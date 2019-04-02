 Немецкий бизнес поддерживает израильский мемориал ″Яд Вашем″ | Новости из Германии о Германии | DW | 02.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Немецкий бизнес поддерживает израильский мемориал "Яд Вашем"

Пять немецких компаний предоставят по миллиону евро на строительство нового здания в музее памяти жертв Холокоста в Иерусалиме. "Нам до сих пор стыдно за прошлое", - заявил гендиректор Deutsche Bahn Роланд Пофалла.

В мемориале Яд Вашем

В мемориале "Яд Вашем"

В общей сложности 5 миллионов евро выделят несколько немецких предприятий на постройку нового здания в мемориале памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме. По одному миллиону евро предоставят автомобильные концерны Daimler и Volkswagen, железнодорожная компания Deutsche Bahn, банк Deutsche Bank, а также дортмундский футбольный клуб "Боруссия". Об этом компании сообщили во вторник, 2 апреля.

Контекст

Польский закон о Холокосте вызвал бурную реакцию: польская интеллигенция опасается появления цензуры, Израиль надеется на изменения в законе, ЕС призывает придерживаться исторических фактов. (09.02.2018)

Яд Вашем чтит память убитых нацистами евреев Европы: на своем сайте израильский мемориальный комплекс публикует письма, отправленные жертвами Холокоста незадолго до их смерти. (27.01.2018)

Финансирование осуществляется по инициативе основанной в 1997 году в Германии организации друзей "Яд Вашема" (Deutscher Freundeskreises von Yad Vashem). "Будущие поколения должны знать, какое страдание люди могут причинять другим людям", - говорится в совместном заявлении руководителей пяти компаний. "Нам до сих пор стыдно за прошлое", - заявил генеральный директор Deutsche Bahn Роланд Пофалла (Raland Pofalla).

В память о шести миллионах убитых в годы Холокоста евреев в "Яд Вашеме" будет построено еще одно здание - "Дом собраний". Строительство центра памяти общей площадью 4200 квадратных метров должно начаться в августе текущего года. В "Яд Вашеме" хранится крупнейшее в мире собрание объектов времен геноцида евреев в году национал-социалистической диктатуры в Германии. В виду его существенного роста должны быть увеличены и площади для хранения экспонатов, исследования и реставрации.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

  • Синагога в Берлине

    Синагоги в Германии

    Синагога в Берлине

    В "хрустальную ночь" еврейских погромов 9 ноября 1938 года нацисты разгромили синагогу на восточноберлинской улице Рикештрассе, а раввинов и руководство общины депортировали в концлагерь Заксенхаузен. Во времена ГДР здесь молились не больше 200 евреев. Сейчас еврейская община Берлина насчитывает более 11 тысяч человек. Наряду с главной синагогой Будапешта берлинская - самая большая в Европе.

  • Синагога в Байройте

    Синагоги в Германии

    Синагога в Байройте

    Евреи появились в Байройте в XIII веке. Спустя 300 лет их изгнали из города, и только в 1759 году здешний маркграф разрешил им вернуться. Тогда же была построена синагога - очень скромная снаружи и богато украшенная внутри. Во времена "третьего рейха" синагога была осквернена. В 2009 году, во время реставрации, на чердаке обнаружили генизу - хранилище пришедших в негодность старых свитков Торы.

  • Синагога в Кельне

    Синагоги в Германии

    Синагога в Кельне

    Синагога на улице Роонштрассе, как и шесть других синагог в Кельне, существовавших до прихода Гитлера к власти, была разрушена нацистами. Инициатором ее восстановления после войны стал бывший бургомистр Кельна, канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. Сегодня при синагоге открыты библиотека, музей, общинный центр и кошерный ресторан. В литургии используют свиток Торы, спасенный католическим священником.

  • Синагога в Зульцбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Зульцбурге

    Синагогу построили в этом маленьком баденском городке в XVI веке. В ноябре 1938 года, после того, как гестапо и полиция депортировали всех евреев-мужчин Зульцбурга, синагога, школа при ней и ритуальная миква были разрушены. Позже нацисты использовали здание как спортивный зал и хранилище библиотечных книг. Сегодня, после реставрации, в бывшей синагоге открыты мемориал Холокоста и музей.

