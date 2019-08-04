Немецкие острова: Йюст - морской курорт без автомобилей (фото)

Йюст • Фризский остров Йюст (Juist) - настоящий рай для любителей тишины и спокойствия. Здесь нет автомобилей. Даже конным повозкам по острову разрешается передвигаться лишь со скоростью пешеходов. Движение автомобильного транспорта также запрещено или существенно ограничено на некоторых других морских курортах этого региона - островах Бальтрум, Гельголанд, Лангеог, Шпикерог и Вангероге.

Песчаные дюны на острове Йюст

Остров, максимальная ширина которого не превышает одного километра, расположен на территории национального парка Нижнесаксонское ваттовое море. Вместе с другими ваттовыми мелководьями Северного моря этот уникальный ландшафт является природным памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Курзал и пляж на почтовой карточке начала прошлого века

В первой половине XVI века на острове насчитывалось два десятка домов и обитали дикие лошади. В XIX веке несколько лет он принадлежал Голландскому королевству, затем перешел королевству Ганновер, позже - Пруссии. Именно в прусские времена в 1840 году на острове был заложен морской курорт. В 1900 году здесь побывало около 4500 человек. Сейчас здесь ежегодно отдыхают более 130 тысяч туристов. В среднем, каждый из них проводит на Йюсте около восьми дней.

Остров Йюст с высоты птичьего полета

Визитная карточка острова Йюст

Регион: Северное море

Федеральная земля: Нижняя Саксония

Площадь: 16 км²

Население: 1,5 тысячи человек

Количество мест в отелях и пансионах: около 7 тысяч

Туристический сайт: www.juist.de

Смотрите также:

Самые любимые немецкие острова

Самые любимые немецкие острова Немецкие острова К началу нынешнего купального сезона редакция туристического сайта travelbook.de опубликовала рейтинг популярности немецких островов Балтийского и Северного морей, составленный на основе голосования, в котором приняло участие более ста тысяч читателей.

Самые любимые немецкие острова Рейтинг популярности - 2019 Всего на этих двух морях Германии принадлежит почти восемьдесят островов. Многие из них - очень маленькие или необитаемые, некоторые закрыты для туризма - имеют статус птичьих заповедников. В свою очередь, в рейтинг travelbook.de вошли острова, на которые открыт доступ туристам. Первое место, набрав 7200 голосов, занял…

Самые любимые немецкие острова 1. Остров Боркум (Borkum), Нижняя Саксония. На фотографии - маяк на южной стороне острова.

Самые любимые немецкие острова 2. Остров Рюген (Rügen), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - неожиданные гости пляжа на рюгенском курорте Бинц.

Самые любимые немецкие острова 3. Остров Нордернай (Norderney), Нижняя Саксония. На фотографии - белощекие казарки и маяк на остове Нордернай.

Самые любимые немецкие острова 4. Остров Зюльт (Sylt), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Ваттовое мелководье между островами Зюльт и Фёр.

Самые любимые немецкие острова 5. Остров Фемарн (Fehmarn), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - ночное небо над Фемарном во время звездопада.

Самые любимые немецкие острова 6. Остров Амрум (Amrum), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - песчаные дюны на Амруме.

Самые любимые немецкие острова 7. Остров Йюст (Juist), Нижняя Саксония. На фотографии - спасенные осиротевшие детеныши тюленей, выпущенные на свободу на острове Йюст.

Самые любимые немецкие острова 8. Остров Фёр (Föhr), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - жительницы острова в традиционных одеждах.

Самые любимые немецкие острова 9. Остров Лангеог (Langeoog), Нижняя Саксония. На фотографии - Лангеог с высоты птичьего полета.

Самые любимые немецкие острова 10. Остров Узедом (Usedom), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - морской причал на курорте Цинновиц.

Самые любимые немецкие острова 11. Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - домики около причалов на острове Гельголанд.

Самые любимые немецкие острова 12. Остров Хиддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - маяк на холме Дорнбуш.

Самые любимые немецкие острова 13. Остров Бальтрум (Baltrum), Нижняя Саксония. На фотографии - чайки на восточной оконечности острова.

Самые любимые немецкие острова 14. Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония. На фотографии - песчаный пляж на Вангероге.

Самые любимые немецкие острова 15. Остров Шпикерог (Spiekeroog), Нижняя Саксония. На фотографии - музейная конная узкоколейка на острове Шпикерог.

