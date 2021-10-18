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Нижегородский суд признал объединение "Мужское государство" экстремистским и запретил его деятельность в России.
Интернет-группировка "Мужское государство" впервые столкнулась в России с жестким отпором со стороны бизнеса. Что стоит за этим противостоянием?
Владимир Путин считает русских и украинцев одним народом. О том, что не так с этим тезисом и о чем умолчал президент РФ в своей статье, DW поговорила с австрийским историком Андреасом Каппелером.
Немецкий эксперт Андреа Шмитц в интервью DW дала оценку произошедшей в Киргизии смене власти, назначении Садыра Жапарова и прокомментировала нынешние политические события в стране.
Бригада врачей провела реанимационные мероприятия, но вернуть к жизни Максима Марцинкевича не удалось.
Почему и как становятся неонацистами? Насколько трудно покинуть праворадикальную среду? Интервью DW с бывшим ультраправым активистом из Украины Дмитрием Резниченко.
Политика властей поставила по одну сторону политических баррикад и левых, и правых, и либералов. Хотя ни о какой коалиции пока речи не идет, считает Александр Плющев.
Президент Дональд Трамп несет косвенную ответственность за массовое убийство в Эль-Пасо. Ведь его риторика разжигает ненависть и поощряет национализм, считают представители Демократической партии.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в Хорватию за неделю до выборов в Европарламент назвала национализм врагом европейского проекта.
Белый национализм сначала не попал в поле зрения модераторов Facebook. Но после консультации с учеными было решено, что этой идеологии в ней не место.
В интервью DW соратник Алексея Навального рассказывает о том, чего он ожидает от Германии и Европы. Волков также отвечает на вопрос, является ли Россия европейской страной.
Максим Марцинкевич совершал нападения на людей якобы в рамках борьбы с наркоманией и педофилией. Его дело было направлено на пересмотр Мосгорсудом.
Федор Крашенинников о том, зачем в 2018 году Владимиру Путину нужны рассуждения о национализме и 146 миллионах единомышленников.
Гастарбайтеры из Украины и Беларуси заполняют лакуны на литовском рынке труда, возникшие из-за оттока литовцев за границу. Но в стране им не особо рады, беспокоясь о национальной идентичности.
На параде ко Дню независимости 24 августа украинские военные впервые произнесли приветствие "Слава Украине!". На Западе не все отнеслись к этому нововведению с пониманием.
Как относится новая власть Киргизии к национальному вопросу и затянулась ли рана после кровавого конфликта между узбеками и киргизами, произошедшего на юге республики в 2010 году?
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