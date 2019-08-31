На несогласованной акции в Москве обошлось без задержаний

Шествие сторонников оппозиции в центре Москвы в субботу, 31 августа, завершилось без задержаний, несмотря на то, что акцию не одобрили городские власти. Ее участники собрались у памятника Грибоедову на Чистых прудах, а затем пошли по Бульварному кольцу к Пушкинской площади. Они требовали освободить активистов, массово задержанных на предыдущих митингах в июле и августе, прекратить политические репрессии и проводить честные выборы. Часть демонстрантов выступала в поддержку сестер Хачатурян и за меры против домашнего насилия. 31 августа они намеревались провести в Москве отдельный митинг, но и это мероприятие мэрия не согласовала.

Участницы движения против домашнего насилия

По информации московской полиции, всего в акции приняли участие 750 человек. По другим данным, к шествию на его пике присоединились тысячи людей.

Организатор мероприятия Любовь Соболь призвала к соблюдению прав москвичей и освобождению задержанных на акциях протеста. Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму также пригласила москвичей стать наблюдателями во время голосования 8 сентября.

Участники скандировали "Россия будет свободной!", "Это наш город! " и "Мы здесь власть!".

На шествие пришли солистка группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский, муниципальный депутат Илья Азар и правозащитник Сергей Мохнаткин, который решил присоединиться к акции, несмотря на то что находится под следствием по делу о неуважении к суду.

Шествие в центре Москвы, 31 августа

Ранее оппозиция и студенческие объединения пытались согласовать с мэрией Москвы проведение протестных акций 24, 25, 30 и 31 августа, но все они были отклонены. В ответах властей на заявки по 31 августа не было предложено альтернативное место проведения мероприятий, отмечает агентство "Интерфакс". В мэрии сослались на невозможность обеспечить безопасность участников акции из-за большого количества мероприятий в этот день. По официальной информации, концерт, устроенный властями 31 августа на проспекте Сахарова, посетили 20 тысяч человек.

В Санкт-Петербурге на акции в поддержку московских активистов задержаны три человека, передает "Медуза". Активисты вышли с одиночными пикетами в знак солидарности с протестующими в Москве. Они планируют в течение суток до 10 утра 1 сентября сменять друг друга.

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