Самые любимые немецкие острова 16. Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - типичные здешние дома с тростниковыми крышами.

Самые любимые немецкие острова 17. Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - стадо овец около маяка на острове Пелльворм.

Самые любимые немецкие острова 18. Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма. Автор: Максим Нелюбин





Немецкие достопримечательности Северного моря

Немецкие достопримечательности Северного моря Острова Германии на Северном море принадлежит двенадцать населенных островов, а также прибрежные территории в землях Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония. Один из фризских островов - Бальтрум, изображенный на фотографии. Он является самым маленьким из них. Площадь составляет всего 6,5 квадратных километра. Самый крупный немецкий остров в Северном море - Зюльт площадью почти сто квадратных километров.

Немецкие достопримечательности Северного моря Пляжи и корзины Пляжные корзины - традиционный атрибут немецких североморских курортов. Изобрели их здесь для защиты от ветра во второй половине XIX века - вскоре после основания в этих местах первых морских здравниц. Однако такие плетеные крытые стулья использовали в Германии уже в XVI веке - в больших холодных помещениях и коридорах для защиты от сквозняков, например, на торговых складах ганзейских купцов.

Немецкие достопримечательности Северного моря Ваттовое мелководье Между островами и континентальной частью расположено прибрежное мелководье - Ваттовое море, вода из которого уходит во время отливов примерно каждые шесть часов. В 2009 году этот уникальный природный ландшафт получил статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидеть обитателей морского дна можно во время специальных пеших экскурсий - Wattwanderungen, которые проводятся здесь для туристов.

Немецкие достопримечательности Северного моря Тюлени Самые известные и популярные представители морской фауны этих мест - обыкновенные тюлени. Они находятся под защитой, а для оставшихся без родителей или потерявшихся детенышей - бельков - здесь работают специальные станции, на которых их готовят к самостоятельной жизни в дикой природе. На фотографии - так сказать, очередные выпускники морского детдома.

Немецкие достопримечательности Северного моря Гельголанд В сорока километрах от побережья находится Гельголанд - единственный немецкий остров в открытом море, то есть за пределами территориальных вод Германии. Сейчас здесь насчитывается около полутора тысяч жителей, но при этом число посетителей достигает десяти тысяч человек ежедневно. Остров обладает особым налоговым и таможенным статусом в ЕС, что привлекает любителей беспошлинного шопинга.

Немецкие достопримечательности Северного моря Халлиги В Северном море находится десять особенных небольших островов - халлигов, на которые во время отлива можно, в принципе, добраться по дну. Однако во время ветрового нагона воды или шторма они почти полностью уходят под воду. Поэтому дома и подворья строят здесь на специальных насыпных холмах. Идеальное место для отпуска, если ищешь покой. На фотографии - халлиг Лангенес.

Немецкие достопримечательности Северного моря Маяки В Германии насчитывается более двухсот маяков, из них около семидесяти находятся на Северном море. Все они - разные, отличаются по форме, высоте, окраске. Многие можно посетить, поднявшись на смотровую площадку, а некоторые даже используются для проведения свадебных церемоний, например, этот маяк в северо-фризском Вестерхевере.

Немецкие достопримечательности Северного моря Хузум Одним из самых красивых и привлекательных городов на немецком побережье Северного моря считается Хузум. В живописном старом порту здесь работают многочисленные рестораны, кафе и музеи. Порт служит отправной точкой для экскурсий на острова и халлиги этого региона.

Немецкие достопримечательности Северного моря Санкт-Петер-Ординг Курорт Санкт-Петер-Ординг в Шлезвиг-Гольштейне известен одним из самых протяженных песчаных пляжей западного побережья Германии. Длина - двенадцать километров, ширина - два километра. Первые такие домики на сваях, в которых находились кабинки для переодевания и киоски, построили здесь более ста лет назад. Сейчас в них работают рестораны, пункты проката пляжных корзин и дежурят спасатели.

Немецкие достопримечательности Северного моря Бремерхафен Бремерхафен - единственный большой немецкой город на Северном море. Когда-то отсюда уходили корабли, увозившие в Америку или Австралию европейских эмигрантов, в общей сложности - 7,2 миллиона человек. Их судьбам посвящен Дом-музей эмиграции, открытый в 2005 году. Автор: Анн Термеш, Максим Нелюбин



______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"