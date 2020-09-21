 На саммите ЕС представили план для Беларуси после Лукашенко | Новости из Германии о Европе | DW | 01.10.2020

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Европа

На саммите ЕС представили план для Беларуси после Лукашенко

Лидеры ряда государств Евросоюза представили меры по поддержке Беларуси после ухода Лукашенко. Они предусматривают диалог о безвизовом режиме, инвестиции в экономику и больший доступ на рынки ЕС.

Протестная акция в Минске, 27 сентября 2020 г.

Протестная акция в Минске, 27 сентября 2020 г.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил на саммите Евросоюза в четверг, 1 октября, "Экономический план для демократической Беларуси". Этот документ поддержали остальные три страны Вышеградской четверки, то есть Венгрия, Словакия и Чехия.

"Время политических деклараций прошло, а началось время конкретных действий. Сейчас исторический момент, когда у белорусского общества появился шанс сделать цивилизационный прыжок к свободе и демократии. Только единая Европа может помочь им сделать этот прыжок", - говорится в резюме плана, имеющемся в распоряжении корреспондента DW.

Безвиз для граждан Беларуси

В частности, документ предлагает запустить диалог о безвизовом режиме для граждан Беларуси - "как только ситуация позволит". Второй пункт - это инвестиции в инфраструктуру при содействии Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Всемирного банка.

Также план предусматривает быстрое заключение соглашения "Приоритеты партнерства". Переговоры о нем ЕС и Беларусь вели уже несколько лет, но так и не смогли договориться до президентских выборов 9 августа, победителем которых был назван Александр Лукашенко. Брюссель результаты выборов не признал.

"Экономика Беларуси нуждается в секторальных и регуляторных реформах. ЕС должен содействовать этим реформам с помощью целенаправленных инструментов", - говорится в документе. Еще один его пункт - поддержка среднего и малого бизнеса. Для этого, в частности, предложено рассмотреть создание в ЕС специального фонда.

Источник DW в дипломатических кругах уточнил, что, поскольку план предназначен для "демократической Беларуси", то одно из необходимых условий для его реализации - это проведение свободных и честных президентских выборов в стране.

Подготовка к Беларуси "после Лукашенко"

С похожей инициативой выступил и президент Литвы Гитанас Науседа: он призвал начать подготовку к "периоду после Лукашенко". А именно, литовский политик считает нужным расширить доступ для белорусского бизнеса на единый рынок ЕС, увеличить финансирование для Беларуси, а также предоставить безвизовый режим для граждан страны. "Но все это мы можем сделать лишь только если белорусское общество будет свободным и установит демократическую систему в стране", - подчеркнул Науседа.

Одной из главных тем саммита ЕС, проходящего 1-2 октября, является ситуация в Беларуси и санкции против ее властей в связи с фальсификацией результатов выборов и репрессиями против протестующих. Принятие ограничительных мер до последнего момента блокировал Кипр: в обмен на согласие на них он требовал введения санкций против Турции за разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря. Однако в ночь на 2 октября санкции в отношении 40 представителей белорусских властей удалось согласовать. Александр Лукашенко не был включен в санкционный список.

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  • Задержанных выпускают на свободу

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