Немецкий бизнес в РФ встревожен арестом Калви, но от своих планов не отказывается

Российско-Германская внешнеторговая палата (АНК) провела в среду, 26 июня, пресс-конференцию по итогам опроса 141 компании с немецким управлением в России. В числе прочего бизнес попросили оценить влияние американских санкций и ареста известного инвестора Майкла Калви. Учитывая, что в России почти 4500 немецких компаний, а в опросе участвовали только 141 из них, сложно оценить, насколько их ответы рисуют репрезентативную картину настроений немецкого бизнеса.

На пресс-конференции Российско-Германской внешнеторговой палаты, 26 июня 2019 года

На конференции, которая проходила в помещении государственного медиахолдинга ИТАР-ТАСС , больше всего журналистов интересовало отношение немецкого бизнеса в России к санкциям. Бизнес предсказуемо отвечал, что санкции его огорчают. Так, согласно опросу, свои потери от санкций США немецкие предприятия оценили в 1,1 млрд евро упущенной выгоды. На конференции президент АНК Райнер Зеле (Rainer Seele) призвал в кратчайшие сроки отказаться как минимум от санкций ЕС против России. По его словам, "санкции контрпродуктивны и не достигают своей политической цели".

С точки зрения председателя правления AHK Маттиаса Шеппа (Matthias Schepp), бизнес ощущает большую разницу между американскими и европейскими санкциями. Первые, по его словам, сформулированы не четко, постоянно обновляются и, скорее всего, продлятся десятилетия. Что касается европейских санкций, то он высказал мнение, что Россию нужно наказывать не в целом, а исключительно за ситуацию в Украине.

Влияние ареста Калви на немецкий бизнес

В опрос немецких компаний также внесли дело директора инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, которого арестовали в феврале 2019 года. В итоге 41% опрошенных подтвердил, что арест отрицательно повлиял на инвестклимат в России. Однако при этом 96% немецких предпринимателей заверили, что дело Калви никак не повлияет на их инвестиционные планы.

Корреспондент DW уточнила, значит ли это, что немецкий бизнес чувствует себя в России уверенно и воспринимает аресты как то, что грозит лишь каким-то другим иностранным фирмам. Маттиас Шепп заметил, что из-за дела Калви несколько фирм все же отложили или вовсе отменили запланированные инвестиции.

"Мы не можем комментировать, пока идет следствие. Но дело Калви точно должно проходить как обычный судебный процесс, а не тайком, с участием всяких спецслужб. Скажу наверняка: иностранный бизнес в России воспринял это как то, что может коснуться лично каждого и его компании. Мы слышали фразы: "ну, если уж с таким известным инвестором такое случилось! Это все играет роль", - заверил Шепп.

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