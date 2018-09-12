 Немецкие минералки - от жажды, хворей и вместо пива | Советы туристам в Германии | DW | 12.09.2018

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Туристу на заметку

Немецкие минералки - от жажды, хворей и вместо пива

Если немцев мучит жажда, нередко их ожидают и муки выбора, причем не только в том случае, если речь идет о многочисленных сортах пива.

На минеральном источнике в Бад-Киссингене. Рисунок 1736 года

На минеральном источнике в Бад-Киссингене. Рисунок 1736 года

Посетители немецких кафе, баров и ресторанов, заказывая воду, неизбежно оказываются перед выбором - пить газированную (нем. Sprudelwasser, Wasser mit Kohlensäure) или без газа (нем. stilles Wasser, Wasser ohne Kohlensäure)? Можно, кончено, попросить стакан (бесплатно) из-под крана (нем. ein Glas Leitungswasser) - вопрос, как говорится, денег не стóит, или по-немецки: Fragen kostet nichts, но в Германии это делают редко. В законах и предписаниях про воду из-под крана (пока) ничего не сказано, то есть заведения не обязаны выполнять такие пожелания, но поинтересоваться всегда можно - к тому же качество водопроводной воды в Германии контролируется самым строгим образом, о чем мы уже подробно рассказывали. При этом следует помнить, что даже за воду из-под крана вам могут выставить счет - надо же расходы на персонал и аренду покрывать, но предупредить об этом обязаны сразу. Другое дело, например, в Австрии, где к чашечке кофе всегда подают маленький стаканчик воды, но другие страны - другие обычаи, как гласит немецкая поговорка - Andere Länder, andere Sitten.

Вода - бесплатно?

Правда, вряд ли в Германии водопроводную воду где-то включат в счет, если вы заказали какое-то блюдо из меню. В случае отказа или взимания платы вы имеете полное право решать, приходить ли сюда еще раз, рекомендовать ли это заведение друзьям и так далее, что в эпоху разных рейтинговых порталов и мобильных приложений может в итоге нанести больший вред заведению, чем экономия на бесплатном стакане. Впрочем, сами жители Германии к высоким ценам на минеральную воду и напитки в ресторанах и кафе более-менее привыкли, так как отчасти это компенсируется в среднем относительно низкими ценами на блюда в меню по сравнению со многими другими европейскими странами.

Дегустация минеральной воды в баварском Грефельфинге

Дегустация минеральной воды в баварском Грефельфинге

Кстати, о Европе. Европейская комиссия в Брюсселе как раз сейчас работает над новой директивой о питьевой воде. Чтобы уменьшить количество пластиковых бутылок, в проект предлагают включить пункт об обязательном и бесплатном предоставлении водопроводной воды всем клиентам в предприятиях общественного питания. Однако в Германии представители отрасли эту идею отвергают. Скорее всего, она будет иметь в Евросоюзе рекомендательный характер, но окончательно вопрос еще не решен. В случае принятия директивы в соответствии с предусмотренным планом, в действие она вступит в мае 2019 года.

Минерально-водное разнообразие по-немецки

Если в ресторанах и кафе список минеральных вод обычно ограничивается двумя-тремя наименованиями, то в магазинах в Германии дела обстоят куда более сложно. Ассортимент может состоять из десятков самых разных наименований - немецких и зарубежных. Впрочем, многие семьи, выбрав один раз свою любимую минералку, покупают эту воду годами или десятилетиями, часто - какого-нибудь местного сорта, разливаемого в регионе или где-то по соседству.

Минеральные природные питьевые воды (Natürliches Mineralwasser) добываются из водоносных горизонтов, защищенных от антропогенного воздействия. В списке сертифицированных таких вод немецкого производства значится почти 830 наименований. Для сравнения: сортов пива в Германии варят около шести тысяч.

За контроль и выдачу разрешений на розлив минералки отвечает Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности продуктов питания (BVL). В списке на сайте этого ведомства указываются торговая марка, название источника, место розлива и федеральная земля. Многие такие натуральные минеральные воды предлагаются в трех вариантах - без газа, среднегазированные и газированные. Минеральный состав и концентрация разных элементов регулярно проверяются и указываются на этикетках. Все они пригодны не только для утоления жажды, но и для приготовления пищи. При таком разнообразии уже не должен удивлять факт существования в Германии и других странах специальной профессии - водного сомелье.

Сколько пьют немцы?

