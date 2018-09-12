Немецкие минералки - от жажды, хворей и вместо пива

Посетители немецких кафе, баров и ресторанов, заказывая воду, неизбежно оказываются перед выбором - пить газированную (нем. Sprudelwasser, Wasser mit Kohlensäure) или без газа (нем. stilles Wasser, Wasser ohne Kohlensäure)? Можно, кончено, попросить стакан (бесплатно) из-под крана (нем. ein Glas Leitungswasser) - вопрос, как говорится, денег не стóит, или по-немецки: Fragen kostet nichts, но в Германии это делают редко. В законах и предписаниях про воду из-под крана (пока) ничего не сказано, то есть заведения не обязаны выполнять такие пожелания, но поинтересоваться всегда можно - к тому же качество водопроводной воды в Германии контролируется самым строгим образом, о чем мы уже подробно рассказывали. При этом следует помнить, что даже за воду из-под крана вам могут выставить счет - надо же расходы на персонал и аренду покрывать, но предупредить об этом обязаны сразу. Другое дело, например, в Австрии, где к чашечке кофе всегда подают маленький стаканчик воды, но другие страны - другие обычаи, как гласит немецкая поговорка - Andere Länder, andere Sitten.

Вода - бесплатно?

Правда, вряд ли в Германии водопроводную воду где-то включат в счет, если вы заказали какое-то блюдо из меню. В случае отказа или взимания платы вы имеете полное право решать, приходить ли сюда еще раз, рекомендовать ли это заведение друзьям и так далее, что в эпоху разных рейтинговых порталов и мобильных приложений может в итоге нанести больший вред заведению, чем экономия на бесплатном стакане. Впрочем, сами жители Германии к высоким ценам на минеральную воду и напитки в ресторанах и кафе более-менее привыкли, так как отчасти это компенсируется в среднем относительно низкими ценами на блюда в меню по сравнению со многими другими европейскими странами.

Дегустация минеральной воды в баварском Грефельфинге

Кстати, о Европе. Европейская комиссия в Брюсселе как раз сейчас работает над новой директивой о питьевой воде. Чтобы уменьшить количество пластиковых бутылок, в проект предлагают включить пункт об обязательном и бесплатном предоставлении водопроводной воды всем клиентам в предприятиях общественного питания. Однако в Германии представители отрасли эту идею отвергают. Скорее всего, она будет иметь в Евросоюзе рекомендательный характер, но окончательно вопрос еще не решен. В случае принятия директивы в соответствии с предусмотренным планом, в действие она вступит в мае 2019 года.

Минерально-водное разнообразие по-немецки

Если в ресторанах и кафе список минеральных вод обычно ограничивается двумя-тремя наименованиями, то в магазинах в Германии дела обстоят куда более сложно. Ассортимент может состоять из десятков самых разных наименований - немецких и зарубежных. Впрочем, многие семьи, выбрав один раз свою любимую минералку, покупают эту воду годами или десятилетиями, часто - какого-нибудь местного сорта, разливаемого в регионе или где-то по соседству.

Минеральные природные питьевые воды (Natürliches Mineralwasser) добываются из водоносных горизонтов, защищенных от антропогенного воздействия. В списке сертифицированных таких вод немецкого производства значится почти 830 наименований. Для сравнения: сортов пива в Германии варят около шести тысяч.

За контроль и выдачу разрешений на розлив минералки отвечает Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности продуктов питания (BVL). В списке на сайте этого ведомства указываются торговая марка, название источника, место розлива и федеральная земля. Многие такие натуральные минеральные воды предлагаются в трех вариантах - без газа, среднегазированные и газированные. Минеральный состав и концентрация разных элементов регулярно проверяются и указываются на этикетках. Все они пригодны не только для утоления жажды, но и для приготовления пищи. При таком разнообразии уже не должен удивлять факт существования в Германии и других странах специальной профессии - водного сомелье.

Сколько пьют немцы?

