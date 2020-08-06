Немецкие СМИ о Беларуси перед выборами: "Три грации" против "батьки"

Беларусь далека от немецкого читателя газет - небольшая страна за тысячу километров от Берлина: интерес к президентским выборам здесь небольшой, констатирует издание Die Zeit. Несмотря на это, в немецкой прессе предвыборную гонку освещают широко - от внимания журналистов не ускользнуло то, что в этом году в Минске и за его пределами происходят неожиданные вещи. Хотя в стране нет независимых социологических опросов, массовые митинги в поддержку оппозиции свидетельствуют о том, что жители Беларуси, как минимум, не готовы единодушно проголосовать за действующего президента Александра Лукашенко.

При этом предвыборная ситуация описывается не только как борьба за власть, но и как гендерный конфликт - между авторитарным "батькой" Лукашенко и беззащитными, но от того еще более смелыми женщинами: Светланой Тихановской, Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало. Вот несколько заголовков: "Три женщины против Лукашенко", "Лукашенко и три грации", "Женщина преградила дорогу" или "Обратите внимание на этих женщин".

Лукашенко: "Президентом будет мужик"

В пересказе немецких СМИ предвыборная кампания в Беларуси началась по привычному сценарию: бессменно правящий страной четверть века президент Лукашенко приготовился вновь легко победить, убрав с пути неудобных соперников и легко обыграв удобных. Но тут в дело вмешалась женщина, та самая Светлана Тихановская - переводчица, мать двоих детей, домохозяйка и жена одного из неудобных для Лукашенко соперников (а значит, помещенного в СИЗО), популярного видеоблогера Сергея Тихановского.

Светлана Тихановская против Александра Лукашенко

После задержания мужа Тихановская подала документы вместо него - ее как женщину вообще не восприняли как угрозу и разрешили зарегистрироваться кандидатом в президенты. "Они хотели выставить меня на посмешище: никто меня не знает, я всего лишь какая-то женщина", - объясняет свою регистрацию Тихановская в интервью бульварной немецкой газете Bild.

Для действующего президента все это было не более чем шуткой, пишет автор газеты Die Zeit Алисе Бота (Alice Bota) - выбрать женщину президентом страны белорусское общество еще не созрело, заверил президент. "Многие уверены, что Лукашенко позволил ей участвовать в гонке, потому что был уверен, что анахронические представления (о роли женщин и мужчин. - Ред.) все еще господствуют в стране. Женщина-президент - это было за пределами его воображения", - написала в комментарии газета Der Tagesspiegel.

И хотя больше половины избирателей в Беларуси - женщины, для Лукашенко это вообще не аргумент, заметила Die Zeit: мол, конституция написана "не под женщину". "Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден", - заявил Александр Лукашенко на встрече с работниками Минского тракторного завода. Позже Лукашенко попытался оправдаться, но его оправдание звучало не менее патриархально - обязанности президента он уподобил тяготам грузчика: "Что я имел в виду: что у нас конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин".

Женщинам удалось то, что мужчины не смогли

Тем временем к Светлане Тихановской присоединились еще две женщины: Вероника Цепкало, жена другого не допущенного к выборам кандидата, который был вынужден бежать в Россию, и Мария Колесникова, руководительница предвыборного штаба Виктора Бабарико, который, как и Тихановский, оказался за решеткой. "Они вместе фотографируются: молодые, стильно одетые - точно поп-группа", - сравнила Die Zeit. Их успех превзошел все ожидания: на митинги Тихановской приходят тысячи и десятки тысяч человек, описывают успех немецкие газеты.

Женщинам удалось то, что мужчинам в белорусской оппозиции не удавалось много лет - объединиться. Сколько ушло времени на то, чтобы договориться о совместных встречах с избирателями? "15 минут", - ответила Колесникова Die Zeit.

У Лукашенко нет рецепта, как бороться против растущей популярности трех женщин, написала газета уже в другом материале. Попытки высмеять женское трио как недостаточно серьезных для политики - "три грации" - они только использовали себе на пользу. "Они просто поблагодарили за комплимент", - заметила газета.

Феминистская оппозиция в Беларуси? Все сложнее

Означает ли это, что три женщины-соратницы ведут феминистскую кампанию, пока их мужья силой государственного давления отстранены от предвыборной гонки? Не совсем. Сама Тихановская регулярно подчеркивает, что возглавила движение оппозиции против собственной воли и не хочет становиться президентом, поясняют немецкие СМИ. "Мне не нужна власть", - фраза, которую в Беларуси некоторые уже считают легендарной, так же, как и ее продолжение: "Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты".

Лукашенко перед выборами посетил внутренние войска МВД страны

У трио пока нет никакой специальной феминистской повестки. "В то время пока Тихановская подчеркивает, что хочет лишь стать президентом переходного периода, чтобы обеспечить свободные и справедливые выборы в стране, ее соратница Колесникова, которая называет себя феминисткой, считает их союз примером того, что "и женщины могут взять на себя ответственность в политике", написала Die Zeit.

Светлана Алексиевич - за Тихановскую

Немецкая пресса обратила внимание на то, что пока Лукашенко "обслуживает" классические представления о силе - проверяет готовность войск и милиции к отражению якобы готовящихся уличных беспорядков и других угроз, женщины в оппозиции, лишенные каких-либо административных рычагов влияния, набирают силу через солидарность. В этой связи газета Die Welt процитировала Колесникову с таким выражением: "Женщины, которые не помогают другим женщинам, горят в аду".

Митинг-концерт в поддержку Светланы Тихановской 30 июля в Минске

Возможно, неслучайно, что самая известная женщина Беларуси - нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич - публично заявила о своей поддержке Тихановской, заметила газета Die Süddeutsche Zeitung.

Даже если обычные аргументы не работают, то следить за событиями в Беларуси стоит уже хотя бы потому, что это напоминает хороший политический сериал, заключила Алисе Бота из Die Zeit: "Он о любви, интригах и борьбе за власть. О женщинах, которые боятся потерять своих детей и мужей, и поэтому вступают в конфликт с самым могущественным человеком в стране. Следующую серию покажут в день выборов, 9 августа".

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Смотреть видео 04:56 Поделиться Кто такая кандидат в президенты Беларуси Тихановская? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3gFRL Тихановская – кандидат в президенты и один из главных соперников Лукашенко на выборах (31.07.2020)