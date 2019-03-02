 На немецкие поля хотят вернуть диких хомяков (фото) | Кадр дня | DW | 02.05.2019

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Кадр за кадром

На немецкие поля хотят вернуть диких хомяков (фото)

Хомяки обитали на полях в Германии еще во времена древних римлян, но сейчас внесены в Красную книгу.

Хомяк, выпущенный на поле в окрестностях Мангейма

Мангейм • Обыкновенных хомяков в Германии называют хомяками полевыми - Feldhamster, однако с немецких полей они почти исчезли, хотя обитали здесь еще во времена древних римлян. Сейчас в некоторых местах предпринимаются попытки вернуть их в дикую природу, восстановить популяцию. Например, такая программа осуществляется в окрестностях баден-вюртембергского Мангейма. На первой фотографии как раз изображен один из четырех десятков хомяков, выращенных в Гейдельбергском зоопарке и выпущенных на свободу этой весной. В будущем здесь хотят увеличить их количество до 170 в год.

Хомяки на пороге вольной жизни

Хомяков долгое время считали вредителями, поэтому всячески истребляли, пока они практически полностью не исчезли. Также негативное влияние на популяцию оказали изменения в сельском хозяйстве: на полях становится все больше монокультур. Если до 1960-х годов в Германии возделывалось около 45 разных видов растений, то сейчас их можно по пальцам пересчитать. Поэтому организаторы программы договорились с местными фермерами, которые за отдельную плату согласились возделывать свои поля так, чтобы хомяки чувствовали себя вольготно.

Специально для них здесь будут сажать, например, клевер и люцерну, а также оставлять неубранные полосы, чтобы было, где спрятаться и чем подкрепиться. Как отмечают ученые, при скудном и однообразном питании хомяки просто отказываются размножаться, а иногда даже начинают поедать своих детенышей.

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    Аммерские Альпы

    Природный парк Аммерские Альпы (Naturpark Ammergauer Alpen). Федеральная земля Бавария. Год создания: 2017. Площадь: 227 квадратных километра.

  • Щецинский залив

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    Природный парк Арнсбергский лес (Naturpark Arnsberger Wald). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1961. Площадь: 482 квадратных километра.

  • Коринский монастырь

    Природные парки в Германии

    Природный парк Барним

    Природный парк Барним (Naturpark Barnim). Федеральные земли Берлин и Бранденбург. Год создания: 1999. Площадь: 749 квадратных километров. На фотографии - бывший Коринский монастырь (Kloster Chorin), расположенный на территории парка.

  • Баварский Рён

    Природные парки в Германии

    Баварский Рён

    Природный парк Баварский Рён (Naturpark Bayerische Rhön). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1967. Площадь: 1245 квадратных километров.

  • Бергский кофейный стол

    Природные парки в Германии

    Бергишес Ланд

    Природный парк Бергишес Ланд (Naturpark Bergisches Land). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1973. Площадь: 1917 квадратных километров. На фотографии для нас уже сервирован традиционный бергский кофейный стол (Bergische Kaffeetafel) - прекрасный способ подкрепиться, нагуляв аппетит на свежем воздухе.

  • Орлан-белохвост

    Природные парки в Германии

    Фельдбергер-Зеенландшафт

    Природный парк Фельдбергер-Зеенландшафт (Naturpark Feldberger Seenlandschaft). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 1997. Площадь: 345 квадратных километров. На фотографии: обитатель этого озерного края - орлан-белохвост.

  • Фихтельгебирге

    Природные парки в Германии

    Фихтельгебирге

    Природный парк Фихтельгебирге (Naturpark Fichtelgebirge). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1971. Площадь: 1028 квадратных километров.

  • Гнездо бакланов

    Природные парки в Германии

    Долина реки Пене

    Природный парк Долина реки Пене (Naturpark Flusslandschaft Peenetal). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 2011. Площадь: 334 квадратных километра. На фотографии: гнездо бакланов.

  • Развалины замка Найдек

    Природные парки в Германии

    Франконская Швейцария - Фельденштайнер Форст

    Природный парк Франконская Швейцария - Фельденштайнер Форст (Naturpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1995. Площадь: 2346 квадратных километров. На фотографии: развалины замка Найдек во Франконской Швейцарии.

  • Река Ильзе

    Природные парки в Германии

    Гарц

    В немецком регионе Гарц находится сразу три природных парка и один национальный парк. Один из них - Природный парк Гарц / Саксония-Анхальт (Naturpark Harz/Sachsen-Anhalt). Год создания: 2003. Площадь: 1660 квадратных километров. Эта фотография сделана в долине реки Ильзе.

  • Гессенский Рён

    Природные парки в Германии

    Гессенский Рён

    Природный парк Гессенский Рён (Naturpark Hessische Rhön). Федеральная земля Гессен. Год создания: 1963. Площадь: 700 квадратных километров. Так здесь выглядит звездное небо, снятое на фотокамеру с многочасовой выдержкой.

