуры за три года предоставит "Российскому фонду культуры" почти 3 млрд рублей, узнал РБК. В ведомстве заявили, что это "базовое финансирование" деятельности фонда.
Februar 2018+++Moskau,Russland+++ Mehrere Tausende kamen zum Luzhniki-Stadion in Moskau um ihre Unterstützung für Putin zu zeigen. In der Nähe von dem Stadion wurden die Anhänger des oppositionellen Politikers Alexey Nawalny von der Polizei festgenommen.

Как прошел митинг за Путина в "Лужниках" 03.03.2018

3 марта в Москве прошел митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Как это было и что думают пришедшие на него люди. Репортаж DW.

14.12.2017 +++ Russian President Vladimir Putin arrives to give his annual press conference in Moscow on December 14, 2017. / AFP PHOTO / Alexander NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Комментарий: "Интрига" Путина и "амбиции" Навального 23.12.2017

Российская политика превратилась в единоличный проект Владимира Путина, в котором все остальные должны согласиться быть массовкой, считает Константин Эггерт.

MOSCOW, RUSSIA - JUNE 13, 2017: Looking through a booklet at a press conference on Matilda, a film directed by Alexei Uchitel. Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

Кино "под выборы": что нам покажут в новом сезоне? 09.08.2017

Мы решили детально разобраться в том, какие фильмы сегодня финансируются государством в России. Легко ли современному режиссеру получить поддержку государства?
Bild: Das Yeltsin Zentrum in Ekaterinburg, Russland, das am 25. November 2015 eröffnet wird. Bild: Yeltsin Presidential Center

Михалков не понял, какую награду получил Ельцин-центр 08.05.2017

Европейским музеем года впервые стал музей из России. Но Никита Михалков спустил на Ельцин-центр новых бесов. Как отреагировали на это в музее?
MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 26, 2014. Ukrainian film director Oleg Sentsov, detained in Crimea on charges of terrorism, seen in a cage during a hearing into the investigator's request to extend his arrest at Moscow's Lefortovo District Court. Mikhail Pochuyev/TASS

Итоги-2016: мужество Сокурова, сила Манского и откровенность Райкина 27.12.2016

Специально для DW кинокритик Антон Долин, публицист Александр Архангельский и театральный критик Марина Дмитревская подводят итоги уходящего года в культурной жизни России.
Russian high-profile anti-corruption blogger Alexei Navalny (C) looks on during a court hearing in Kirov on December 5, 2016 Russian opposition politician Alexei Navalny faces a fresh trial over an embezzlement case that his supporters view as politically motivated. / AFP / Sergey BROVKO (Photo credit should read SERGEY BROVKO/AFP/Getty Images)

Комментарий: Марафонский забег Алексея Навального 23.12.2016

Лидера "Партии прогресса" в Кремле боятся и в выборах-2018 участвовать не дадут. Но этим лишь укрепят шансы Навального на будущее, пишет Константин Эггерт специально для DW.
Bild: Das Yeltsin Zentrum in Ekaterinburg, Russland, das am 25. November 2015 eröffnet wird. Bild: Yeltsin Presidential Center

Муфтий Карачаево-Черкессии предложил "взорвать" Центр Ельцина 15.12.2016

Исмаил Бердиев, ранее выступавший за поголовное женское обрезание, предложил "взорвать" музей "Ельцин-центр". В дальнейшем Бердиев заявил, что имел в виду лишь "закрытие" центра.
Bild: Das Yeltsin Zentrum in Ekaterinburg, Russland, das am 25. November 2015 eröffnet wird. Bild: Yeltsin Presidential Center

Какого беса Михалков взялся за Центр Ельцина 13.12.2016

В интервью DW российский историк Леонид Кацва рассуждает о конфликте вокруг Центра Ельцина и о том, почему не надо дудеть всем в одну дудку.
01 May 2010 Members of Stalin's movement carries the portraits of Josef Stalin during the Communist demonstration marking the Labor Day in St. Petersburg, Russia 01 May 2010. Thousands of people take part in the demonstrations, organized by various political parties and movements in St. Petersburg on May 01. EPA/SERGEI ILNITSKY +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комментарий: В российском обществе нет запроса на 1937 год 22.04.2016

Последние обвинения против оппозиции заставляют вспомнить показательные процессы 1930-х годов. Возможны ли в современной России массовые политические репрессии? Мнение Игоря Эйдмана - специально для DW.
MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 11, 2014. Russian film director Nikita Mikhalkov attends the Real Boxing international show at Dynamo Stadium. Zurab Dzhavakhadze/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE15773C Moscow Russia December 11 2014 Russian Film Director Nikita Mikhalkov Attends The Real Boxing International Show AT Dynamo Stage Zurab TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE15773C

Михалкову запретили въезд на Украину 31.08.2015

СБУ опубликовала полный список деятелей культуры и СМИ, которым запрещен въезд в страну. Его пополнили Никита Михалков и Стас Пьеха.
MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 11, 2014. Russian film director Nikita Mikhalkov attends the Real Boxing international show at Dynamo Stadium. Zurab Dzhavakhadze/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE15773C Moscow Russia December 11 2014 Russian Film Director Nikita Mikhalkov Attends The Real Boxing International Show AT Dynamo Stage Zurab TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE15773C

Блогозрение: Утомленные "Макдоналдсом" 11.04.2015

Никита Михалков и Андрон Кончаловский задумали ударить по "Макдоналдсу" национальной сетью фастфудов. И хотя не все пошло по сценарию, деньги на реализацию своего бизнес-проекта они получат.
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