 На саммите ЕС одобрили договоренность Лондона и Брюсселя по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о Европе | DW | 17.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

На саммите ЕС одобрили договоренность Лондона и Брюсселя по "Брекзиту"

Соглашение Брюсселя и Лондона о выходе Великобритании из ЕС должно вступить в силу 1 ноября.

Стивен Баркли, Борис Джонсон, Жан-Клод Юнкер и Мишель Барнье

Стивен Баркли, Борис Джонсон, Жан-Клод Юнкер и Мишель Барнье

Участники саммита Евросоюза, открывшегося в Брюсселе в четверг, 17 октября, одобрили договоренность Великобритании и ЕС о порядке и условиях "Брекзита". Они также пообещали поддержать шаги, нацеленные на вступление договора в силу 1 ноября.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) одобрила решение участников саммита. Она назвала соглашение "компромиссом для всех сторон", подчеркнув, что документ содержит ключевые требования ЕС. Договор является "возможностью хороших и тесных отношений с Великобританией в будущем", заявила Меркель. А глава Европейского совета Дональд Туск отметил, что соглашение позволит избежать хаоса. "Если Великобритания однажды решит вернуться, наши двери всегда открыты", - добавил он.

В свою очередь, ирландский премьер-министр Лео Варадкар выразил уверенность в крепких отношениях своей страны с Великобританией. По его словам, переходный период (который вступит в силу после "Брекзита") может быть продлен до конца 2022 года.

Джонсон и Юнкер сообщили о прорыве

Несколькими часами ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и британский премьер Борис Джонсон объявили, что Лондон и Брюссель договорились по "Брекзиту". После решения стран-членов ЕС соглашение еще должно быть одобрено британским парламентом.

Контекст

Глава немецкого МИД Хайко Мас заявил, что ЕС рассмотрит заявку на отсрочку "Брекзита", если Лондон ее направит. Во Франции пока сомневаются в необходимости такого шага. (29.09.2019)

Резкое падение настроений британских предпринимателей связано с ожидаемым жестким "Брекзитом", запланированным на ближайшее время. (29.09.2019)

Соглашение охватывает четыре пункта, сообщил журналистам в Брюсселе глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье. Так, Северная Ирландия продолжит придерживаться определенных стандартов ЕС в области производства товаров. Она  также останется частью таможенного партнерства с Евросоюзом и одновременно таможенного союза Соединенного Королевства. Кроме того, достигнуто соглашение по НДС с целью избежать искажения рынка. Наконец, Ассамблея Северной Ирландии сможет через 4 года после вступления соглашения в силу проголосовать за его дальнейшее действие, а также проводить аналогичные голосования через определенные промежутки.

Лондон предоставил твердые гарантии по стандартам ЕС

Нынешнее соглашение не является переходным решением, подчеркнул Барнье. По его словам, в политическую декларацию будущих отношений Европейского Союза и Великобритании были внесены изменения. В частности, Лондон предоставил "твердые гарантии" того, что стандарты ЕС, в частности, в области защиты окружающей среды и социальной сферах не будут снижены.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен вывести свою страну из состава ЕС 31 октября. Он неоднократно угрожал Брюсселю нерегулируемым "Брекзитом". Эксперты опасались хаотических последствий для экономики и других сфер жизни в Европе при таком сценарии.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

Смотреть видео 01:51

Неудачи Бориса Джонсона в парламенте по вопросу "Брекзита"

  • Борис Годунов - русский царь.

    Политики по имени Борис

    Борис Годунов (1552-1605 гг.) - боярин, брат жены царя Федора Иоановича, с 1587 по 1598 годы - фактический правитель государства, с февраля 1598 года по апрель 1605 года - русский царь. Наследником престола при жизни царя Федора был его младший брат Дмитрий. Но он погиб при невыясненных обстоятельствах в Угличе, а на царство венчали Годунова.

