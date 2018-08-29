Немецкие студенты выбирают семью вместо карьеры

Студенты-иностранцы в Германии

В то же время по сравнению с 2012 годом число тех, кто испытывает проблемы в общении с немецкими однокурсниками, сократилось с 41 до 28 процентов, так же как и тех, кому трудно ориентироваться в немецкой образовательной системе. Этому способствуют вводные семинары для новичков, курсы немецкого и консультации тьютеров, в роли которых выступают тоже студенты.