 Не менее 10 городов России отказались проводить парад Победы 24 июня | Новости из Германии о России | DW | 11.06.2020

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Россия

Не менее 10 городов России отказались проводить парад Победы 24 июня

Курск пополнил список российских городов, в которых парад 24 июня в честь 75-летия победы над нацизмом не состоится из-за вируса SARS-CoV-2.

Авиагруппа над Красной площадью в Москве на параде 9 мая

Авиагруппа над Красной площадью в Москве

Власти как минимум 10 крупных городов России решили не проводить 24 июня парад в честь 75-летия победы над нацизмом из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса SARS-CoV-2. Так, в Курской области мероприятие перенесено на 23 августа, заявил председатель областного комитета информации и печати Денис Михайлов в четверг, 11 июня. Он объяснил это рекомендацией главного санитарного врача. Кроме того, от парадов 24 июня отказались в Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском. Первыми о переносе мероприятий сообщили власти Белгородской и Орловской областей, а также Пермского края. Новые даты пока неизвестны. Власти допускают, что в Белгороде парад может состояться 12 июля, в Орле - 5 августа, а в Перми - 3 сентября.

Президент РФ Владимир Путин в конце мая распорядился провести парад Победы 24 июня, а акцию "Бессмертный полк" - 26 июля. Оба мероприятия должны были состояться 9 мая, но из-за распространения нового вируса были перенесены. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в начале июня призвала Россию при проведении массовых мероприятий следовать ее рекомендациям по сдерживанию пандемии.

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 7,4 млн человек в мире, а свыше 400 000 инфицированных скончались от последствий заболевания COVID-19. Больше всего заражений (свыше 2 млн случаев) и летальных исходов (более 110 000) - в США. В России вирус выявлен у 502 436 человек, 6532 больных с COVID-19 скончались, 260 150 выздоровели.

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    Автор: Константин Кляйн, Марина Барановская


Смотреть видео 03:44

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