  • Осторов Узедом

    Природные парки в Германии

    Осторов Узедом

    Природный парк на острове Узедом (Naturpark Insel Usedom). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 1999. Площадь: 632 квадратных километра.На фотографии: молодая косуля, вышедшая из леса на скошенное поле.

  • Кифхойзер

    Природные парки в Германии

    Кифхойзер

    Природный парк Кифхойзер, он же - Кюфхёйзер (Naturpark Kyffhäuser). Федеральная земля Тюрингия. Год создания: 2008. Площадь: 305 квадратных километров.

  • Исток реки Лан.

    Природные парки в Германии

    Лан-Дилль

    Природный парк Лан-Дилльское нагорье (Naturpark Lahn-Dill-Bergland). Федеральная земля Гессен. Год создания: 2007. Площадь: 874 квадратных километра. На фотографии: исток реки Лан.

  • Озеро Шальзе

    Природные парки в Германии

    Лауэнбургские озера

    Природный парк Лауэнбургские озера (Naturpark Lauenburgische Seen). Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. Год создания: 1961. Площадь: 474 квадратных километра.

  • Люнебургская пустошь

    Природные парки в Германии

    Люнебургская пустошь

    Природный парк Люнебургская пустошь (Naturpark Lüneburger Heide) - старейший в Германии. Федеральная земля Нижняя Саксония. Год создания: 1921. Площадь: 1130 квадратных километров. На фотографии: овцы здешней люнебургской породы (Lüneburger Heidschnucke), отличающиеся неприхотливостью и выносливостью.

  • Мельница Прицхагенер мюле (Pritzhagener Mühle)

    Природные парки в Германии

    Бранденбургская Швейцария

    Природный парк Бранденбургская Швейцария (Naturpark Märkische Schweiz). Федеральная земля Бранденбург. Год создания: 1990. Площадь: 205 квадратных километров. На фотографии: мельница Прицхагенер мюле (Pritzhagener Mühle).

  • Верхний Дунай

    Природные парки в Германии

    Верхний Дунай

    Природный парк Верхний Дунай (Naturpark Obere Donau). Федеральная земля Баден-Вюртемберг. Год создания: 1980. Площадь: 857 квадратных километров.

  • Пфальцский лес

    Природные парки в Германии

    Пфальцский лес

    Природный парк Пфальцский Лес (Naturpark Pfälzerwald). Федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Год создания: 1958. Площадь: 1798 квадратных километров.

  • Петля Саара (Saarschleife) около Метлаха

    Природные парки в Германии

    Саар-Хунсрюк

    Природный парк Саар-Хунсрюк (Naturpark Saar-Hunsrück). Федеральные земли Саар и Рейнланд-Пфальц. Год создания: 1980. Площадь: 1938 квадратных километров. На фотографии: петля реки Саар (Saarschleife) около Метлаха.

  • Бухта Шлей

    Природные парки в Германии

    Бухта Шлей

    Природный парк Шлей (Naturpark Schlei). Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. Год создания: 2008. Площадь: 498 квадратных километров. Шлей - узкая и длинная бухта Балтийского моря на севере Германии.

  • Замок Драхенбург

    Природные парки в Германии

    Зибенгебирге

    Природный парк Зибенгебирге, в переводе - Семигорье (Naturpark Siebengebirge). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1959. Площадь: 112 квадратных километров. На фотографии: замок Драхенбург (Drachenburg), расположенный в этом регионе.

  • Штайгервальд

    Природные парки в Германии

    Штайгервальд

    Природный парк Штайгервальд (Naturpark Steigerwald). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1971. Площадь: 1280 квадратных километров.

  • Таунус

    Природные парки в Германии

    Таунус

    Природный парк Таунус (Naturpark Taunus). Федеральная земля Гессен. Год создания: 1962. Площадь: 1348 квадратных километров. На фотографии: вид из Таунуса на небоскребы Франкфкурта-на-Майне.

  • Скалы Экстернштайне

    Природные парки в Германии

    Тевтобургский лес

    Природный парк Тевтобургский лес / Эгге (Naturpark Teutoburger Wald/ Eggegebirge). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1965. Площадь: 2711 квадратных километров. На фотографии: скалы Экстернштайне.

  • Тюрингский лес

    Природные парки в Германии

    Тюрингский лес

    Природный парк Тюрингский лес (Naturpark Thüringer Wald). Федеральная земля Тюрингия. Год создания: 1990. Площадь: 2082 квадратных километра.

  • Вулканический Айфель

    Природные парки в Германии

    Вулканический Айфель

    Природный и геологический парк Вулканический Айфель (Natur- und Geopark Vulkaneifel). Федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Год создания: 2010. Площадь: 980 квадратных километров. На фотографии: озеро в кратере потухшего вулкана около Дауна (Daun).

  • Река Везер

    Природные парки в Германии

    Везерское нагорье

    Природный парк Везерское нагорье Шаумбург-Гамельн (Naturpark Weserbergland Schaumburg-Hamel). Федеральная земля Нижняя Саксония. Год создания: 1975. Площадь: 1116 квадратных километров. На фотографии: река Везер.

    Автор: Максим Нелюбин



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