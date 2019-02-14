На конференции в Мюнхене обсудят противостояние России и Запада

Ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), растущее противостояние России и Запада, архитектура европейской безопасности и обстановка в Сирии - центральные темы дискуссий на открывающейся в пятницу, 15 февраля, 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

На форуме ожидается присутствие 35 глав государств и правительств, почти 80 министров иностранных дел и обороны, а также порядка 600 экспертов по политике безопасности, представителей деловых и научных кругов.

Руководитель конференции Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) уже заявил, что в нынешнем году она станет "важнейшей и крупнейшей" за свою более чем 50-летнюю историю.

"Новая эра соперничества Россия, США и Китая"

В рамках форума запланированы десятки мероприятий, выступлений и панельных дискуссий. Как передает корреспондент DW, в последних впервые, наряду с членами делегаций РФ и США, примут участие представители КНР.

Данный формат фактически подтверждает слова Ишингера, ранее заявившего, что "начинается новая эра соперничества великих держав между Соединенными Штатами, Китаем и Россией, сопровождающая определенным вакуумом лидерства в том, что принято называть либеральным международным порядком".

В ходе панельных дискуссий ряд тем будет затронут впервые. Так, одна из них будет посвящена проблеме разработки гиперзвукового оружия.

У Германии - представительная делегация

От России на форуме будут минимум три дипломата - глава МИД РФ Сергей Лавров и еще два представителя внешнеполитического ведомства. В рамках конференции у Лаврова запланированы встречи с японским коллегой Таро Коно и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Правительство ФРГ представят канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), глава МИД Хайко Мас (Heiko Maas), вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz). Кроме того, в Мюнхен прибудут министры обороны и экономики Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и Петер Альтмайер (Peter Altmaier), а также министры здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) и продовольствия Юлия Клекнер (Julia Klöckner).

Трампа, Макрона и Лукашенко не будет

Между тем ряд мировых лидеров от участия в форуме отказались. Речь идет, в частности, о президентах США и Франции Дональде Трампе и Эмманюэле Макроне, а также о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также должен был принять участие в дискуссии о безопасности в Восточной Европе, однако накануне открытия Мюнхенской конференции изменил свое решение.

Форум пройдет в Мюнхене в отеле Bayerischer Hof. Мюнхенская конференция впервые была проведена в 1962 году по инициативе немецкого публициста Пауля Людвига Эвальда фон Клейста (Paul Ludwig Ewald von Kleist).

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