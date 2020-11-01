Немецкие эксперты понизили прогноз роста экономики Германии

На фоне второй волны пандемии коронавируса ведущие немецкие эксперты ухудшили прогноз роста экономики страны. Так, Немецкий институт экономических исследований (DIW) понизил прогноз роста ВВП Германии в 2021 году с 5,2 до 3,5 процента, сообщает деловое издание Handelsblatt во вторник, 5 января.

"После негативных показателей в четвертом квартале 2020 года мы ожидаем в первом квартале сокращение ВВП на более чем 2 процента", - сказал Handelsblatt глава DIW Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher). По его словам, во втором квартале экономический рост будет возможен, если в феврале в стране закончится очередная волна пандемии и будет отменено большинство ограничений. В ноябре 2020 года DIW ожидал роста ВВП Германии в 2021 году на 3,7 процента.

Рост в условиях "сильной неопределенности"

Глава Мюнхенского института экономических исследований Ifo Клеменс Фуст (Clemens Fuest) отметил, что возможное продление локдауна замедлит восстановление экономики ФРГ. В свою очередь глава Института мировой экономики в Киле (IfW) Габриэль Фельбермайр (Gabriel Felbermayr) ожидает экономический рост в 2021 году, указывая, что это будет проходить в условиях "сильной неопределенности".

В то же время Институт макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK) фонда Ханса Бёклера (Hans-Böckler-Stiftung) отметил необходимость инвестиций в цифровые технологии, науку и защиту климата. В противном случае восстановление немецкой экономики может быть поставлено под угрозу, предостерегают эксперты IMK.

В Германии 16 декабря предварительно до 10 января был введен жесткий локдаун, в рамках которого закрыты, в частности, магазины розничной торговли, за исключением продовольственных и аптек, школьники перешли на дистанционное обучение, а в детских садах организованы дежурные группы. Ожидается, что ограничительные меры будут продлены.

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