В 2017 году на каждого жителя Германии пришлось по 144 литра минеральной воды. В 1970 году этот показатель составлял всего 12,5 литра, в 1990 - 82,7 литра, в 2000 - 100,3 литра, в 2010 - 130,9 литра. Абсолютный пик пришелся на 2015 год - 149 литров. Огромные рекламные бюджеты разных производителей, как видно, себя оправдывают - особенно, если учесть, что в Германии нет жизненно важной необходимости пить воду из бутылок. Однако этот показатель учитывает потребление минеральных вод всех типов - не только столовых, но и лечебных (Heilwasser), которые из-под крана в домах не текут.

Цех по розливу минеральной воды Waldquell в Тюрингии

Первые письменные рекомендации о применении лечебных вод в Германии датированы 1584 годом. Широкую известность водные курорты на здешних целебных источниках получили в XVII-XIX веках. Тогда их гостями были императоры, короли, князья и другие знатные особы, а также поэты, писатели и художники - не только из немецких государств, но и других стран Европы, не говоря уже просто о богатых и состоятельных людях, которые могли позволить себе такого рода отдых и лечение. Например, на немецком курорте Бад-Эмс установлен памятник российскому царю Александру II. Среди гостей других таких курортов были Гёте, Шиллер, Достоевский, Тургенев и многие другие известные личности.

Из истории одного курорта

Большинство посетителей гессенского водного курорта Бад-Наухайм перед началом Первой мировой войны составляли гости из России. В основном они принимали специальные ванны, облегчавшие симптомы сердечных недугов, а также пили воды из нескольких здешних источников - строго в соответствии с предписаниями курортных врачей. Среди знаменитых здешних российских гостей были художник Исаак Левитан и поэт Александр Блок, сопровождавший свою мать. Среди немецких - Отто фон Бисмарк (Otto von Bismarck). Он лечился здесь еще до назначения на должность германского канцлера. Если бы он не поправился, дальнейшая карьера этого немецкого политика могла бы пойти иначе или вообще прекратиться. Во всяком случае, так шутят во время экскурсий.

Бад-Наухайм. Почтовая открытка 1910 года

В 1910 году несколько недель в Бад-Наухайме находилась на лечении российская императрица Александра Федоровна, вместе с которой сюда приехала вся семья - царь Николай Второй, дочери и престолонаследник. Жили они все по соседству в замке немецких родственников Александры Федоровны во Фридберге. В православном храме Бад-Наухайма до сих пор находится подарок царской четы - церковный светильник, изготовленный и доставленный из России.

Истина - в вине, здоровье - в бутылках

Современная медицина давно изобрела другие способы избавление от многих недугов, из-за которого раньше пациенты ехали на минеральные курорты - пить мелкими глоточками, принимать ванны, делать полоскания и ингаляции, но это и лечение остается востребованным, хотя число гостей нельзя и близко сравнить с показателями прошлых веков.

Если раньше пить немецкую целебную минералку в Германию ехали со всей Европы и даже из-за океана, то теперь такие лечебные воды разливают в бутылки. Правда, подходят для этого в силу особенностей химического состава и доступных объемов далеко не все целебные источники. В этом списке в Германии - 35 наименований, например, Kur Selters, Adelholzener Primus Heilquelle и Staatlich Fachinger. Список немецких курортов, на которых можно пройти курс лечения минеральными и термальными водами, кончено же, намного больше. Их насчитывается около 75 плюс еще около двух десятков курортов, на которых можно принимать ванны с водой из соляных источников. Число водолечебных курортов, работающих по методу Кнайпа, еще больше, но для них не нужна минеральная вода. Этот метод включает холодные ванны, обертывания, обливания и так далее.

Спектр применения лечебных минеральных вод очень широк - от помощи в терапии разных болезней и симптомов до профилактики заболеваний и улучшения общего состояния организма. Почти все лечебные воды, разливаемые в бутылки, можно пить каждый день для профилактики, однако при наличии каких-либо противопоказаний необходимо сначала проконсультироваться с врачом. Список противопоказаний и другая важная информация указываются на этикетках.

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