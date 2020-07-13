Немецкий политолог: Запад недооценивает опасность конфликта между Баку и Ереваном

В течение нескольких дней на границе между Арменией и Азербайджаном продолжаются перестрелки с использованием тяжелой военной техники. Число погибших только с азербайджанской стороны составило, по последним данным, 12 человек, с армянской - четыре. Среди погибших – высокопоставленный азербайджанский генерал, замминистра обороны Керим Велиев. Стороны обвиняют друг друга в эскалации.

Подобного обострения обстановки в регионе не было несколько лет, и нынешняя вспышка напряженности завершает фазу разрядки в отношениях между Азербайджаном и Арменией, заявил в интервью DW немецкий политолог, руководитель южно-кавказского бюро фонда имени Генриха Бёлля Штефан Майстер (Stefan Meister).

DW: Нынешняя эскалация оказалась для вас неожиданностью?

Штефан Майстер: Пожалуй, что так. Не думаю, что она была спланированной. Она больше похожа на случайно вызванное обострение. Военнослужащие азербайджанских вооруженных сил, судя по всему, случайно попали на территорию Армении, на что сразу же отреагировала армянская сторона. Обстановка накалилась: к перестрелке была подключена тяжелая военная техника. И хотя мы до этого наблюдали агрессивную риторику со стороны Азербайджана, я все же не думаю, что это была подготовленная операция.

Штефан Майстер

- Азербайджан потерял высокопоставленного офицера, замминистра обороны. Вы ожидаете попытки Баку отомстить за эту потерю?

- Мы же видим, что одно действие тут же вызывает ответную реакцию, и так - по кругу. Уже довольно много людей погибло на настоящий момент. Я исхожу из того, что в ближайшее время эскалация конфликта продолжится. Правительства обеих стран находятся под давлением из-за разных причин: плохое госуправление во время пандемии коронавируса, экономические сложности. Никто из них не может себе сегодня позволить выглядеть слабо.

- Несколько дней назад президент Азербайджана в контексте урегулирования замороженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха заговорил о войне. Как вы относитесь к таким заявлениям?

- Эта риторика не нова, угрозы начать крупный конфликт или войну не удивляют. Я бы их не переоценивал. То, что я вижу, как мне кажется, это глубокое разочарование в Баку: после Бархатной революции в Армении и прихода к власти нового руководства вместе с Николом Пашиняном были надежды, что наступят изменения и начнется движение. Этим надеждам пришел конец.

Нет никаких значительных изменений, и азербайджанская сторона недовольна, и президент Алиев это четко выразил. Эскалация произошла не на границе с Нагорным Карабахом, а на армяно-азербайджанской границе – это межгосударственный конфликт, не имеющий непосредственного отношения к проблематике Нагорного Карабаха. Мы снова, если так можно выразиться, в привычной ситуации, когда эскалация может произойти очень быстро. Сегодняшняя ситуация показывает, насколько на самом деле опасен этот конфликт и что обе стороны готовы далеко зайти. Мне кажется, в Евросоюзе и на Западе в целом это недооценивают.

Разрушения в домах мирных жителей после артобстрелов на границе между Арменией и Азербайджаном

- Вы наверняка видели, что Баку получил сигнал поддержки со стороны Турции. Можно ли его рассматривать как готовность Анкары быть вовлеченной в конфликт между Арменией и Азербайджаном? Видите ли вы новое качество в словах представителей Турции?

- Я бы так не сказал. Да, реакция Анкары поступила очень быстро. Но такая вербальная поддержка Азербайджана вкупе с критикой Армении поступает со стороны Турции всегда, это известная схема, так что это не является неожиданностью, и не думаю, что эти слова свидетельствуют о большей готовности Турции участвовать в этом конфликте.

Я скорее вижу некоторое разочарование со стороны Армении из-за того, что достаточно слабой была словесная поддержка России и ОДКБ - в течение последних месяцев. Тем более что в это же время Турция сразу встала на сторону своего союзника. Но не думаю, что у Турции в свете ее отношений с Россией есть какой-то интерес в большем участии или в эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном.

- Можно сказать, что Еревану аукнулось то, что правительство Пашиняна проводило относительно независимую от Москвы политику?

- Вот в этом и вопрос: холодная реакция Кремля - это такой ответ? Надо сказать, что для Москвы это, конечно, важный конфликт, но только один из. Думаю, что и сегодня основное внимание сосредоточено на ситуации в Донбассе и на отношениях с Украиной. Возможно, никаких резких высказываний со стороны России и не стоит ожидать.

Москва по-прежнему ощущает себя честным посредником между сторонами. Тем не менее, дискуссия в Армении есть, и Пашиняна критикуют, мол, это он виноват (в недостаточной, с точки зрения критиков, поддержке Еревана Москвой. - Ред). Но я предпочитаю быть осторожнее и избегать слишком сложных интерпретаций.

- Какие вы видите предпосылки для снижения напряженности в регионе?

- Российский министр иностранных дел Лавров сделал заявления и провел переговоры с обеими сторонами. Россия играет ключевую роль в этом конфликте. В Минской группе ОБСЕ Москва тоже важна и была до сих пор способна усадить обе стороны за стол переговоров. Я полагаю, что и вновь Россия возьмет на себя эту роль и попытается добиться деэскалации конфликта.

Но думаю, что важно учитывать, что позиции правительств обеих стран несколько ослаблены. Не только Азербайджану, но и Армении, вероятно, неясно, как быть дальше. Я думаю, что в нынешней ситуации требуется международный посредник.



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