Немецкий замок, в котором работал создатель Щелкунчика и кота Мурра

Эту крепость никто не смог взять штурмом или осадой, но ее сдали ради спасения беззащитного Бамберга. Здесь работал писатель-романтик Гофман и жил последний крепостной медведь Германии.
Репортажи о Бамберге. Часть VIII
Первое письменное упоминание о крепости Альтенбург (Altenburg) датировано 1109 годом. Именно тогда епископ Оттон (Otto I. von Bamberg), позже канонизированный католической церковью, передал ее монастырю Святого Иакова (Stift Sankt Jakob) как часть уставного имущества.
Крепость находится на одном из семи холмов Бамберга, на самом высоком из них. От Императорского собора до нее - всего полтора километра, но расположена она на высоте около 120 метров над долиной Регница и Старым городом, включенным ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия.
По всей видимости, на месте нынешней крепости существовало более старое укрепление IX века, но о нем никаких конкретных сведений не дошло. Судя по способу строительства стен, башен и их расположению, крепость Альтенбург возвели после первых крестовых походов XI века. Она, однако, не принадлежала какому-нибудь рыцарскому ордену или знатному роду, а служила епископам в качестве убежища на случай войн и конфликтов. Для обозначения таких бастионов используется немецкий термин "Fliehburg": от "fliehen" - спасаться бегством и "Burg" - крепость. Средневековые церковные иерархи, как говорится, на Бога надеялись, а сами не плошали...
В 1305 году крепость даже получила статус второй официальной резиденции бамбергских епископов. Они не жалели денег на расширение и украшение дворца, расположенного на ее территории.
Фотогалерея: Замок Альтенбург около Бамберга
Альтенбург выдержал все осады - например, во время Крестьянской войны 1524-1525 годов, - но был сдан без боя во время Второй маркграфской войны. Маркграф Альбрехт II Бранденбург-Кульмбахский (Albrecht II Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach) добивался передачи Франконского герцогства под контроль династии Гогенцоллернов. Его походы отличались особой жестокостью. Во время войны войска маркграфа разграбили десятки городов и крепостей не только во Франконии, но и в других частях империи.
19 мая 1552 года епископ Бамберга был вынужден подписать с ним договор, которым отдавал более половины своих владений. В противном случае Альбрехт грозил сжечь Бамберг, что не требовало особых военных усилий, так как сам город не был окружен крепостной стеной. Добравшись до Альтенбурга, который уже не защищался, солдаты маркграфа бросились грабить и рушить дворец внутри крепости. Более древние стены и башни пострадали меньше. Отметим, что в 1554 году войска Альбрехта были все же разбиты, а сам он был предан имперской опале (Reichsacht), то есть признан государственным преступником и объявлен вне закона.
Реконструкция в барочный период
После разрушения в 1553 году Альтенбург восстановили лишь частично, а на смену епископам в его стенах пришли другие "квартиранты": крепость на некоторое время превратили в тюрьму.
Обширную реконструкцию с целью восстановления резиденции начали лишь через 150 лет в годы бурного строительства барочной эпохи и расцвета Бамбергского епископства. В это время им правили представители рода Шёнборнов: с 1693 по 1729 год - Лотар Франц фон Шёнборн (Lothar Franz von Schönborn) и с 1729 по 1746 год - Фридрих Карл фон Шёнборн (Friedrich Karl von Schönborn). С их именами в городе связано большое количество архитектурных и художественных памятников. На первом этапе восстановление крепостного дворца в Альтенбурге поручили знаменитому архитектору Иоганну Динценхоферу (Johann Dientzenhofer), но до конца работы так и не довели.
Крепость в эпоху немецкого романтизма
В 1801 году крепость купил Адальберт Фридрих Маркус (Adalbert Friedrich Marcus) - любитель старины и практиковавший в Бамберге врач. Он успел сделать это за несколько лет до секуляризации, то есть до перехода епископских владений в собственность баварского королевского дома.
Эпоха Романтизма пробудила интерес к таким средневековым памятникам по всей Германии. Одним из главных архитектурных символов эпохи стали развалины замка в Гейдельберге (Heidelberg), многократно воспетые, но так и оставшиеся руинами. Новый владелец крепости над Бамбергом продолжил ее восстановление.
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В одной из построек он оборудовал небольшую и уютную гостевую квартиру для своего близкого друга - писателя-романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann), жившего в те годы в Бамберге. Стены своего "домика" ("E.T.A-Hoffmann- Klause") Гофман разрисовал портретами бамбергских знакомых. Здесь он работал над сюжетами ряда своих произведений.
Адальберт Фридрих Маркус, вполне в духе времени, хотел открыть крепость для городской общественности, сделать ее целью прогулок и встреч. Для этого, например, на ее территории появился ресторан.
Крепостной телеграф и крепостной медведь
В центре около дворца расположена главная башня - 33-метровый бергфрид. Bergfried" или Burgfried" - общее название для такого рода башен в средневековых укреплениях. Они должны были служить последним укрытием для тех, кто находился в крепости, в случае проникновения врагов на ее территорию. К перекладине в верхней части башни привязана железная "огненная корзина" - Feuerkorb.
Предполагается, что она служила для подачи сигналов, например, дозорным в соседних крепостях, являясь своего рода прообразом оптического телеграфа. Позже ее начали использовать для праздничной иллюминации и фейерверков.
С 1818 года заботу о сохранении крепости несет специально созданное общественное объединение - самая старая в Баварии организация по охране архитектурных памятников. Помимо взносов и пожертвований в кассу общества поступают доходы от сдачи в аренду дворцового Рыцарского зала.
С ресторанный террасы открывается вид не только на окрестности Бамберга и часть крепостной стены, но и на еще одну достопримечательность - медвежью клетку в одной из угловых башен. Здесь до 1982 года жил последний "крепостной медведь" (Burgbär) Германии. Сейчас из-за решетки на посетителей смотрят стеклянные глаза медвежьего чучела.
Последний немецкий крепостной медведь отвечал на кличку Польди. Несмотря на свой "исторический" статус, он вряд ли может рассчитывать на известность, сравнимую со славой своего современного футбольного тезки - бывшего нападающего сборной Германии и чемпиона мира 2014 года Лукаса Подольски, которого болельщики зовут Принцем Польди.
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