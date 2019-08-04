 Немецкие острова: Йюст - морской курорт без автомобилей (фото) | Кадр дня | DW | 25.08.2019

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Кадр за кадром

Немецкие острова: Йюст - морской курорт без автомобилей (фото)

Йюст - один из шести немецких островов Северного моря, полностью свободных или почти свободных от автомобилей.

На острове Йюст каждый год выпускают на свободу маленьких тюленей, спасенных и выкормленных на одном из немецких нерпинариев

На острове Йюст каждый год выпускают на свободу маленьких тюленей, спасенных и выкормленных на одном из немецких нерпинариев

Йюст • Фризский остров Йюст (Juist) - настоящий рай для любителей тишины и спокойствия. Здесь нет автомобилей. Даже конным повозкам по острову разрешается передвигаться лишь со скоростью пешеходов. Движение автомобильного транспорта также запрещено или существенно ограничено на некоторых других морских курортах этого региона - островах Бальтрум, Гельголанд, Лангеог, Шпикерог и Вангероге.

Песчаные дюны на острове Йюст

Песчаные дюны на острове Йюст

Остров, максимальная ширина которого не превышает одного километра, расположен на территории национального парка Нижнесаксонское ваттовое море. Вместе с другими ваттовыми мелководьями Северного моря этот уникальный ландшафт является природным памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Курзал и пляж на почтовой карточке начала прошлого века

Курзал и пляж на почтовой карточке начала прошлого века

В первой половине XVI века на острове насчитывалось два десятка домов и обитали дикие лошади. В XIX веке несколько лет он принадлежал Голландскому королевству, затем перешел королевству Ганновер, позже - Пруссии. Именно в прусские времена в 1840 году на острове был заложен морской курорт. В 1900 году здесь побывало около 4500 человек. Сейчас здесь ежегодно отдыхают более 130 тысяч туристов. В среднем, каждый из них проводит на Йюсте около восьми дней.

Остров Йюст с высоты птичьего полета

Остров Йюст с высоты птичьего полета

Визитная карточка острова Йюст
Регион: Северное море
Федеральная земля: Нижняя Саксония
Площадь: 16 км²
Население: 1,5 тысячи человек
Количество мест в отелях и пансионах: около 7 тысяч
Туристический сайт: www.juist.de

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    Остров Бальтрум (Baltrum), Нижняя Саксония. На фотографии - чайки на восточной оконечности острова.

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    14.

    Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония. На фотографии - песчаный пляж на Вангероге.

  • Шпикерог

    Самые любимые немецкие острова

    15.

    Остров Шпикерог (Spiekeroog), Нижняя Саксония. На фотографии - музейная конная узкоколейка на острове Шпикерог.

  • Пёль

    Самые любимые немецкие острова

    16.

    Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - типичные здешние дома с тростниковыми крышами.

  • Пелльворм

    Самые любимые немецкие острова

    17.

    Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - стадо овец около маяка на острове Пелльворм.

  • Лангенес

    Самые любимые немецкие острова

    18.

    Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма.

    Автор: Максим Нелюбин



Немецкие достопримечательности Северного моря

  • Бальтрум (Baltrum)

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Острова

    Германии на Северном море принадлежит двенадцать населенных островов, а также прибрежные территории в землях Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония. Один из фризских островов - Бальтрум, изображенный на фотографии. Он является самым маленьким из них. Площадь составляет всего 6,5 квадратных километра. Самый крупный немецкий остров в Северном море - Зюльт площадью почти сто квадратных километров.

  • Куксхафен, Нижняя Саксония

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Пляжи и корзины

    Пляжные корзины - традиционный атрибут немецких североморских курортов. Изобрели их здесь для защиты от ветра во второй половине XIX века - вскоре после основания в этих местах первых морских здравниц. Однако такие плетеные крытые стулья использовали в Германии уже в XVI веке - в больших холодных помещениях и коридорах для защиты от сквозняков, например, на торговых складах ганзейских купцов.

  • Ваттовое мелководье в районе острова Лангеог

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Ваттовое мелководье

    Между островами и континентальной частью расположено прибрежное мелководье - Ваттовое море, вода из которого уходит во время отливов примерно каждые шесть часов. В 2009 году этот уникальный природный ландшафт получил статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидеть обитателей морского дна можно во время специальных пеших экскурсий - Wattwanderungen, которые проводятся здесь для туристов.

  • Остров Йюст

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Тюлени

    Самые известные и популярные представители морской фауны этих мест - обыкновенные тюлени. Они находятся под защитой, а для оставшихся без родителей или потерявшихся детенышей - бельков - здесь работают специальные станции, на которых их готовят к самостоятельной жизни в дикой природе. На фотографии - так сказать, очередные выпускники морского детдома.

  • Гельголанд

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Гельголанд

    В сорока километрах от побережья находится Гельголанд - единственный немецкий остров в открытом море, то есть за пределами территориальных вод Германии. Сейчас здесь насчитывается около полутора тысяч жителей, но при этом число посетителей достигает десяти тысяч человек ежедневно. Остров обладает особым налоговым и таможенным статусом в ЕС, что привлекает любителей беспошлинного шопинга.

  • Халлиг Лангенес

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Халлиги

    В Северном море находится десять особенных небольших островов - халлигов, на которые во время отлива можно, в принципе, добраться по дну. Однако во время ветрового нагона воды или шторма они почти полностью уходят под воду. Поэтому дома и подворья строят здесь на специальных насыпных холмах. Идеальное место для отпуска, если ищешь покой. На фотографии - халлиг Лангенес.

  • Вестерхевер

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Маяки

    В Германии насчитывается более двухсот маяков, из них около семидесяти находятся на Северном море. Все они - разные, отличаются по форме, высоте, окраске. Многие можно посетить, поднявшись на смотровую площадку, а некоторые даже используются для проведения свадебных церемоний, например, этот маяк в северо-фризском Вестерхевере.

  • Хузум

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Хузум

    Одним из самых красивых и привлекательных городов на немецком побережье Северного моря считается Хузум. В живописном старом порту здесь работают многочисленные рестораны, кафе и музеи. Порт служит отправной точкой для экскурсий на острова и халлиги этого региона.

  • Санкт-Петер-Ординг

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Санкт-Петер-Ординг

    Курорт Санкт-Петер-Ординг в Шлезвиг-Гольштейне известен одним из самых протяженных песчаных пляжей западного побережья Германии. Длина - двенадцать километров, ширина - два километра. Первые такие домики на сваях, в которых находились кабинки для переодевания и киоски, построили здесь более ста лет назад. Сейчас в них работают рестораны, пункты проката пляжных корзин и дежурят спасатели.

  • Бремерхафен

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Бремерхафен

    Бремерхафен - единственный большой немецкой город на Северном море. Когда-то отсюда уходили корабли, увозившие в Америку или Австралию европейских эмигрантов, в общей сложности - 7,2 миллиона человек. Их судьбам посвящен Дом-музей эмиграции, открытый в 2005 году.

    Автор: Анн Термеш, Максим Нелюбин


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