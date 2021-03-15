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Советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер
С 90-х годов Никита Михалков ведет также активную общественно-политическую и предпринимательскую деятельность.
Решение экспертного совета кинопремии вызвало конфликт с правлением Гильдии киноведов и кинокритиков. Гильдия вышла из состава учредителей премии.
Инициатива о лишении гражданства за призывы к санкциям против России подлежит обсуждению, заявил пресс-секретарь президента РФ. Ранее с таким предложением выступил режиссер Никита Михалков.
Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" включена в шорт-лист претендентов на премию "Оскар". Эта фотогалерея - о звездном российском режиссере.
Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" - среди номинантов на премию "Оскар" в 2021 году. О других фильмах и не только - в галерее DW.
Министерство культуры за три года предоставит "Российскому фонду культуры" почти 3 млрд рублей, узнал РБК. В ведомстве заявили, что это "базовое финансирование" деятельности фонда.
3 марта в Москве прошел митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Как это было и что думают пришедшие на него люди. Репортаж DW.
Российская политика превратилась в единоличный проект Владимира Путина, в котором все остальные должны согласиться быть массовкой, считает Константин Эггерт.
Мы решили детально разобраться в том, какие фильмы сегодня финансируются государством в России. Легко ли современному режиссеру получить поддержку государства?
Европейским музеем года впервые стал музей из России. Но Никита Михалков спустил на Ельцин-центр новых бесов. Как отреагировали на это в музее?
Специально для DW кинокритик Антон Долин, публицист Александр Архангельский и театральный критик Марина Дмитревская подводят итоги уходящего года в культурной жизни России.
Лидера "Партии прогресса" в Кремле боятся и в выборах-2018 участвовать не дадут. Но этим лишь укрепят шансы Навального на будущее, пишет Константин Эггерт специально для DW.
Исмаил Бердиев, ранее выступавший за поголовное женское обрезание, предложил "взорвать" музей "Ельцин-центр". В дальнейшем Бердиев заявил, что имел в виду лишь "закрытие" центра.
В интервью DW российский историк Леонид Кацва рассуждает о конфликте вокруг Центра Ельцина и о том, почему не надо дудеть всем в одну дудку.
Последние обвинения против оппозиции заставляют вспомнить показательные процессы 1930-х годов. Возможны ли в современной России массовые политические репрессии? Мнение Игоря Эйдмана - специально для DW.
СБУ опубликовала полный список деятелей культуры и СМИ, которым запрещен въезд в страну. Его пополнили Никита Михалков и Стас Пьеха.
Никита Михалков и Андрон Кончаловский задумали ударить по "Макдоналдсу" национальной сетью фастфудов. И хотя не все пошло по сценарию, деньги на реализацию своего бизнес-проекта они получат.
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