Что русскому - матрешка, то немцу - садовый гном (фотогалерея)

В Германии сейчас насчитывается около 25 миллионов садовых гномов. Их массовый выпуск начался в Тюрингии в 1890 году.
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