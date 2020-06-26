 ″Купалаўцы″ в Берлине: в немецкой столице стартует фестиваль Radar Ost | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.10.2021

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Культура и стиль жизни

"Купалаўцы" в Берлине: в немецкой столице стартует фестиваль Radar Ost

Свои постановки на фестивале в Берлине представляют коллективы из Беларуси, Украины, России, Боснии и Герцеговины. Все спектакли посвящены теме риска, которому подвергаются художники в процессе творчества.

Акция в Минске в защиту купаловцев

"Искусство и конфликт" - тема нынешнего международного фестиваля театрального искусства Radar Ost, который стартует 7 октября в стенах Deutsches Theater в Берлине и проходит под девизом "Сотрудничество вместо кураторства". Свои постановки здесь представляют художники из России, Боснии и Герцеговины, Беларуси и Украины.

Новые пути в искусстве

Пандемия заставила театры искать новые пути создания спектаклей и выходить за рамки стандартов. И это нашло отражение в фестивале Radar Ost: на сей раз на его сцене впервые покажут не только два гастрольных спектакля отдельных театральных коллективов, но и копродукции художников из разных стран. А театры из Боснии и Герцеговины и России реализуют свои совместные проекты прямо на месте - в Берлине.

Все спектакли фестиваля связаны с темой риска, которому подвергаются художники в процессе творчества: постановки пытаются ответить на вопрос, готов ли художник молчать.

"Купалаўцы" и Беларусь как отдельная тема

Независимая театральная труппа "Купалаўцы" из Минска, которую организовали бывшие артисты Театра имени Янки Купалы, впервые представит свой музыкальный спектакль "Войцек". По приглашению Deutsches Theater двое купаловцев будут гостями этого берлинского театра в течение двух месяцев.

Ситуация в Беларуси также нашла отражение в постановках россиянок Ксении Раввиной и Ады Мухиной. Ксения Раввина впервые представит свой спектакль "In A Real Tragedy, It Is Not The Heroine Who Dies; It Is The Chorus", посвященный художникам, которых заставляют молчать. Ада Мухина покажет две премьеры, проведет лекцию-перформанс "Как продать себя на Запад" и телематический перформанс "Риск Лаб" - в виде серии дискуссий художников о риске в искусстве. В заключение состоится большая дискуссия о ситуации в Беларуси с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич.

Возвращение "Декамерона" Серебренникова

В программе форума - пять премьер, а также один спектакль, который уже успели оценить зрители в немецкой и российской столицах. Это проект Кирилла Серебренникова "Декамерон" - совместная постановка берлинского Deutsches Theater и московского "Гоголь-центра", в которой задействованы и немецкие, и российские актеры.

Как ранее признался в интервью журналистам режиссер, ему хотелось бы называть этот спектакль пророческим, но не потому, что в нем рассказывается про людей, которые прячутся от чумы (или эпидемии) и рассказывают любовные истории, а потому, что он - о любви, которая преодолевает любые болезни и обстоятельства.

В фестивале участвует и театральная труппа из Киева со спектаклем "Плохие дороги", поставленном Тамарой Труновой. Он рассказывает о положении на востоке Украины.

А Майя Зеко и Ина Арноталич из Боснии и Герцеговины представят спектакль "Над чем мы смеялись". Он о том, что и на войне есть место смеху...

Закрытие театрального фестиваля Radar Ost состоится 10 октября.

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