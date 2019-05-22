Нидерландский министр миграции уходит в отставку из-за криминальной статистики

Министр Нидерландов по вопросам миграции Марк Харберс подал прошение об отставке. Об этом он заявил в ходе парламентских дебатов вечером во вторник, 21 мая.

Причиной для этого шага послужила статистика о преступлениях, совершаемых в королевстве соискателями убежища, которую Харберс представил парламенту. Нидерландская газета De Telegraaf обнаружила, что в докладе были выделены отдельные категории для незначительных проступков наподобие магазинных краж. При этом ряд серьезных правонарушений - в частности, преступления сексуального характера и убийства - находились в одной общей категории "другие" без дальнейшей классификации.

Харберс принял на себя "полную ответственность" за то, что "неправильно проинформировал парламент". При этом министр отрицает преднамеренность своих действий.

Марк Рютте уважает решение Харберса

В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в своем микроблоге Twitter заявил, что уважает решение Харберса. Рютте выразил "невероятное сожаление" из-за того, что "кабинет министров должен попрощаться с этим талантливым и преданным своему делу либералом".

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