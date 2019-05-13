Немцы считают охрану окружающей среды важнейшим вызовом для ЕC

Охрана окружающей среды и климата является важнейшим вызовом для будущего Европейского Союза. Это следует из результатов опроса жителей Германии, проведенного институтом исследования общественного мнения YouGov. Такой точки зрения придерживаются 34 процента респондентов, сообщает немецкая газета Die Welt в понедельник, 13 мая.

Миграцию к наиболее важным вызовам отнесли 32 процента опрошенных в Германии. Прежде эта тема в течение нескольких лет занимала первое место .

В рамках опроса эксперты YouGov по заданию ряда европейских изданий изучили мнения около восьми тысяч человек из 8 стран - членов ЕС. Участники могли выбрать из 16 тем от одной до трех, которые, на их взгляд, отражают наиболее значимые вызовы, стоящие перед Евросоюзом.

Одобрение членства в ЕС

Респонденты из всех государств, где проходил опрос, видят в членстве в ЕС пользу для своей страны. Так, в Германии и Польше подобную точку зрения выразили 70 процентов опрошенных.

Доклад ООН - около миллиона видов находятся под угрозой вымирания

В начале мая Организация Объединенных Наций представила доклад, из которого следует, что примерно одному миллиону биологических видов угрожает исчезновение в ближайшие десятилетия из-за антропогенного воздействия. Человек уже изменил три четверти природных территориальных комплексов на суше и две трети - в мировом океане, отмечается в документе.

По мнению ученых, темпы вымирания "уже в десятки или сотни раз выше, чем они были в среднем в минувшие 10 миллионов лет". К причинам этого составители доклада относят, в числе прочих, глобальное потепление, загрязнение воздуха и сокращение запасов питьевой воды.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

За что природа поблагодарит вас Выключайте кран На время чистки зубов кран можно выключить! Просто налейте воду в стаканчик. Согласно исследованию Ольденбургского университета, только во время чистки зубов жители Германии расходуют лишних 12 литров чистой питьевой воды.

За что природа поблагодарит вас Принимайте душ Тот, кто принимает ванну, расходует около 140 литров воды. Принимая душ, мы тратим 20 литров воды за минуту. Немецкая экологическая организация BUND подсчитала: если семья из четырех человек откажется от принятия ванн и будет пользоваться исключительно душем, то в год она сэкономит на электроэнергии и воде более 300 евро.

За что природа поблагодарит вас Устройте сквозняк Вместо того, чтобы держать окна полуоткрытыми, лучше каждые два-три часа как следует открыть окно и устроить сквозняк. При этом хватит уже нескольких минут, чтобы полностью освежить воздух в помещении.

За что природа поблагодарит вас Откажитесь от батареек Экологи советуют отказаться от устройств, работающих на батарейках. Для выпуска одноразовых батареек используется намного больше электроэнергии, чем мы получаем от самих батареек. Электроэнергия из батареек в 300 раз дороже, чем из розеток.

За что природа поблагодарит вас Выключайте электроприборы Выключать электрические приборы надо полностью, а не переводить их на "режим ожидания". В этом режиме приборы продолжают использовать электроэнергию.

За что природа поблагодарит вас Закрывайте посуду крышками Экологи советуют при варке использовать кастрюли с крышками - количество используемой электроэнергии снижается до 65 процентов. Кроме того, кастрюли или сковородки должны соответствовать размерам нагреваемых дисков электроплит.

За что природа поблагодарит вас Кипятите воду в чайниках Если нам нужно вскипятить воду, то лучше использовать электрочайник, а не кастрюлю на плите. Если бы все немцы каждый день кипятили воду в чайнике, а не на плите, то экономили бы до 40 евро в год каждый.

За что природа поблагодарит вас Сушите волосы без фена Электроприбор в ванной комнате, который потребляет особенно много электроэнергии, - это фен. Летом сушить волосы лучше на воздухе или на солнце!

За что природа поблагодарит вас Обойдитесь без "кофе с собой" Стоит помнить о том, что одноразовая посуда становится настоящей проблемой для экологии. Лучше захватить с собой свою чашку или небольшой термос. Чем меньше мусора, тем лучше!

За что природа поблагодарит вас Пластиковые пакеты вредят экологии Согласно данным Немецкого ведомства по охране окружающей среды, жители Германии используют в среднем до 76 пластиковых пакетов в год. Лучше всего ходить в магазины с матерчатыми сумками, рюкзаками или корзинками для покупок. Во имя сохранения нашей с вами окружающей среды! Автор: Анабела Линке, Виктор Вайц

