На мясокомбинате на западе ФРГ растет число зараженных коронавирусом

Мясокомбинат в Косфельде прекратил работу из-за вспышки SARS-CoV-2. На предприятии работают выходцы из Восточной Европы, которые проживают группами по 3-5 человек.
В округе Косфельд на западе Германии на мясокомбинате компании Westfleisch, закрытом из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2, растет число инфицированных работников. По данным на воскресенье, 10 мая, заражение вирусом выявлено в общей сложности у 205 сотрудников комбината, сообщает агентство dpa со ссылкой на представителя Westfleisch. На место прибыли представители местного органа госсаннадзора, чтобы провести новое тестирование работников комбината и проинформировать их об условиях необходимого карантина.
Им помогают переводчики, так как часть сотрудников комбината приехали из стран Восточной Европы. В Westfleisch сообщили, что большинство сотрудников комбината в Косфельде проживают в квартирах по 3-5 человек. Всего на комбинате работают около 1200 сотрудников.
Ранее министр здравоохранения федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Карл-Йозеф Лауман (Karl-Josef Laumann) говорил, что в Косфельде, как и во всем регионе, на мясокомбинатах работают много выходцев из таких стран, как Румыния и Болгария, которые проживают группами. Лауман не исключил, что именно это и стало причиной вспышки заболевания.
Суд не разрешил мясокомбинату продолжить работу
Комбинат временно прекратил работу до 18 мая. Компания Westfleisch попыталась оспорить это решение властей в суде, но иск был отклонен. В решении суда отмечается, что помимо выявленных случаев заражения, среди сотрудников комбината может быть еще больше инфицированных коронавирусом.
8 мая Косфельд стал первой административной единицей Германии, где было приостановлено смягчение карантинных мер, введенных в марте из-за пандемии коронавируса. По данным регионального Минздрава, причиной стало превышение допустимого числа новых случаев заражения (50 на 100 000 жителей за неделю) - этот показатель составил в Косфельде 61. Все 17-20 тысяч сотрудников мясокомбинатов в Северном Рейне - Вестфалии пройдут тест на коронавирус. Примеру этого немецкого региона собираются последовать и ряд других.
Министр труда и социальных дел Германии Хубертус Хайль (Hubertus Heil) призвал федеральные земли контролировать условия проживания и состояние здоровья работников мясной и сельскохозяйственной промышленности.
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