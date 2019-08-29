Немцы требуют защиты климата и готовы за это платить

В немецком языке появился новый термин, имеющий все шансы стать "Словом года 2019": Flugscham. Дословный перевод: "стыд за полет". Речь идет об угрызениях совести, которые испытывают авиапассажиры, осознающие, что каждое совершенное ими воздушное путешествие ведет к значительным выбросам в атмосферу углекислого газа CO2, что ускоряет глобальное потепление и тем самым разрушение среды обитания на планете.

Flugscham как симптом роста экологического сознания

И сколько же, интересно, немцев мучаются этим самым Flugscham, может спросить скептический читатель в России, где значительная, если не подавляющая часть населения по-прежнему, даже после тяжелейших природных катаклизмов нынешнего лета в Сибири, считает изменение климата западной выдумкой с коварными или меркантильными целями.

Нью-Йорк, 28 августа 2019 года: Грета Тунберг после двухнедельного морского перехода

А главное, продолжит скептик, сколько же немцев в конце концов реально отказываются от полетов ради экологии, следуя примеру шведской активистки Греты Тунберг, отправившейся на конференцию в Нью-Йорк на парусной яхте? Пока, скорее всего, лишь единицы. Во всяком случае, в первой половине 2019 года число авиапассажиров в Германии не сократилось, а выросло более чем на 4%.

Получается, все эти разговоры про вред полетов - сплошное лицемерие? Нет, скорее симптом начинающегося роста экологического сознания, считает профессор Марсель Хунеке (Marcel Hunecke), изучающий психологические аспекты охраны окружающей среды (Umweltpsychologie) в Университете прикладных наук и искусств в Дортмунде. За нынешними дискуссиями вокруг Flugscham последует, убежден ученый, смена или хотя бы коррекция модели поведения широких слоев общества.

Цены на авиабилеты: большинство немцев хочет их повышения

Вот конкретный пример. Из разных частей Германии нынешним летом поступали сообщения об абитуриентах, отказывающихся отмечать окончание школы традиционным коллективным полетом на лоукостере куда-нибудь туда, где весело. В следующем году тренд к отказу выпускников школ от неэкологичных развлечений, скорее всего, усилится. Ведь немало немецких старшеклассников своими пятничными демонстрациями активно поддержали в этом году порожденное Гретой Тунберг экологическое движение Fridays for Future ("Пятницы ради будущего"). И очень многие школьники отнеслись к нему и его целям с симпатией.

Участницы Fridays for Future в Кёльне требуют налога на выбросы CO2. Большинство немцев - против.

Одна из немецких активисток движения Карла Реемтстма (Carla Reemtsma) рассказала агентству dpa, что наблюдает "сознательное намерение" будущих абитуриентов "пересаживаться на поезда". Другая активистка, Терезе Ка (Therese Kah), уверена: "Мой выпуск два года назад от полета не отказался бы. Но сейчас что-то меняется". 19-летняя студентка требует введения налога на авиационный керосин, чтобы сделать авиабилеты более дорогими, и снижения цен на железнодорожные билеты.

И что же думает об этом немецкое общество? Оно поддерживает такие требования! В июле телеканал ZDF опубликовал очередной опрос Politbarometer: 71% респондентов высказался за "заметное удорожание авиабилетов" ради климата. Пока Германия делает для его защиты слишком мало, считают при этом 63% опрошенных.

Шведская активистка не оказала большого влияния

Получается, жители ФРГ, вообще-то обожающие летать в отпуск, причем нередко по несколько раз в год, ради сокращения выбросов парникового газа CO2 готовы нести дополнительные расходы. Неужели немецким туристам настолько важен глобальный климат, может засомневаться скептик. Похоже, что да. 71% респондентов, участвовавших в Германии нынешней весной в опросе компании интернет-бронирования отелей Booking.com, считает, что при планировании путешествий следует учитывать экологические аспекты, чтобы сохранить планету для будущих поколений.

