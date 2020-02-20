Немецкая "Лола" прибежала в Болливуд

В Индии будет снят ремейк немецкого фильма "Беги, Лола, беги" ("Lola rennt"), который считается одной из самых успешных работ немецкого режиссера Тома Тыквера (Tom Tykwer). В фильме 1998 года главную роль сыграла немецкая актриса Франка Потенте (Franka Potente). Как сообщило индийское отделение американской корпорации Sony Pictures, ремейк будет сделан в сотрудничестве с продюсерами из индийской компании Ellipsis Entertainment. Хиндиязычная версия ставшего классикой немецкого фильма получит название "Loop Lapeta". В социальной сети Twitter кинокомпания Sony Pictures Networks India обещает "комедийный триллер, который заставит чаще биться ваши сердца".
В индийском варианте Лолу сыграет болливудская звезда и модель Тапси Панну. Индийский актер Тахир Радж Бхасин исполнит роль друга Лолы, которого в оригинале играет Мориц Бляйбтрой (Moritz Bleibtreu). Тапси Панну, которую газета Times of India называет "самой востребованной актрисой Болливуда", с восторгом отозвалась о проекте: "Я просто обожаю хорошие сценарии, - сообщила она своим поклонникам в Twitter. - И этот как раз такой!"
Тапси Панну и Тахир Радж Бхасин
"Looop Lapeta" станет блестящим дополнением к нашей коллекции захватывающих фильмов", - сказал Вивек Кришнани, управляющий директор Sony Pictures Networks India, в интервью отраслевому журналу The Hollywood Reporter. Особо он отметил удачный выбор исполнителей для ремейка: "Мы в восторге от замечательных актрис и актеров, которые присоединились к нам, чтобы вдохнуть новую жизнь в этот великолепный сценарий".
Эпохальное событие для современного немецкого кино
После премьеры "Беги, Лола, беги" на Венецианском кинофестивале в 1998 году триллер Тома Тыквера удостоился ряда международных наград, в том числе на фестивале независимого кино "Сандэнс" в США. В Германии фильм стал восьмикратным лауреатом Немецкой кинопремии, в том числе и в категории "Лучший фильм". Впоследствии премиальная статуэтка главной кинематографической награды Германии даже получила имя в честь героини фильма - "Лола".
Режиссер Том Тыквер
Свой третий по счету полнометражный фильм Тыквер снимал в Берлине. На съемках были задействованы свыше тысячи статистов. Фильм отличает мощная визуальная эстетика с чрезвычайно быстрой сменой кадров, положенных на пульсирующий техно-саундтрек, и использованием различных стилистических форм - от видеоклипов до анимации. Одно непродолжительное по времени сюжетное событие показано с трех разных перспектив, чтобы в итоге стать цельным увлекательным кинодействием. Героиня фильма должна за 20 минут раздобыть 100 тысяч немецких марок на спасение своего друга. Она бежит и импровизирует на ходу…
Фильм был с восторгом воспринят как немецкими, так и зарубежными кинокритиками и стал эпохальным событием для немецкого кино в 1990-х годах. Немецкий кинопортал Filmstarts.de пишет: "Стремительный, пульсирующий, динамичный - этот триллер великолепно передает цайтгайст целой эпохи. При этом он доказывает на международной арене, что фильмы немецкого производства могут отличаться оригинальностью и готовностью к экспериментам".
"Беги, Лола, беги" имел также коммерческий успех. Только в США фильм собрал более 7,2 миллиона долларов. В Германии в 2013 году по фильму был поставлен оперный спектакль в театре Регенсбурга.
В ожидании премьеры "Лолы" из Болливуда
Еще неизвестно, насколько сценарий хиндиязычной версии будет отличаться от оригинала, ведь болливудские постановки традиционно делают ставку на мелодраматизм и эмоции. Съемки "Looop Lapeta" начнутся в Индии в апреле 2020 года. Мировая премьера запланирована на 29 января 2021 года.
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Автор: Йохен Кюртен, Элла Володина