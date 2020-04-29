"На Берлин": как в столице Германии отметят 75-летие освобождения от национал-социализма

Вирус решает все - во всяком случае все, что касается культурно-массовых мероприятий. Очередной жертвой коронавируса стала масштабная фотовыставка "На Берлин - 75 лет после окончания войны" (Nach Berlin - 75 Jahre Kriegsende), которая должна была пройти в центре столицы Германии по случаю годовщины освобождения от национал-социализма. Организаторы перенесли выставку в интернет, где она заработает 2 мая - в день капитуляции берлинского гарнизона в 1945 году.

8 мая объявлен в Берлине нерабочим днем

Власти Берлина впервые объявили в этом году пятницу, 8 мая, нерабочим днем, чтобы еще раз подчеркнуть значимость юбилея для города и страны. При этом сенатор Берлина по вопросам культуры и Европы Клаус Ледерер (Klaus Lederer) из Левой партии предлагает пойти дальше и объявить 8 мая нерабочим днем на всей территории Германии.

По словам Клауса Ледерера, регулярно возглавляющего рейтинг самых популярных городских политиков Берлина, коронавирус вытеснил из актуальной повестки дня темы национализма и антисемитизма, но эти проблемы никуда не делись - опасность правого экстремизма по-прежнему высока. Тем более, что правые радикалы ищут "козлов отпущения" и в условиях пандемии, распространяя теории заговоров и ставя под сомнение адекватность действий правительства по сдерживанию пандемии.

По мнению Клауса Ледерера, Берлин - самое подходящее место для празднования юбилея капитуляции нацистской Германии. Ведь именно Берлин был центром элит "третьего рейха", именно в Берлине планировался Холокост… Увы, но от идеи собрать здесь на юбилей немногих оставшихся в живых участников освобождения города, тоже пришлось отказаться - пожилые люди считаются главной "группой риска" COVID-19.

Цифровая выставка "На Берлин"

Как говорит координатор проекта Симоне Ляймбах (Simone Leimbach), на адаптацию фотовыставки в цифровой формат у организаторов было немногим более полутора месяцев. 2 мая, в день капитуляции берлинского гарнизона, по адресу www.75jahrekriegsende.berlin заработает мультимедийный проект, который позволит посетителям, не выходя из дома, с помощью исторических фотографий погрузиться в Берлин весны 1945-го. Название выставки "На Берлин - 75 лет после окончания войны" перекликается, по словам устроителей, с девизом советских войск, которые вели наступление на город.

Берлин в мае 1945 года

Концепция выставки - своего рода путешествие во времени, которое начинается в четырех отправных точках - около Рейхстага, возле Бранденбургских ворот, на площади Александерплац и в мемориале на месте бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен под Берлином. Два десятка сюжетов в исторических местах города, две сотни архивных фотографий, видео, аудио, анимация - авторы выставки стараются сделать "погружение в историю" максимально полным, насколько это позволяет интернет.

Вторая часть проекта - серия подкастов с рассказами очевидцев тех событий (на немецком), записанных в местах Берлина, связанных со Второй мировой. Третья часть - видеоинсталляция "Дети войны", с участием шестерых жителей Берлина и шестерых жителей блокадного Ленинграда.

Цифровая выставка будет открыта со 2 мая (день капитуляции берлинского гарнизона) по 2 сентября (подписание акта о капитуляции японских войск). В России дата окончания Второй мировой войны законодательно перенесена на 3 сентября.

Плакаты к 75-летию окончания Второй мировой войны в Берлине

75-летний юбилей как напоминание об ответственности избирателей

Во время памятной недели в начале мая в Берлине также будут развешаны плакаты об индивидуальной ответственности гражданина в демократическом обществе. На этих плакатах фотографии разрушенного Берлина будут сопровождаться надписями "В начале были выборы", "Ты действительно хочешь того, за что голосуешь?" и "Выборы и их результат". Тем самым авторы акции хотя напомнить согражданам, что национал-социалисты пришли к власти на демократических выборах - и что ответственность за то, чтобы история не повторилась, лежит на каждом.

8 мая официальные лица возложат венки возле мемориальных памятников, а на Бранденбургские ворота будет спроецировано слово "Спасибо" на языках четырех стран-победительниц Второй мировой войны. Однако традиционный праздник возле музея Карлсхорст и встреча у памятника в Трептов-парке отменены, как и торжественная церемония с участием президента Германии и иностранных гостей возле здания Рейхстага.

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