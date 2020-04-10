 На авианосце ВМС Франции - более тысячи зараженных коронавирусом | Новости из Германии о Европе | DW | 17.04.2020

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Европа

На авианосце ВМС Франции - более тысячи зараженных коронавирусом

Вирус SARS-CoV-2 выявлен у 1081 военнослужащего из 2300 на авианосце "Шарль де Голль", сообщила министр вооруженных сил Франции. Корабль ВМС Франции прибыл в Тулон после трехмесячного похода.

Авианосец ВМС Франции Шарль де Голль в Персидском заливе

Авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль" (фото из архива)

Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 на авианосце ВМС Франции "Шарль де Голль" подтверждено у 1081 военнослужащего из 2300. Об этом министр вооруженных сил республики Флоранс Парли сообщила парламенту в пятницу, 17 апреля. По ее словам, 24 военнослужащих находятся в больницах, один из заболевших помещен в отделение интенсивной терапии.

О первых случаях заражения на корабле стало известно в начале апреля. Авианосец был отозван из трехмесячного похода после появления у моряков симптомов заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, и пришвартовался в Тулоне. Министр назвала ошибочными предположения о том, что капитан авианосца хотел прекратить миссию после остановки в Бресте в середине марта.

Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у более 2 млн человек в 210 странах и территориях с момента обнаружения в Китае в конце 2019 года. От последствий заболевания скончались свыше 140 000 человек. Первое место по числу заражений и летальных исходов занимают США. По данным американского Университета имени Джонса Хопкинса, во Франции вирус подтвержден у более 147 000 человек. С 17 марта в стране действуют ограничительные меры.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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  • Женщина протирает дверную ручку влажной тряпкой.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Вирусы на дверных ручках

    Известные науке коронавирусы выживают на поверхностях типа дверных ручек от 4 до 5 дней, оставаясь заразными. Как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 может передаваться через руки и поверхности, до которых часто дотрагиваются. По крайней мере, эксперты полагают, что эти особенности уже изученных коронавирусов свойственны и новому типу инфекции.

  • Посетители общественной столовой держат в руках тарелку с картофелем и овощами и столовые приборы.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Столовые приборы

    Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.

  • Ребенок играет с пластиковой игрушкой, произведенной в Китае.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Товары из Китая

    Может ли ребенок заразиться коронавирусом через китайские игрушки? По данным BfR, до сих пор случаев заражения через товары "made in China" не было. Согласно первым исследованиям, на картонной поверхности коронавирус остается заразным в течение 24 часов. На поверхностях из пластика и нержавеющей стали - три дня.

  • Посылки и другие почтовые отправления, упакованные в пакеты и картонные коробки.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Посылки из-за границы

    На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.

  • Женщина и ее собака выглядывают из окна.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Домашние животные

    Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.

  • Покупатели в защитных масках выбирают овощи на рынке в Неаполе.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Овощи с рынка

    Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

  • Женщина покупает замороженные продукты питания в одном из немецких супермаркетов.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Замороженные продукты

    Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

  • Летучая мышь

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Есть диких животных запрещено!

    Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань.

    Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель


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Новые меры в борьбе с коронавирусом в Германии

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