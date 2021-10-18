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Национализм

Quelle: https://vk.com/tanuki.official

В России запретили "Мужское государство" 18.10.2021

Нижегородский суд признал объединение "Мужское государство" экстремистским и запретил его деятельность в России.
Quelle: https://vk.com/tanuki.official

"Исчезнут как черносотенцы". Чем закончится война "Мужского государства" против "Тануки" 01.09.2021

Интернет-группировка "Мужское государство" впервые столкнулась в России с жестким отпором со стороны бизнеса. Что стоит за этим противостоянием?
Putin's troop maneuvers at the Ukrainian border Copyright: DW

"Этнический национализм". Статья Путина об Украине задела венского историка 14.07.2021

Владимир Путин считает русских и украинцев одним народом. О том, что не так с этим тезисом и о чем умолчал президент РФ в своей статье, DW поговорила с австрийским историком Андреасом Каппелером.

05.10.2020, Kirgistan, Bischkek: Menschen protestieren während einer Kundgebung gegen die Ergebnisse einer Parlamentsabstimmung. Nach der Parlamentswahl in dem zentralasiatischen Land Kirgistan ist es zu Ausschreitungen mit der Polizei gekommen. Foto: Vladimir Voronin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Передача власти похожа на госпереворот. Немецкий эксперт о ситуации в Бишкеке 20.10.2020

Немецкий эксперт Андреа Шмитц в интервью DW дала оценку произошедшей в Киргизии смене власти, назначении Садыра Жапарова и прокомментировала нынешние политические события в стране.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann geht am 19.09.2013 nach einem Rundgang durch die Justizvollzugsanstalt in Ravensburg (Baden-Württemberg) in den Außenbereich. Hinweis: Foto um 180 Grad gedreht. Foto: Felix Kästle/dpa (zu dpa Studie: Fast jeder zweite Straftäter nach neun Jahren rückfällig vom 14.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Националист Тесак найден мертвым в камере СИЗО 16.09.2020

Бригада врачей провела реанимационные мероприятия, но вернуть к жизни Максима Марцинкевича не удалось.
Dmytro Riznytschenko, Aussteiger aus der ukrainischen Naziszene.

Бывший украинский неонацист: Главное - ненавидеть, а кого - подскажут 10.02.2020

Почему и как становятся неонацистами? Насколько трудно покинуть праворадикальную среду? Интервью DW с бывшим ультраправым активистом из Украины Дмитрием Резниченко.
Russian nationalists take part in a 'Russian March' in Moscow on November 4, 2018 on National Unity Day, which commemorates the expelling of Polish occupation forces from Moscow in November 1612. (Photo by Vasily MAXIMOV / AFP) (Photo credit should read VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images)

Комментарий: "Правый марш" вместо "Русского" 26.10.2019

Политика властей поставила по одну сторону политических баррикад и левых, и правых, и либералов. Хотя ни о какой коалиции пока речи не идет, считает Александр Плющев.
04.08.2019 *** A man places an American flag in the pile of flowers that has gathered a day after a mass shooting at a Walmart store in El Paso, Texas, U.S. August 4, 2019. REUTERS/Callaghan O'Hare

Демократы обвиняют Трампа в поощрении белого национализма 05.08.2019

Президент Дональд Трамп несет косвенную ответственность за массовое убийство в Эль-Пасо. Ведь его риторика разжигает ненависть и поощряет национализм, считают представители Демократической партии.
Croatia's Prime Minister Andrej Plenkovic (C), German Chancellor Angela Merkel (L) and Manfred Weber of the European People's Party (EPP) attend EPP and the Croatian Democratic Union's (HDZ) campaign rally for the European Parliament elections in Zagreb, Croatia, May 18, 2019. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

Ангела Меркель призвала к борьбе с правым популизмом в ЕС 18.05.2019

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в Хорватию за неделю до выборов в Европарламент назвала национализм врагом европейского проекта.
A Polish farright activist holds a confederate flag (L) and a White Pride while taking part in demonstration against accepting over 2000 immigrants to Poland, Warsaw on a July 25, 2015. AFP PHOTO / WOJTEK RADWANSKI (Photo credit should read WOJTEK RADWANSKI/AFP/Getty Images)

Facebook запретил поддержку белого национализма в соцсети 28.03.2019

Белый национализм сначала не попал в поле зрения модераторов Facebook. Но после консультации с учеными было решено, что этой идеологии в ней не место.
Russian opposition leader Alexei Navalny (C) attends a protest rally ahead of President Vladimir Putin's inauguration ceremony, Moscow, Russia May 5, 2018. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES.

Леонид Волков: В Германии мы были бы очень близки к ХДС 14.01.2019

В интервью DW соратник Алексея Навального рассказывает о том, чего он ожидает от Германии и Европы. Волков также отвечает на вопрос, является ли Россия европейской страной.
Thema Marsch der russischen Nationalisten DW-Korrespondentin Yuliya Wischnewetskaya hat die Bilder heute, 4.11.2014, in Moskau gemacht. Auf den Bildern sind Teilnehmer des Marsches und einer der Leaders der Nationalisten Dmitri Demuschkin

Националист Тесак приговорен к 10 годам колонии 29.12.2018

Максим Марцинкевич совершал нападения на людей якобы в рамках борьбы с наркоманией и педофилией. Его дело было направлено на пересмотр Мосгорсудом.

01.06.2017 Russian President Vladimir Putin listens to India's Prime Minister Narendra Modi during their talks at the St. Petersburg International Economic Forum in St. Petersburg, Russia, Thursday, June 1, 2017. Modi's visit to Russia comes amid he and other world leaders expressed commitment to fighting climate change after U.S. President Donald Trump indicated that the U.S. might pull out of the Paris climate accords.(AP Photo/Dmitry Lovetsky, pool) |

Комментарий: Владимир Путин и вопросы национализма 19.10.2018

Федор Крашенинников о том, зачем в 2018 году Владимиру Путину нужны рассуждения о национализме и 146 миллионах единомышленников.
Titel: Geschäftiges Treiben in der Altstadt von Vilnius Schlagworte: Litauen, Vilnius, Altstadt, Menschenmenge, Einkaufsbummel Wer hat das Bild gemacht?: Monika Griebeler Wann wurde das Bild gemacht?: 18. Mai 2014 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Vilnius, Litauen Bildbeschreibung: Viele Menschen schlendern durch die Gassen der Altstadt von Vilnius In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel

Гастарбайтеры в Литве: нужные работники, незваные гости 01.10.2018

Гастарбайтеры из Украины и Беларуси заполняют лакуны на литовском рынке труда, возникшие из-за оттока литовцев за границу. Но в стране им не особо рады, беспокоясь о национальной идентичности.
22.11.2014 epa04514316 (01/24) A volunteer guards a self-defense base in Kiev, Ukraine, 22 November 2014. The words on the fence read 'Glory to the Ukraine! Glory to the heroes!'. The volunteer movement for the Ukrainian army and self-defense forces is very expanded and developed, trying to provide soldiers with everything necessary. EPA/TATYANA ZENKOVICH PLEASE REFER TO ADVISORY NOTICE (epa04514315) FOR FULL FEATURE TEXT |

"Слава Украине!" в армии - что смутило западных историков? 24.08.2018

На параде ко Дню независимости 24 августа украинские военные впервые произнесли приветствие "Слава Украине!". На Западе не все отнеслись к этому нововведению с пониманием.
Uzbek men pray during a funeral ceremony for the remains of victims killed during ethnic rioting between Kyrgyz and ethnic Uzbeks, in the southern Kyrgyz city of Osh, Wednesday, June 16, 2010. The official death count from the past week of violence rose to 189 on Wednesday, with 1,910 wounded, the Health Ministry said. Kyrgyzstan is observing 3 days of mourning for the victims of the recent mass-scale riots in the republic's southern regions. (ddp images/AP Photo/Sergei Grits)

Через 8 лет после трагедии в Оше: помирились ли киргизы с узбеками? 10.06.2018

Как относится новая власть Киргизии к национальному вопросу и затянулась ли рана после кровавого конфликта между узбеками и киргизами, произошедшего на юге республики в 2010 году?
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