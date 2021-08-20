Не в Минске, но в Берлине: купаловцы поставили смелый спектакль о Беларуси

Атмосфера праздника и тревоги: сразу два этих ощущения объединяли участников международного театрального фестиваля Radar Ost в Берлине. Праздника - из-за того, что впервые за два года театралы могут увидеть друг друга не через экраны мониторов. Тревоги - из-за происходящего в Беларуси. Атмосферу беспокойства и даже страха передала белорусская фолк-певица Вероника Круглова, пением которой и открылся Radar Ost.

"Искусство и конфликт" - тема фестиваля в этом году. Свои постановки представляют художники из нескольких стран, но Беларуси была отведена центральная роль. "Мы радуемся тому, что театральная жизнь возвращается, но ситуация в Беларуси не дает радоваться на полную", - заявила во время открытия куратор фестиваля Биргит Ленгерс (Birgit Lengers).

Театр и белорусы в изгнании

Места для радости все же было больше: многие пришедшие на фестиваль белорусы впервые за год смогли попасть на спектакль того самого, настоящего Купаловского театра, актеры которого были в авангарде белорусских акций протеста, подняли над зданием бело-красно-белый флаг и массово уволились после расторжения контракта с поддержавшим оппозицию директором театра Павлом Латушко в августе 2020-го.

В Беларуси для них сейчас фактически объявлен запрет на профессию. Перед началом спектакля белорусы - гости фестиваля шутили, что ради Купаловского им пришлось доехать "аж до Берлина". Правда, многие из зрителей и сами оказались в Берлине не по своей воле. Среди них были и те, кому угрожает уголовное преследование в Беларуси или кто лишен возможности заниматься своей профессией: например, журналисты ликвидированных изданий, адвокаты, лишенные лицензии. Однако немало в переполненном зале Немецкого театра также было немецко- и англоязычной публики.

Из онлайна в офлайн

Спектакль "Войцек" в Берлине впервые был показан вживую: премьера состоялась еще год назад - в интернете. После увольнения из театра независимая труппа "Купалаўцы" иногда выступает за рубежом и успешно осваивает интернет и новые форматы. Так, поставили пьесу Янки Купалы "Тутэйшыя" прямо в YouTube, где она набрала более 300 тысяч просмотров. Также из белорусской классики труппа играет "Паўлінку".

Режиссер Роман Подоляко

"Для актера - это очень сложная ситуация. Одно дело - играть в интернете, другое - реальная публика. То, что мы показываем премьеру вживую в Берлине - это настоящая магия и большой праздник. То, что белорусы могут прийти к нам на спектакль - подарок для актеров", - заявил перед показом режиссер Роман Подоляко.

Как живется купаловцам

Роман Подоляко в интервью DW также рассказал о том, как живется театру в изгнании. По его словам, о полноценном театре за рубежом пока говорить не приходится. "Мы сейчас существуем все-таки в рамках проектной деятельности. По разным причинам релокация невозможна. Да и нам этого пока никто не предлагает", - сказал режиссер. По словам Подоляко, многие из независимых купаловцев находятся в Беларуси, некоторые выехали за границу, единого места для репетиций у театра сейчас нет.

На премьере в Немецком театре

Организовать работу в таких условиях очень сложно, но новые проекты планируются, планы есть на выступления в Польше, Украине. "Но главная наша цель - играть для белорусов, сохранять нашу идентичность", - отмечает белорусский режиссер. По его словам, сыграть спектакль в самой Беларуси сейчас невозможно.

Что купаловцы думают о новом театре в Минске?

В труппе "Купалаўцеў" решили не говорить ничего плохого о тех, кто остался работать в официальном Купаловском театре, но и попросили оставшихся там не высказывать оскорблений и обвинений в свой адрес. "Я желаю им только радости, счастья и все такое. Но мир меняется, меняется форма. Невозможно оставаться навсегда в советской системе координат, невозможно существовать в условиях, где нет творчества, профессионализма, нет тех, кто создает, - художников. Но мы не делаем друг из друга врагов", - отмечает Подоляко.

Спектакль через призму ситуации в Беларуси

Сам спектакль "Войцек" - довольно смелый экспериментальный формат. Под мощные диджейские биты актеры играют весьма вольную интерпретацию пьесы немецкого драматурга Георга Бюхнера (Georg Büchner). Логика событий спектакля иногда едва уловима, но ощущения жестокости и страха понятны всем.

Cцена из спектакля "Войцек"

Напрямую спектакль с политическими событиями не связан, но он является рефлексией на текст произведения через призму ситуации в Беларуси, говорит Подоляко. "Это история простого, маленького человека, который не был рожден убийцей, рос славным ребенком. Но система постепенно подбирается и к нему и жестоко уничтожает самое доброе, что осталось в его душе. В результате Войцек убивает самого близкого человека. Убивает все человеческое в себе", - отмечает режиссер.

А усмотрели ли зрители эту связь с событиями на родине актеров? "Да, это был намек на полицейское насилие. Думаю, это отсылка к ситуации в Беларуси, - говорит молодой мужчина на немецком. "Здесь очень много страсти. И в революции очень много страсти. Много любви, люди любят свою страну", - говорит на русском еще одна девушка. На вопрос, почему этот театр может играть в Берлине, но не может в Минске, она ответила просто: "Все просто - в Беларуси диктатура". Однако зрительница в возрасте, напротив, посчитала, что спектакль с политическими событиями не связан: "Нет, здесь речь идет о любви, это вечное. А политика приходит и уходит".

Что еще можно увидеть на Radar Ost?

Россия и Украина также играют важную роль на фестивале в этом году. Так, на нем наконец-то можно увидеть совместный проект Немецкого театра и "Гоголь-центра" - спектакль "Декамерон". Это событие откладывалось несколько лет: сначала из-за ареста российского режиссера Кирилла Серебренникова, потом - из-за пандемии.

Немецкий театр в Берлине

Украинские режиссеры призвали во время фестиваля не забывать, что война в Донбассе продолжается, даже если об этом все тяжелее говорить. Об этом - спектакль "Плохие дороги" режиссера Тамары Труновой. Он состоит из нескольких отдельных новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения на фоне военного конфликта: истории любви, ненависти, доверия и предательства.

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