Немцев беспокоит не только изменение климата, но и такая экологическая проблема, как загрязнение морей

Причем подобный настрой вызван вовсе не "эффектом Греты Тунберг". В августе перед ее прибытием в Нью-Йорк телеканал ARD в ходе опроса Deutschlandtrend задал немецким избирателям вопрос, в какой мере шведская активистка повлияла на их отношение к вопросам защиты климата и экологии. 41% процент ответил "никак", еще 31% сказал "мало". На "сильное" и "очень сильное" влияние указали соответственно 17% и 7%.

Так что дело не во Fridays for Future - речь явно идет об общем росте экологического сознания в Германии. Месяцем раньше социологический институт YouGov задал вопрос: "Как вы относитесь к идее внести защиту климата в качестве государственной задачи в Основной закон?". 34% ответили "очень хорошо", 24% - "хорошо", отрицательно и резко отрицательно к внесению в Конституцию ФРГ такого изменения отнеслись лишь 11% опрошенных.

Возобновляемые источники энергии нравятся домовладельцам ФРГ

В то же время приносить ощутимые материальные жертвы ради защиты климата немцы готовы не во всех сферах. В упомянутом опросе Politbarometer лишь 38% поддержали идею введения экологического налога на выбросы CO2 - по сути дела, на любое использование ископаемых энергоносителей уголь, нефть и газ. Но это вовсе не означает, что немцы намерены и дальше бездумно сжигать в автомобилях и при отоплении домов нефтепродукты и природный газ - или спокойно пользоваться электричеством, произведенным на угольных электростанциях, выбрасывающих в атмосферу особенно много CO2.

Согласно представленному в августе государственным банком развития KfW исследованию "Барометр энергетического перехода" (Energiewendebarometer 2019), 78% домашних хозяйств заявили в ходе опроса, что хотели бы как-то изменить свое энергопотребление. При этом каждое второе (52%) готово увеличить в домашнем энергобалансе долю возобновляемых источников энергии, хотя их использование чаще всего обходится пока дороже, чем электроэнергия из ископаемого сырья.

Почти половина домашних хозяйств (46%) ответила, что хотела бы сама производить электроэнергию из возобновляемых источников, каждое четвертое (26%) собирается в ближайшие десять лет обзавестись электромобилем. Однако все это - пока только намерения инвестировать в более экологичные технологии. А какова доля тех, кто уже реально вложил деньги в технику, не выбрасывающую в атмосферу CO2 и тем самым помогающую защите климата?

К применяемым домашними хозяйствами технологиям "энергетического перехода" банк KfW причислил фотовольтаику (солнечные батареи), аккумуляторы для сохранения электроэнергии в домашних условиях, тепловые насосы для отопления, когенераторы для совместного производства электроэнергии и тепла, гелиотермальные установки для нагревания воды с помощью солнечной энергии, печи на древесных пеллетах (гранулах), а также электромобили.

Бьёрн Ферри первым отказался летать на самолетах

Исследование показало, что в настоящее время уже каждое пятое домашнее хозяйство в Германии (21%), преимущественно в сельской местности, где преобладают индивидуальные дома, использует как минимум одну из перечисленных технологий. Эта доля, если прибавить уже запланированные приобретения, в ближайшие 12 месяцев должна возрасти до 26%, указывает KfW.

Эту серебряную медаль Бьёрн Ферри завоевал на чемпионате мира по биатлону в 2012 году

Так что жители Германии различными способами и с разных сторон движутся сейчас к цели снизить выбросы CO2 и вообще сократить использование ископаемых энергоносителей, причем отказ от полетов - совсем не главный из них.

Кстати, до немецкого слова Flugscham еще в начале 2018 года появилось аналогичное шведское Flygskam, и при этом вовсе не из-за Греты Тунберг. Два года назад, когда ее имя еще никто не знал, бывший биатлонист, олимпийский чемпион Бьёрн Ферри, ставший спортивным комментатором одного из шведских телеканалов, объявил о том, что ради защиты климата впредь будет ездить в командировки только на поездах, как долго бы это ни длилось.

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