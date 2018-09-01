 Немецкий замок, в котором работал создатель Щелкунчика и кота Мурра | Советы туристам в Германии | DW | 03.09.2018

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Туристу на заметку

Немецкий замок, в котором работал создатель Щелкунчика и кота Мурра

Эту крепость никто не смог взять штурмом или осадой, но ее сдали ради спасения беззащитного Бамберга. Здесь работал писатель-романтик Гофман и жил последний крепостной медведь Германии.

Красочный закат над Бамбергом

Репортажи о Бамберге. Часть VIII

Первое письменное упоминание о крепости Альтенбург (Altenburg) датировано 1109 годом. Именно тогда епископ Оттон (Otto I. von Bamberg), позже канонизированный католической церковью, передал ее монастырю Святого Иакова (Stift Sankt Jakob) как часть уставного имущества.

Крепость находится на одном из семи холмов Бамберга, на самом высоком из них. От Императорского собора до нее - всего полтора километра, но расположена она на высоте около 120 метров над долиной Регница и Старым городом, включенным ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия.

По всей видимости, на месте нынешней крепости существовало более старое укрепление IX века, но о нем никаких конкретных сведений не дошло. Судя по способу строительства стен, башен и их расположению, крепость Альтенбург возвели после первых крестовых походов XI века. Она, однако, не принадлежала какому-нибудь рыцарскому ордену или знатному роду, а служила епископам в качестве убежища на случай войн и конфликтов. Для обозначения таких бастионов используется немецкий термин "Fliehburg": от "fliehen" - спасаться бегством и "Burg" - крепость. Средневековые церковные иерархи, как говорится, на Бога надеялись, а сами не плошали...

В 1305 году крепость даже получила статус второй официальной резиденции бамбергских епископов. Они не жалели денег на расширение и украшение дворца, расположенного на ее территории.

Фотогалерея: Замок Альтенбург около Бамберга

  • Бамберг

    Замок Альтенбург около Бамберга

    Замок Альтенбург на этой фотографии находится слева от башен Бамбергского собора - памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он расположен на самом высоком холме в окрестностях этого франконского города.

  • Замок Альтенбург, Бамберг

    Замок Альтенбург около Бамберга

    Первое письменное упоминание укрепления на этом холме датировано 1109 годом. Замковая часовня была освящена в 1124 году, однако нынешнюю построили на месте старой в первой половине XIX века.

  • Замок Альтенбург, Бамберг

    Замок Альтенбург около Бамберга

    В 1305-1553 годах этот замок официально являлся второй резиденцией бамбергских князей-епископов - чтобы было, где укрыться в случае войн или каких-либо других феодальных конфликтов.

  • Замок Альтенбург, Бамберг

    Замок Альтенбург около Бамберга

    Так выглядит 33-метровая главная башня этого средневекового замка - бергфрид, возведенная в XIII веке.

  • Замок Альтенбург, Бамберг

    Замок Альтенбург около Бамберга

    Посетителей замка встречает такой каменный бамбергский лев. Изображения этого льва до сих пор украшают гербы многих городов Верхней Франконии, находящихся на территории бывшего церковного княжества - Бамбергского епископства.

  • Замок Альтенбург, Бамберг

    Замок Альтенбург около Бамберга

    В этой круглой башне раньше держали медведя - последнего "крепостного" или "замкового" медведя (Burgbär) в Германии. Клетка опустела в 1982 году, но внутри находится чучело.

  • Замок Альтенбург, Бамберг

    Замок Альтенбург около Бамберга

    Одной из достопримечательностей замка является этот домик. В нем останавливался и работал писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман - автор сказок "Щелкунчик и Мышиный король", "Крошка Цахес, по прозванию Циннобер" и романа "Житейские воззрения кота Мурра".

  • Замок Альтенбург, Бамберг

    Замок Альтенбург около Бамберга

    В начале XIX века замок купил Адальберт Фридрих Маркус - любитель старины и практиковавший в Бамберге врач. Именно он оборудовал в одной из башен замка гостевую квартиру для своего близкого друга-писателя, прозванную "Коморкой Гофмана" (E.-T.-A.-Hoffmann-Klause).