  • Борис Савинков

    Политики по имени Борис

    Борис Савинков (по центру) - российский революционер, террорист, один из лидеров партии эсеров, руководитель Боевой организации партии эсеров. Участник Белого движения. Слева от Савинкова - генерал Корнилов.

  • Борис Третий

    Политики по имени Борис

    Борис Третий - предпоследний царь Болгарии. Правил с 1918 по 1943 годы. Не препятствовал сближению своих пронемецких министров с Гитлером в 1930-е годы и вовлечению Болгарии в круг сателлитов Германии. В 1941 году (при царе Борисе) Болгария присоединилась к Пакту трех держав (Германии, Японии, Италии).

  • Борис Ельцин

    Политики по имени Борис

    Борис Ельцин - советский и российский политик, первый президент Российской Федерации (1991 - 1999 гг.)

  • Борис Немцов

    Политики по имени Борис

    Борис Немцов - первый губернатор Нижегородской области, министр топлива и энергетики, вице-премьер правительства РФ, депутат Ярославской областной думы. И это - далеко не полный список. На момент работы губернатором и вице-премьером был самым молодым российским политиком на этих должностях.

  • Борис Тарасюк

    Политики по имени Борис

    Борис Тарасюк (слева) - министр иностранных дел Украины в 1998-2000 и с февраля 2005 по январь 2007 гг. На этой фотографии 1999 года - с тогдашним министром иностранных дел Германии Йошкой Фишером.

  • Борис Трайковский

    Политики по имени Борис

    Борис Трайковский - президент Республики Македонии с 1999 по 2004 годы.

  • Борис Тадич

    Политики по имени Борис

    Борис Тадич - президент Сербии (2004 - 2012 гг.).

  • Борис Райн

    Политики по имени Борис

    Борис Райн - христианский демократ, президент ландтага федеральной земли Гессен с января 2019 года.

  • Борис Пальмер

    Политики по имени Борис

    Борис Пальмер - видный немецкий политик, "зеленый" мэр Тюбингена с 2006 года.

  • Борис Джонсон

    Политики по имени Борис

    Борис Джонсон - лидер консервативной партии, премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года. До этого был мэром Лондона и министром иностранных дел Великобритании.

    Автор: Дарья Брянцева


 

Контекст

Политики по имени Борис

От Годунова до Джонсона. Произвольный и ничем, кроме имени Борис, не продиктованный выбор редакции. (24.07.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Неудачи Бориса Джонсона в парламенте по вопросу "Брекзита"  

Борис Джонсон - клоун, эксцентрик или расчетливый игрок?  

Зачем на самом деле Борис Джонсон заблокировал парламент?  

Также по теме

London Labour-Chef Jeremy Corbyn

Лидер лейбористов критикует договоренность Лондона и Брюсселя по "Брекзиту" 17.10.2019

Соглашение Бориса Джонсона еще хуже, чем результат переговоров Терезы Мэй с Брюсселем, заявил Джереми Корбин. Он обеспокоен продовольственной безопасностью Великобритании и сферой здравоохранения.

Premierminister Boris Johnson im BBC TV Interview Andrew Marr Show

Борис Джонсон просит ЕС исключить новую отсрочку "Брекзита" 01.10.2019

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просит ЕС исключить возможность новой отсрочки "Брекзита" в рамках нового договора о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза, сообщает газета The Times.

England London Brexit Statement Boris Johnson

Борис Джонсон допускает заключение соглашения о "Брекзите" с Брюсселем 15.09.2019

Премьер-министр Великобритании намерен достичь соглашения на октябрьском саммите ЕС. В ином случае Великобритания покинет Евросоюз 31 октября без договора, заявил Борис Джонсон.

Реклама

Самые читаемые

Русский или белорусский: вопрос языка вызвал споры при переписи в Беларуси  

Власти ФРГ утвердили изменения налогов для защиты климата  

Путин наделил МВД правом объявлять предостережения гражданам  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно