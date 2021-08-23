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Национальный парк Айфель

18.05.2015 *** Das historische Rathaus am Prinzipalmarkt fotografiert am 18.05.2015 in Münster (Nordrhein-Westfalen). Foto: Friso Gentsch/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/F. Gentsch

10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию (фотогалерея) 23.08.2021

23 августа самой многонаселенной немецкой земле исполняется 75 лет. Она была создана после войны в 1946 году на территории британской оккупационной зоны. Что здесь интересного?
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** TOPSHOT - A resident kneels next to damaged cars and houses after heavy rain and floods in Hagen, western Germany, on July 15, 2021. - Heavy rains and floods lashing western Europe have killed at least 42 people in Germany and left many more missing, as rising waters led several houses to collapse. (Photo by INA FASSBENDER / AFP) (Photo by INA FASSBENDER/AFP via Getty Images)

В Германии из-за наводнений погибли более 80 человек 16.07.2021

Обрушившиеся на запад ФРГ мощные ливни, вызванные циклоном "Бернд", унесли жизни более 80 человек. Сотни людей числятся пропавшими без вести.
Laacher See, Vulkansee, Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, Deutschland, Europa

Ученые установили дату мощного извержения в Айфеле (фото) 04.07.2021

Ученым удалось установить точную дату одного из самых сильных извержений в Центральной Европе за последние 100 тысяч лет.
Deutschland entdecken, Burg Eltz, Eifel, Reportage. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Замок Эльц - сказочный и живописный (фотогалерея) 03.06.2021

На этой неделе в начале июня вновь открылся для туристов один из самых живописных замков Германии - замок Эльц в Айфеле. Из-за пандемии число посетителей пока ограничено.
Kühe rennen auf die Weide. Landwirte in der Eifel haben mit Weideaustrieb begonnen und ihre Kühe nach dem Winter wieder auf die Weiden gelassen. +++ dpa-Bildfunk +++

Счастливые немецкие коровы радуются весне (фото) 21.04.2021

Немецкий регион Айфель славится своими природными красотами, замками и живописными сельскими ландшафтами.

26.08.2014, Rheinland-Pfalz, Maria Laach: Das 920 Jahre alte Kloster Maria Laach liegt am Laacher See. Die Bendediktinerabtei hat auf unbestimmte Zeit weiterhin keinen gewählten Abt. Nach der Unterbrechung der Abtwahl im Mai zeichnet sich immer noch kein Abschluss ab. (Zu dpa: Kloster Maria Laach bleibt auf unbestimmte Zeit ohne gewählten Abt) Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкий монастырь ищет настоятеля (фото) 17.06.2019

Лаахское аббатство Святой Марии было основано в немецком регионе Айфель более 920 лет назад.
13.03.2019, Roetgen: Mitglieder der Feuerwehr stehen vor einem Haus, dessen Dach schwer beaschädigt wurde. Ein Tornado hat in der Eifelgemeinde Roetgen Dächer abgedeckt, Häuser beschädigt und die Bewohner erschreckt. Das Sturmzentrum traf die Hauptstraße der Ortschaft, mehrere Häuser können vorerst nicht mehr bewohnt werden. Zum Glück gab es nur einen Leichtverletzten. Foto: Ralf Roeger/dpa | Verwendung weltweit

Торнадо в Германии: как немцы решают проблемы, созданные природой (фото) 14.03.2019

В результате торнадо в регионе Айфель под Ахеном в среду, 13 марта, пострадало четыре десятка домов. Куда деваться тем, кто остался без крыши над головой?
Herbstlandschaft in der Nordeifel in der Nähe des Staubecken Heimbach ( NRW ). | Verwendung weltweit

Одно из самых красивых мест Германии (видео) 08.01.2019

Айфель - вулканический регион на западе Германии и одноименный национальный парк. Его визитная карточка - нетронутая природа, фахверк и средневековые монастыри.

Айфель: отдых для души 08.01.2019

Айфель - вулканический регион на западе Германии. Здесь можно полюбоваться нетронутой природой, фахверком и средневековыми монастырями.
Eifel, Burg Satzvey. Deutschland entdecken, Relaunch. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU079

Достопримечательности Германии: Замок Зацвай 22.12.2017

Замок на воде Зацвай (Burg Satzvey) расположен в 50 километрах от Кельна в регионе Айфель.
Burg Pfalzgrafenstein, Zollburg. Mittelrhein. Weltkulturerbe. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Pfalzgrafenstein001

Рейтинг немецких достопримечательностей 17.10.2016

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.
Jugendstil-Kraftwerk Heimbach, Eifel. Deutschland entdecken, Reportage. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Электрификация в стиле модерн 22.09.2016

Электростанция в Хаймбахе - памятник архитектуры и технической истории. Пульт управления в ее турбинном зале изготовлен из мрамора и красного дерева.
06.09.2016+++ Blick auf die ehemalige NS-Ordensburg Vogelsang mit dem Besucherzentrum und dem Forum für NS-Dokumentation am 06.09.2016 im Nationalpark Eifel in Schleiden. Die beiden zentralen Ausstellungen im Ausstellungs- und Bildungszentrum Vogelsang Wildnis(t)räume und die NS-Dokumentation Herrenmensch werden am 11.09.2016 eröffnet. (Luftaufnahme mit einer Drohne) +++ (C) picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd

Замок Фогельзанг - несостоявшаяся кузница нацистских кадров 11.09.2016

В бывшем орденском замке Фогельзанг открывается новый научно-информационный и образовательный центр, посвященный темному прошлому Фогельзанга и немецкой истории.
Wasser steht zwischen Häusern am 02.06.2016 in Simbach am Inn(Bayern). Ein Hochwasser hat im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn mindestens fünf Tote gefordert. Foto: Sven Hoppe/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/S.Hoppe

Фотогалерея: Буйство водной стихии в Баварии 04.06.2016

Перевернутые автомобили, поваленные деревья, затопленные подвалы - стихийное бедствие в некоторых землях Германии не осталось без последствий. В Баварии минимум 5 человек погибло.
02.06.2016++++++++Ein Auto liegt auf dem Dach am 02.06.2016 in den Straßen in Simbach am Inn (Bayern). Ein Hochwasser hat im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn mindestens vier Tote gefordert. | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/S. Hoppe

Буйство водной стихии в Баварии 04.06.2016

Перевернутые автомобили, поваленные деревья, затопленные подвалы - стихийное бедствие в некоторых землях Германии не осталось без последствий. В Баварии минимум 5 человек погибло.
Ray Park als Darth Maul in einer Szene des Films Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung (undatierte Filmszene). Der Film kommt am 09. 02.2012 in die deutschen Kinos. Foto: 20th Century Fox (zu dpa-Kinostarts vom 02.02.2012 - ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Film und bei Urheber-Nennung bis 05.04.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/20th Century Fox

В Германии сняли новую версию "Звездных войн" 18.03.2016

Большинство дипломных работ остаются пылиться на полках, но не эта: выпускник ахенского вуза снял новую версию блокбастера. Ее уже посмотрели свыше 6 миллионов человек.
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