  • Замок Альтенбург, Бамберг

    Замок Альтенбург около Бамберга

    За сохранение этого памятника сейчас отвечает общественное объединение, созданное в Бамберге в 1818 году после смерти Маркуса. Рыцарский зал, например, сдается для проведения свадеб и других торжеств. Также здесь работает ресторан.

  • Замок Альтенбург, Бамберг

    Замок Альтенбург около Бамберга

    Замок открыт для посещения ежедневно с 09:00 до 19:00. Адрес для навигационной системы: Altenburg 1, 96049 Bamberg.

    Автор: Максим Нелюбин


Альтенбург выдержал все осады - например, во время Крестьянской войны 1524-1525 годов, - но был сдан без боя во время Второй маркграфской войны. Маркграф Альбрехт II Бранденбург-Кульмбахский (Albrecht II Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach) добивался передачи Франконского герцогства под контроль династии Гогенцоллернов. Его походы отличались особой жестокостью. Во время войны войска маркграфа разграбили десятки городов и крепостей не только во Франконии, но и в других частях империи.

19 мая 1552 года епископ Бамберга был вынужден подписать с ним договор, которым отдавал более половины своих владений. В противном случае Альбрехт грозил сжечь Бамберг, что не требовало особых военных усилий, так как сам город не был окружен крепостной стеной. Добравшись до Альтенбурга, который уже не защищался, солдаты маркграфа бросились грабить и рушить дворец внутри крепости. Более древние стены и башни пострадали меньше. Отметим, что в 1554 году войска Альбрехта были все же разбиты, а сам он был предан имперской опале (Reichsacht), то есть признан государственным преступником и объявлен вне закона.

Реконструкция в барочный период

После разрушения в 1553 году Альтенбург восстановили лишь частично, а на смену епископам в его стенах пришли другие "квартиранты": крепость на некоторое время превратили в тюрьму.

Обширную реконструкцию с целью восстановления резиденции начали лишь через 150 лет в годы бурного строительства барочной эпохи и расцвета Бамбергского епископства. В это время им правили представители рода Шёнборнов: с 1693 по 1729 год - Лотар Франц фон Шёнборн (Lothar Franz von Schönborn) и с 1729 по 1746 год - Фридрих Карл фон Шёнборн (Friedrich Karl von Schönborn). С их именами в городе связано большое количество архитектурных и художественных памятников. На первом этапе восстановление крепостного дворца в Альтенбурге поручили знаменитому архитектору Иоганну Динценхоферу (Johann Dientzenhofer), но до конца работы так и не довели.

Крепость в эпоху немецкого романтизма

В 1801 году крепость купил Адальберт Фридрих Маркус (Adalbert Friedrich Marcus) - любитель старины и практиковавший в Бамберге врач. Он успел сделать это за несколько лет до секуляризации, то есть до перехода епископских владений в собственность баварского королевского дома.

Эпоха Романтизма пробудила интерес к таким средневековым памятникам по всей Германии. Одним из главных архитектурных символов эпохи стали развалины замка в Гейдельберге (Heidelberg), многократно воспетые, но так и оставшиеся руинами. Новый владелец крепости над Бамбергом продолжил ее восстановление.

Фотогалерея: 10 причин любить Верхнюю Франконию

  • Бамберг

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Бамберг

    Знакомство с баварским регионом Верхняя Франкония начнем в Бамберге - своего рода музее Средних веков под открытым небом. В 1993 году здешние исторические памятники были внесены в список Всемирного наследия. На этой фотографии - Старая ратуша, считающаяся одной из самых красивых в Германии.

  • Байройт

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Байройт

    Не меньшей известностью пользуется верхнефранконский Байройт. Сразу по нескольким причинам. Одна из них - памятники барокко. Среди них - Маркграфский оперный театр, в 2012 году также получивший статус объекта ЮНЕСКО. Подробнее - по ссылке под галереей, а на этой фотографии - Оранжерея в парке Эрмитаж.

  • Фестивальный театр в Байройте

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Вагнеровский фестиваль

    Однако всемирную известность Байройт получил намного раньше - благодаря летнему театральному фестивалю Рихарда Вагнера, основанному самим этим композитором. Первый состоялся в 1876 году в специально возведенном для показа вагнеровских опер театре - Фестшпильхаусе.

  • Кобург

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Кобург

    Далее на нашем пути еще один большой город Верхней Франконии - Кобург. Эта фотография сделана на Рыночной площади, известной своими старыми репрезентативными зданиями. Долгое время в этом городе находилась резиденция герцогов Саксен-Кобург-Готских - той самой династии, которой также принадлежит британский дом Виндзоров.

  • Фесте Кобург

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Фесте Кобург

    Над городом возвышается крепость X века - Фесте Кобург, прозванная "Короной Франконии". Она является одним из самых больших и хорошо сохранившихся таких сооружений в Германии. Включена в популярный маршрут - "Дорогу замков". В музее выставлены произведения искусства и сокровища кобургских правителей.

  • Штаффельберг

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Штаффельберг

    Недалеко от Кобурга находится "Гора франков" - Штаффельберг. Отличительная черта этой горы - приметный скалистый выступ. Место идеально подходит для занятий скалолазанием. Однако подняться сюда можно и более простым способом - пешком со стороны города Бад-Штаффельштайн.

  • Базилика четырнадцати святых помощников

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Фирценхайлиген

    С горы Штаффельберг можно разглядеть следующую достопримечательность Верхней Франконии - выдающийся памятник барокко, возведенный по проекту знаменитого архитектора Бальтазара Неймана. Перед нами - паломнический храм Фирценхайлиген, он же - Базилика четырнадцати святых помощников.

  • Тюхерсфельде

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Франконская Швейцария

    Далее заглянем во Франконскую Швейцарию - популярный туристический и курортный регион. В литературе это название было впервые использовано в 1807 году. Общая протяженность маршрутов для пешего туризма превышает здесь 4500 километров. На фотографии - краеведческий музей в Тюхерсфельде.

  • Керамические пивные кружки

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Франконское пиво

    После похода или осмотра достопримечательностей жажду особенно приятно утолить прохладным пивом. По плотности пивоварен Верхняя Франкония занимает первое место в Германии. На двухстах пивоварнях производят в общей сложности около тысячи разных сортов пива.

  • Жареная франконская колбаска

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Франконская кухня

    В целом вся Франкония, не только Верхняя, считается очень хлебосольным регионом. Добротная местная кухня славится своими колбасками, свиными рульками и разными видами жаркого, а для вегетарианцев в меню всегда найдутся традиционные клецки с соусом.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


В одной из построек он оборудовал небольшую и уютную гостевую квартиру для своего близкого друга - писателя-романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann), жившего в те годы в Бамберге. Стены своего "домика" ("E.T.A-Hoffmann- Klause") Гофман разрисовал портретами бамбергских знакомых. Здесь он работал над сюжетами ряда своих произведений.

Адальберт Фридрих Маркус, вполне в духе времени, хотел открыть крепость для городской общественности, сделать ее целью прогулок и встреч. Для этого, например, на ее территории появился ресторан.

Крепостной телеграф и крепостной медведь

В центре около дворца расположена главная башня - 33-метровый бергфрид. Bergfried" или Burgfried" - общее название для такого рода башен в средневековых укреплениях. Они должны были служить последним укрытием для тех, кто находился в крепости, в случае проникновения врагов на ее территорию. К перекладине в верхней части башни привязана железная "огненная корзина" - Feuerkorb.

Предполагается, что она служила для подачи сигналов, например, дозорным в соседних крепостях, являясь своего рода прообразом оптического телеграфа. Позже ее начали использовать для праздничной иллюминации и фейерверков.

С 1818 года заботу о сохранении крепости несет специально созданное общественное объединение - самая старая в Баварии организация по охране архитектурных памятников. Помимо взносов и пожертвований в кассу общества поступают доходы от сдачи в аренду дворцового Рыцарского зала.

С ресторанный террасы открывается вид не только на окрестности Бамберга и часть крепостной стены, но и на еще одну достопримечательность - медвежью клетку в одной из угловых башен. Здесь до 1982 года жил последний "крепостной медведь" (Burgbär) Германии. Сейчас из-за решетки на посетителей смотрят стеклянные глаза медвежьего чучела.

Последний немецкий крепостной медведь отвечал на кличку Польди. Несмотря на свой "исторический" статус, он вряд ли может рассчитывать на известность, сравнимую со славой своего современного футбольного тезки - бывшего нападающего сборной Германии и чемпиона мира 2014 года Лукаса Подольски, которого болельщики зовут Принцем Польди.

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Всемирное наследие: Бамберг


 

Контекст

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