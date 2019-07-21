Немецкие острова: Амрум - маленький остров больших просторов (фото)

Этот морской курорт находится посреди национального парка, имеющего статус Всемирного природного наследия.
Амрум • Этот северо-фризский остров находится около побережья немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн по соседству с Зюльтом и Фёром. Отпуск на Амруме (Amrum) ежегодно проводят около 145 тысяч человек. Первый отель на этом морском курорте был открыт в 1889 году.
Остров находится на территории национального парка Шлезвиг-Гольштейнские ватты - части Ваттового мелководья, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Амрум славится разнообразием своих ландшафтов. Здесь есть лес общей площадью 180 гектаров, а также 15-километровый песчаный пляж шириной до полутора километров. На острове имеется много разных архитектурных достопримечательностей - жилых домов, мельниц, маяков и храмов. Двенадцать из них находятся под охраной в качестве памятников архитектуры.
Визитная карточка острова Амрум
Регион: Северное море
Федеральная земля: Шлезвиг-Гольштейн
Площадь: 20 км²
Население: 2,3 тысячи человек
Количество мест в отелях и пансионах: около 6 тысяч
Туристический сайт: www.amrum.de
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