На золотодобывающем предприятии в Сибири зафиксирована вспышка SARS-CoV-2

В Красноярском крае зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции среди сотрудников золотодобывающего предприятия. На расположенном в Северо-Енисейском районе АО "Полюс-Красноярск" подтверждено 89 случаев инфицирования SARS-CoV-2, сообщила в субботу, 9 мая, пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

При этом только за последние сутки выявлено 82 случая, указало ведомство. Речь идет о работниках Олимпиадинского ГОК, являющегося крупнейшим добывающим активом группы "Полюс-Красноярск", передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя компании. По этой информации, результаты тестов пока предварительные, проводится повторное тестирование. В "Полюсе" также сообщили, что работа горно-обогатительного комбината продолжается.

Состояние всех инфицированных удовлетворительное

Около половины заболевших являются жителями Красноярского края. Состояние всех инфицированных удовлетворительное, они изолированы. В настоящее время продолжается тестирование всех работников АО "Полюс Красноярск" на коронавирус, вызывающий нетипичную пневмонию COVID-19.

"Все работники в вахтовых поселках разделены на малочисленные группы, которые не пересекаются между собой. В случае если у кого-то из сотрудников COVID-тест дает положительный результат, всю группу изолируют в специальных карантинных помещениях, а самого сотрудника отправляют на лечение", - сообщили в "Полюсе".

С апреля проводится тестирование перед отправкой на вахту

При этом с апреля все сотрудники компании перед отправкой на вахту проходят обязательное лабораторное тестирование на коронавирусную инфекцию, допуск на комбинат осуществляется при отрицательном результате и отсутствии признаков заболевания. Предварительно положительные результаты показало сплошное тестирование всех работников компании и сотрудников подрядных организаций, указывается далее.

По официальным данным, в России SARS-CoV-2 выявлен у 198 676 человек, из них 10 817 человек получили положительный результат за последние сутки. 1827 человек скончались от последствий коронавирусной инфекции, почти 32 тысячи выздоровели, сообщает официальный сайт Стопкоронавирус.рф.

Смотрите также:

Коронавирус пришел в Россию Стремительный рост числа заболевших Первые случаи заражения коронавирусом в России были зафиксированы в конце января 2020 года. С тех пор их число, по официальным данным, какое-то время росло сравнительно низкими темпами. Однако начиная с 6 апреля количество новых заболевших в РФ начало ежедневно увеличиваться как минимум на 1000 человек. Прирост за сутки с 15 по 16 апреля составил 3448 случаев.

Коронавирус пришел в Россию Тестирование на коронавирус По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, к 16 апреля в стране было проведено 1,61 млн тестов на COVID-19 и выявлено почти 28 тысяч заболевших. Сейчас в РФ зарегистрировано больше 10 видов тестов разной чувствительности от разных производителей. Ждать результата теста на коронавирус приходится от одного до пяти дней, а точность применяемых в РФ тестов составляет 80-90 процентов.

Коронавирус пришел в Россию Эвакуация россиян из Уханя 5 февраля 2020 года Россия эвакуировала 128 своих граждан из китайского города Уханя, ставшего эпицентром распространения коронавирусной инфекции. Вместе с ними в Тюмень, вблизи которой располагается санаторий "Градостроитель", где вернувшиеся из Китая провели 14 дней на карантине, прибыли 16 граждан СНГ. На фото врачи в защитных костюмах встречают пассажиров этого рейса в аэропорту Тюмени.

Коронавирус пришел в Россию Возвращение в Россию во время пандемии 6 апреля 2020 года после временной приостановки авиасообщения с другими странами "Росавиация" возобновила рейсы по доставке домой россиян, оказавшихся во время пандемии COVID-19 за границей. Граждан РФ вывозили из США, Японии, Италии, Киргизии, Бангладеша, Черногории, Индии и некоторых других стран. Для россиян с неиспользованными билетами иностранных авиакомпаний перелет был платным.

Коронавирус пришел в Россию Визит Путина в больницу в Коммунарке 24 марта 2020 года президент России Владимир Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом. Как заявил позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин отправился туда неожиданно, "без подготовки вообще". Яркий желтый цвет его защитного костюма врачи позже объяснили тем, что он подошел по размеру.

