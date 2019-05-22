 Нидерландский министр миграции уходит в отставку из-за криминальной статистики | Новости из Германии о Европе | DW | 22.05.2019

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Европа

Нидерландский министр миграции уходит в отставку из-за криминальной статистики

Марк Харберс подал прошение об отставке после скандала из-за доклада о преступлениях, совершаемых соискателями убежища. Серьезные преступления в документе были собраны в одну общую категорию.

Марк Харберс на заседании парламента в Гааге 21 мая 2019 года

Марк Харберс на заседании парламента в Гааге 21 мая 2019 года

Министр Нидерландов по вопросам миграции Марк Харберс подал прошение об отставке. Об этом он заявил в ходе парламентских дебатов вечером во вторник, 21 мая.

Контекст

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Причиной для этого шага послужила статистика о преступлениях, совершаемых в королевстве соискателями убежища, которую Харберс представил парламенту. Нидерландская газета De Telegraaf обнаружила, что в докладе были выделены отдельные категории для незначительных проступков наподобие магазинных краж. При этом ряд серьезных правонарушений - в частности, преступления сексуального характера и убийства - находились в одной общей категории "другие" без дальнейшей классификации.

Харберс принял на себя "полную ответственность" за то, что "неправильно проинформировал парламент". При этом министр отрицает преднамеренность своих действий.

Марк Рютте уважает решение Харберса

В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в своем микроблоге Twitter заявил, что уважает решение Харберса. Рютте выразил "невероятное сожаление" из-за того, что "кабинет министров должен попрощаться с этим талантливым и преданным своему делу либералом".

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