В 2017 году на каждого жителя Германии пришлось по 144 литра минеральной воды. В 1970 году этот показатель составлял всего 12,5 литра, в 1990 - 82,7 литра, в 2000 - 100,3 литра, в 2010 - 130,9 литра. Абсолютный пик пришелся на 2015 год - 149  литров. Огромные рекламные бюджеты разных производителей, как видно, себя оправдывают - особенно, если учесть, что в Германии нет жизненно важной необходимости пить воду из бутылок. Однако этот показатель учитывает потребление минеральных вод всех типов - не только столовых, но и лечебных (Heilwasser), которые из-под крана в домах не текут.

Цех по розливу минеральной воды Waldquell в Тюрингии

Цех по розливу минеральной воды Waldquell в Тюрингии

Первые письменные рекомендации о применении лечебных вод в Германии датированы 1584 годом. Широкую известность водные курорты на здешних целебных источниках получили в XVII-XIX веках. Тогда их гостями были императоры, короли, князья и другие знатные особы, а также поэты, писатели и художники - не только из немецких государств, но и других стран Европы, не говоря уже просто о богатых и состоятельных людях, которые могли позволить себе такого рода отдых и лечение. Например, на немецком курорте Бад-Эмс установлен памятник российскому царю Александру II. Среди гостей других таких курортов были Гёте, Шиллер, Достоевский, Тургенев и многие другие известные личности.

Из истории одного курорта

Большинство посетителей гессенского водного курорта Бад-Наухайм перед началом Первой мировой войны составляли гости из России. В основном они принимали специальные ванны, облегчавшие симптомы сердечных недугов, а также пили воды из нескольких здешних источников - строго в соответствии с предписаниями курортных врачей. Среди знаменитых здешних российских гостей были художник Исаак Левитан и поэт Александр Блок, сопровождавший свою мать. Среди немецких - Отто фон Бисмарк (Otto von Bismarck). Он лечился здесь еще до назначения на должность германского канцлера. Если бы он не поправился, дальнейшая карьера этого немецкого политика могла бы пойти иначе или вообще прекратиться. Во всяком случае, так шутят во время экскурсий.

Бад-Наухайм. Почтовая открытка 1910 года

Бад-Наухайм. Почтовая открытка 1910 года

В 1910 году несколько недель в Бад-Наухайме находилась на лечении российская императрица Александра Федоровна, вместе с которой сюда приехала вся семья - царь Николай Второй, дочери и престолонаследник. Жили они все по соседству в замке немецких родственников Александры Федоровны во Фридберге. В православном храме Бад-Наухайма до сих пор находится подарок царской четы - церковный светильник, изготовленный и доставленный из России.  

Истина - в вине, здоровье - в бутылках

Современная медицина давно изобрела другие способы избавление от многих недугов, из-за которого раньше пациенты ехали на минеральные курорты - пить мелкими глоточками, принимать ванны, делать полоскания и ингаляции, но это и лечение остается востребованным, хотя число гостей нельзя и близко сравнить с показателями прошлых веков.

Если раньше пить немецкую целебную минералку в Германию ехали со всей Европы и даже из-за океана, то теперь такие лечебные воды разливают в бутылки. Правда, подходят для этого в силу особенностей химического состава и доступных объемов далеко не все целебные источники. В этом списке в Германии - 35 наименований, например, Kur Selters, Adelholzener Primus Heilquelle и Staatlich Fachinger. Список немецких курортов, на которых можно пройти курс лечения минеральными и термальными водами, кончено же, намного больше. Их насчитывается около 75 плюс еще около двух десятков курортов, на которых можно принимать ванны с водой из соляных источников. Число водолечебных курортов, работающих по методу Кнайпа, еще больше, но для них не нужна минеральная вода. Этот метод включает холодные ванны, обертывания, обливания и так далее.

Спектр применения лечебных минеральных вод очень широк - от помощи в терапии разных болезней и симптомов до профилактики заболеваний и улучшения общего состояния организма. Почти все лечебные воды, разливаемые в бутылки, можно пить каждый день для профилактики, однако при наличии каких-либо противопоказаний необходимо сначала проконсультироваться с врачом. Список противопоказаний и другая важная информация указываются на этикетках.