  • Синагога во Франкфурте-на-Майне

    Синагоги в Германии

    Синагога во Франкфурте-на-Майне

    Синагога во франкуртском районе Вестэнд - единственная из четырех больших синагог города, которая, пусть и сильно разрушенная и разоренная, уцелела после нацистских погромов и бомбежек Второй мировой войны. Но еврейская община города была практически полностью уничтожена. Последние остававшиеся здесь евреи были депортированы в лагеря смерти в 1941-42 годах. Из 11 тысяч выжили только 400 человек.

  • Еврейское кладбище в Вормсе

    Синагоги в Германии

    Еврейское кладбище в Вормсе

    Первая синагога была построена в немецком городе Вормсе в 1034 году. Она не сохранилась, но чудом осталось заложенное в те времена еврейское кладбище - старейшее из дошедших до наших дней еврейских кладбищ Европы. Оно называется "Heiliger Sand" - "Святой песок". Нацисты его не тронули, по одной из гипотез - потому, что шеф СС Гиммлер хотел использовать кладбище в каких-то окккультистских целях.

  • Синагога в Эссене

    Синагоги в Германии

    Синагога в Эссене

    Синагоге в Эссене, построенной в 1913 году, повезло чуть больше. В 1938 году погромщики подожгли ее, и внутри все сгорело, но бетонные стены остались стоять. Взрывать их нацисты не решились из-за близлежащих домов. В 2010 году закончили реконструкцию, которая стоила 7,8 млн евро. 80 % этой суммы выделили власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Сейчас здесь Музей еврейской культуры.

  • Синагога в Аугсбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Аугсбурге

    Построенная в 1917 году в стиле модерн синагога в Аугсбурге - одна из самых красивых в Европе. В ее внутреннем интерьере и в отделке купола высотой почти 30 метров заметны ориенталистские мотивы. Во времена нацистской диктатуры в синагоге располагался штаб противовоздушной обороны. Сейчас, как и в начале ХХ века, молельный дом принадлежит либеральной еврейской общине.

  • Синагога в Ульме

    Синагоги в Германии

    Синагога в Ульме

    Эта синагога - новая. Она была построена в Ульме в 2012 году всего в нескольких метрах от разрушенной нацистами в "хрустальную ночь" 1938 года старой синагоги. Архитектурная особенность молельного здания - так называемые "иерусалимские витражи", сделанные в виде шестиконечной звезды Давида. На торжественном освящении новой синагоги выступал тогдашний федеральный президент Германии Йоахим Гаук.

  • Синагога в Регенсбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Регенсбурге

    Этой синагоги нет. Разрушена она была еще в Средние века, в 1519 году. Тогда (до изгнания евреев из города) община Регенсбурга считалась одной из самых влиятельных и значительных в Европе. Руины старой синагоги археологи обнаружили только в 1995 году. На ее месте построили на площади символический абрис молельного здания, а его сохранившиеся стены можно увидеть в подземном музее.

    Автор: Ефим Шуман, Анне Термече


Смотреть видео 01:47

В бундестаге почтили память жертв национал-социализма

Контекст

Последние послания жертв Холокоста

Яд Вашем чтит память убитых нацистами евреев Европы: на своем сайте мемориальный комплекс публикует письма, отправленные жертвами Холокоста незадолго до их смерти. (26.01.2018)  

Синагоги в Германии

Где молятся немецкие евреи? В стране сегодня 130 больших и малых синагог. Уже это одно показывает, что еврейская жизнь в Германии, уничтоженная национал-социалистами, возрождается. (19.11.2018)  

Ссылки в интернете

Fünf Millionen Euro für Yad Vashem: Deutsche Unternehmen unterstützen das neue „Haus der Sammlungen"

Borussia Dortmund unterstützt Gedenkstätte Yad Vashem

Аудио- и видеофайлы по теме

В бундестаге почтили память жертв национал-социализма  

Как еврейка из Франции работала разведчицей в тылу у нацистов  

Берлин: еврейская община празднует хануку и беспокоится о растущем антисемитизме  

Холокост в Одессе: что помнит последний живой свидетель  

Реклама

Самые читаемые

Над чем смеются немцы: 10 анекдотов из Германии  

Экзитпол: В первом туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский  

Как в Евросоюзе отреагировали на первый тур выборов президента Украины  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно