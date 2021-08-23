Национальный парк Айфель

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23 августа самой многонаселенной немецкой земле исполняется 75 лет. Она была создана после войны в 1946 году на территории британской оккупационной зоны. Что здесь интересного?
Обрушившиеся на запад ФРГ мощные ливни, вызванные циклоном "Бернд", унесли жизни более 80 человек. Сотни людей числятся пропавшими без вести.
Ученым удалось установить точную дату одного из самых сильных извержений в Центральной Европе за последние 100 тысяч лет.
На этой неделе в начале июня вновь открылся для туристов один из самых живописных замков Германии - замок Эльц в Айфеле. Из-за пандемии число посетителей пока ограничено.
Немецкий регион Айфель славится своими природными красотами, замками и живописными сельскими ландшафтами.
Лаахское аббатство Святой Марии было основано в немецком регионе Айфель более 920 лет назад.
В результате торнадо в регионе Айфель под Ахеном в среду, 13 марта, пострадало четыре десятка домов. Куда деваться тем, кто остался без крыши над головой?
Айфель - вулканический регион на западе Германии и одноименный национальный парк. Его визитная карточка - нетронутая природа, фахверк и средневековые монастыри.
Айфель - вулканический регион на западе Германии. Здесь можно полюбоваться нетронутой природой, фахверком и средневековыми монастырями.
Замок на воде Зацвай (Burg Satzvey) расположен в 50 километрах от Кельна в регионе Айфель.
В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.
Электростанция в Хаймбахе - памятник архитектуры и технической истории. Пульт управления в ее турбинном зале изготовлен из мрамора и красного дерева.
В бывшем орденском замке Фогельзанг открывается новый научно-информационный и образовательный центр, посвященный темному прошлому Фогельзанга и немецкой истории.
Перевернутые автомобили, поваленные деревья, затопленные подвалы - стихийное бедствие в некоторых землях Германии не осталось без последствий. В Баварии минимум 5 человек погибло.
Большинство дипломных работ остаются пылиться на полках, но не эта: выпускник ахенского вуза снял новую версию блокбастера. Ее уже посмотрели свыше 6 миллионов человек.
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