Смотрите также: 
На велосипеде по долине Ара

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Активный отдых

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  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Первые впечатления

    Протяженность долины Ара не превышает 90 километров, но на этом относительно коротком расстоянии встречаются самые разные ландшафты с деревушками и небольшими городами - уютными, в которых с первого взгляда заметна любовь жителей к аккуратности и порядку.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Источник

    Отправная точка Арского велосипедного маршрута (Ahrtalradweg) расположена в горном регионе Айфель прямо у истока этой реки. Родник, с которого она берет начало, находится в подвале старого фахверкового дома в городе Бланкенхайм. Через пару сотен метров вода попадает сначала в пруд, а затем продолжает свой путь по ложбине между склоном и автомобильной стоянкой.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

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    Как считают местные краеведы, первое письменное упоминание Бланкенхайма датировано 721 годом. В городе хорошо сохранились части средневековых укреплений, а над ним находится замок XII века, в котором сейчас работает молодежная туристическая база. Один из фахверковых домов в старом центре приветствует туристов яркими маками - и летом, и зимой.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Маршрут

    Многие отрезки 86-километрового велосипедного маршрута, ведущего к месту впадения Ара в Рейн около города Зинциг, проходят по старым железнодорожным насыпям. В некоторых местах - мимо бывших станций, давно перестроенных в жилые дома или полуразрушенных. Нынешние владельцы используют старые вокзальные атрибуты для украшения своих участков.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Заброшенный мост

    В одном месте с дорожки заметен такой заросший железнодорожный мост. Велосипедные маршруты, проложенные по старым насыпям, особой сложности, как правило, не представляют, так как на них отсутствуют затяжные крутые или изнурительные подъемы - в данном случае, конечно, если ехать вниз по долине.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    На лугу

    Первые километров двадцать путешествия позволяют вдоволь налюбоваться богатой природой Айфеля - региона с горами вулканического происхождения. Почти дремучие и практически нетронутые леса, сочные луга, чистейший воздух. Счастливые айфельские коровы к велосипедистам привыкли и особого внимания на них не обращают.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Школа талантов для ''Формулы-1''

    Перед въездом в Ардорф велосипедистов круглый год встречает такой предупредительный знак, хотя нужен он лишь пару выходных дней в мае или июне, когда деревенские улицы превращаются в гоночную трассу для самодельных безмоторных автомобилей. Первый раз соревнования на таких "таратайках-мыльницах" (Seifenkisten) прошли здесь в 1975 году.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Церкви

    В долине Ара можно увидеть много храмов и придорожных статуй, например, Святого Христофора - покровителя путешественников. Некоторые часовни видны издалека - выделяются на фоне горных склонов. Одна из них - Святой Екатерины (Katharinenkapelle) в Арбрюке, заложенная в XVII веке. Ее мы проедем, полюбовавшись от берега, но к следующей часовне лучше все-таки подняться.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Паломническая часовня

    Примерно на сороковом километре пути уже издали открывается вид на эту белоснежную церквушку - паломническую часовню Девы Марии (Marien-Wallfahrtskapelle zu Pützfeld). Ее начали возводить посреди горного склона в 1681 году на средства местного барона. Статую Мадонны с младенцем над входом обновили в 2005 году, но внутри…

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Раннее барокко

    … полностью сохранилось первоначальное убранство - уникальные произведения раннего рейнского барокко. В 1994 году здесь установили новый орган. В мае и сентябре в часовне проходят концерты, занявшие прочное место в календаре культурных событий земли Рейнланд-Пфальц, а каждый вторник в 15 часов для паломников здесь проводятся церковные службы.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Замок Кройцберг

    Конечно, есть на Аре и средневековые развалины, и даже такой прекрасно сохранившийся замок - Burg Kreuzberg. Однако в данном виде туристического спорта Ар не может соревноваться с соседними тяжеловесами - Рейном и Мозелем. Первое письменное упоминание замка Кройцберг датировано 893 годом. Смотрится он живописно, но находится в частной собственности. Для посещения открыта лишь его часовня.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Арская цапля

    Около замка Кройцберг, расположенного в Альтенаре, река делает один из своих особенно живописных поворотов. Остановившись около каменного ограждения, если повезет, здесь можно понаблюдать за серыми цаплями, высматривающими рыб в кристально прозрачной воде.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Виноградники

    Сами того не заметив, мы уже оказались в винодельческой части Ара. После пары часов езды на велосипеде по тихим прохладным лесам и среди лугов, благоухающих запахами цветов и трав, Альтенар кажется спонтанной иллюстрацией вавилонского столпотворения, но объехать стороной его нельзя - долина здесь сужается между скалами, да и не следует…