Коронавирус пришел в Россию Президент на удаленке Во время визита в инфекционную больницу для пациентов с коронавирусом в Коммунарке Владимир Путин общался с ее главврачом Денисом Проценко, у которого впоследствии был выявлен коронавирус. После этого президент России перешел на удаленный режим работы и стал соблюдать "социальную дистанцию". 15 апреля Проценко написал в Facebook, что победил коронавирус и возвращается к полноценной работе.

Коронавирус пришел в Россию Режим самоизоляции Чтобы замедлить скорость распространения коронавируса, 30 марта 2020 года в России для всех граждан был введен режим самоизоляции. Выходить из квартиры можно только в магазин за продуктами, в аптеку, вынести мусор или выгулять собаку (на расстоянии не более ста метров от дома). Ездить на работу разрешается, если есть справка от работодателя. Нарушения караются штрафами и административным арестом.

Коронавирус пришел в Россию Въезд в Москву по пропускам Одной из мер, направленных на борьбу с коронавирусом в Москве, стало введение с 15 апреля 2020 года электронных пропусков для въезда в столицу. В первый день работы пропускной системы на подъездах к городу образовались пробки, а на станциях метро - огромные очереди. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал причиной этих неудобств "недисциплинированность" людей.

Коронавирус пришел в Россию Общественный транспорт Из-за пандемии коронавируса количество пассажиров общественного транспорта в Москве и Санкт-Петербурге заметно уменьшилось. Чтобы сократить риск заражения коронавирусом, поручни вагонов метро регулярно протирают дезинфицирующим раствором.

Коронавирус пришел в Россию Верующие в храмах Несмотря на пандемию коронавируса, многие верующие в России не отказались от посещения храмов. 10 апреля РПЦ призвала православных христиан в праздник Воскресения Господня и весь пасхальный период, продолжающийся 40 дней, молиться дома. Решение о применении этих рекомендаций, однако, должны принимать епархиальные архиереи с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом регионе.

Коронавирус пришел в Россию Рекордный спрос на гречку В условиях пандемии коронавируса многие россияне начали спешно закупать продукты долгого хранения, в первую очередь - макароны, консервы и гречку, являющуюся в стране излюбленным национальным блюдом. Кроме того, из-за коронавируса взлетел спрос на чеснок и имбирь, которые считаются в России народными средствами для укрепления иммунитета.

Коронавирус пришел в Россию Малый бизнес на грани выживания Из-за коронавируса малый и средний бизнес в РФ, как и по всему миру, несет огромные убытки. В условиях пандемии 25 марта Владимир Путин объявил, что компаниям дадут отсрочку на полгода по кредитам и по всем налогам, кроме НДС. Во второй пакет помощи, представленный Путиным 15 апреля, входят финпомощь на зарплаты сотрудникам, а также льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

Коронавирус пришел в Россию Дефицит аппаратов ИВЛ Аппараты ИВЛ играют решающую роль в спасении пациентов с тяжелой формой COVID-19. 7 апреля министр промышленности РФ Денис Мантуров на совещании с Владимиром Путиным заявил, что они являются в стране "очень дефицитной позицией", но объем их производства наращивается. Неделей ранее Госдеп сообщил, что Россия продала США партию ИВЛ и другого медоборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом.

Коронавирус пришел в Россию Больница в деревне Голохвастово После вспышки коронавируса в Китае в провинции Хубэй за 10 дней была построена новая больница для пациентов с этим диагнозом. В России в середине марта тоже начали строить больницу для пациентов с COVID-19 - в деревне Голохвастово, расположенной в Троицком административном округе Москвы. Планируется, что объект будет сдан уже в мае.

Коронавирус пришел в Россию Работа над вакциной Ученые в России, как и по всему миру, ведут активную работу по исследованию коронавируса и разработке вакцины против него. По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, соответствующие исследования проводятся в стране в семи научных центрах. По словам министра, в ближайшее время должны начаться клинические испытания первых российских вакцин-кандидатов. Автор: Елена Гункель