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Оттенки красного

    Среди толп туристов особо выделяется эта самобытная парочка. Наверное, постоянные посетители? Если же говорить серьезно, долина Ара считается "райским уголком для любителей красных вин", хотя по площади виноградников находится в Германии на тринадцатом месте. Здесь выращивают около десяти сортов красного винограда - от пино нуар (Spätburgunder) до дорнфельдера или дункельфельдера.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Время праздников

    С весны до осени в долине проходят винные фестивали вроде Праздника бургундских сортов в Бад-Нойенаре, Винных недель в Майшосе или Сельского винного праздника в Вальпорцхайме. Сразу за последним населенным пунктом взору путешественников-велосипедистов открывается вид на монастырь Кальвариенберг, словно парящий над виноградниками.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Кальвариенберг

    Кальвария - второе название скалы Голгофа, на которой был распят Иисус Христос. В Средние века один немецкий рыцарь, вернувшийся из крестового похода, "случайно обнаружил" топографическое сходство местного ландшафта с библейскими местами. Молва об этом "открытии" быстро получила широкое распространение, а само место переименовали в Kalvarienberg. Первую часовню здесь освятили в 1505 году.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Два в одном

    Мы уже почти вышли на финишную прямую, но нам еще предстоит проехать по двойному городу Бад-Нойенар-Арвайлер, объединенному в ходе территориальной реформы в конце шестидесятых годов прошлого века. Арвайлер - более старый. Городские права он получил в 1248 году. Здесь плотность архитектурных достопримечательностей на маршруте достигает своего пика.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Арвайлер

    В Арвайлере прекрасно сохранилась не только средневековая городская стена с воротами и башнями, но и многочисленные фахверковые дома. В этом месте лучше задержаться, сойти с велосипеда и прогуляться по уютным улочкам и площадям, изучая детали старых фасадов, а потом присесть в одном из оживленных кафе.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    ''Железный занавес''

    Разглядывая тихие внутренние дворики, чарующие своей неподдельной провинциальностью, трудно поверить, что всего в нескольких километрах от центра Арвайлера во времена "холодной войны" находился важный стратегический объект - правительственный атомный бункер ФРГ…

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Источник

    Сейчас бункер стал музеем - одной из туристических достопримечательностей, но главной особенностью Бад-Нойенара-Арвайлера, привлекающей сюда большую часть отдыхающих, является целебная вода. Ее "первый стакан" в 1858 году на новом курорте торжественно попробовала будущая германская императрица Августа (Kaiserin Augusta) - дочь русской великой княжны Марии Павловны.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Казино

    Как и положено традиционному немецкому курорту, одним из самых импозантных зданий Бад-Нойенара является курзал с казино. Рядом с ним находится большая санаторная клиника, а около нее - современный бассейн с термальной водой. Парк с дорожками для неспешных прогулок растянулся на несколько километров вдоль реки.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    На велосипеде по долине Ара

    Сводка погоды

    В одном из уголков парка для поднятия настроения отдыхающих установлен такой метеорологический камень, "показывающий" погоду. Если камень мокрый, значит идет дождь… Белый - снег. Камень качается - землетрясение. Передвигается - ураган. Его не видно - туман. Отбрасывает тень - солнечно. С поверхности поднимается пар - жара после дождя. Скрыт водой - наводнение. Камня нет на месте - его украли…

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    На велосипеде по долине Ара

    Заповедная территория

    Километров через десять долина Ара начинает плавно расширяться. Показавшиеся горные склоны находятся уже на другом берегу Рейна. Устье Ара оставлено, а в некоторых местах - возвращено, в естественное состояние, то есть не изменено человеком, не заковано в каменные берега. Второго такого "дикого" устья нет больше ни у одного из многочисленных рейнских притоков...

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Жара - жарой, но жажда не знает времен года. В это трудно поверить, но немцы утоляют жажду не только пивом! Чем же еще?  

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Археологи нашли бутылку минералки 200-летней выдержки

Немецкое агентство сообщает о необычной находке польских морских археологов: в обломках корабля на дне залива они обнаружили старинную бутылку Сельтерской. (02.07.2014)  

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Лихтентальская аллея в Баден-Бадене была заложена более 350 лет назад. За время ее существования по улице уже успели пройтись сотни тысяч россиян. (11.06.2013)  

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Советы туристам от жительницы города: от смотровой площадки на горе до маршрута по лесу на мотоциклах. (08.06.2015)  

Здоровый образ жизни немцев - миф?

Среднестатистический житель Германии проводит 7,5 часов в день, сидя, выяснили ученые. О проблемах со здоровьем, к которым ведет сидячий образ жизни, и как их можно избежать. (13.08.2018)  

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