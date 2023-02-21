Белорусы нетерпимы к тем, кто на них не похож?

"Удаляя очередное сообщение с оскорблениями и угрозами, я обычно пропускаю их мимо. Но есть вид сообщений и комментариев, которые просто удалить или забыть выходит не всегда. "Что эта черная девочка делает на канале", "Ну вот скажи, ты же не белоруска, зачем оно это тебе все?" - весь перечень перечислять не буду. Думаю, смысл понятен", - такой эмоциональный пост в своем Instagram недавно опубликовала белорусская журналистка и ведущая Youtube-канала "Страна для жизни" Сабина Алиева.

Девушка решилась публично рассказать о травле, с которой столкнулась из-за своей, как она говорит, "нетипичной" для Беларуси внешности. Алиева уверена, что пора развенчать миф о замечательной толерантности белорусов и не замалчивать случаи буллинга.

"Не все белорусы - блондины с голубыми глазами"

Сабина вспоминает, что с самого детства ей приходилось доказывать, что она "в достаточной степени белоруска": "Когда я вместе с мамой, блондинкой с голубыми глазами, куда-то ехала или шла, меня всегда спрашивали, действительно ли она моя мама. В транспорте кто-то мог сказать что-то вроде: "Смотри, она не белоруска". Я всегда в таких случаях вставала и очень громко говорила, что я белоруска".

Сабина Алиева Фото: Privat

Журналистка признается, что из-за внешности ее хейтили в детском саду и школе, но долгое время она стыдилась рассказывать об этом даже родным. Сейчас Сабина, как публичный человек, нередко сталкивается с травлей в интернете. По словам журналистки, самое печальное, что оскорбительные комментарии в соцсетях ей оставляют, в том числе, белорусы, которые, казалось бы, борются за демократические ценности и перемены в стране.

"Когда кто-то в комментариях желает мне смерти и при этом говорит, что я вовсе не белоруска, у меня уже нет болезненной реакции. Я просто хочу как-то доказать, что не все белорусы - блондины с голубыми глазами. Когда я поделилась своим опытом в Instagram, мне присылали множество историй людей, которые тоже прошли через травлю, но никому об этом не рассказывали, потому что стыдились", - делится Сабина Алиева.

Лизавета Ветрова Фото: Privat

Блогер и популяризатор белорусского языка почти с девяноста тысячами подписчиков в TikTok Лизавета Ветрова признается, что также столкнулась с хейтерами: "В мой адрес писали какие-то оскорбительные комментарии, мол, вы вообще не белоруска. Взрослые мужчины специально заходили ко мне на страницу, чтобы меня обидеть. Я думаю, что это комплексы и низкий уровень культуры".

Лизавета также убеждена, что белорусы плохо знают свою историю. Например то, что, татары и евреи живут на белорусских землях со времен Средневековья и что, по ее выражению, на самом деле "чернявых" здесь больше, чем "светлых".

"Общество стало более адекватным"

Еще один собеседник DW, пожелавший сохранить анонимность, имеет белорусские и африканские корни. Он убежден, что наиболее сильно ксенофобия в Беларуси проявлялась с середины 90-х до начала 2000-х. "Тогда общество было более пассионарным и эмоциональным - возникали конфликты между рокерами, рэперами, рейверами, лысыми, волосатыми. Расовые разборки стояли в длинном ряду с другими конфликтами. За последние 13 лет общество стало более адекватным по отношению к цветовому разнообразию", - отмечает мужчина.

Общество в РБ "стало более адекватным по отношению к цветовому разнообразию", считает собеседник DW Фото: picture-alliance/blickwinkel/C. Kaiser

И признается, что и сам в 1990-х сталкивался с угрозами со стороны членов "Русского национального единства" (неонацистская военизированная организация. - Ред.) и скинхедов. В то же время в его жизни были и случаи "позитивной дискриминации", когда цвет кожи, по его словам, "инспирировал женское внимание".

В целом собеседник склоняется к тому, что внешность никак не влияет на его жизнь в РБ, но признает, что белорусское общество все еще находится на пути к толерантности, впрочем как и он сам: "Мы, как общество, должны научиться принимать и уважать разные модели жизни, ценить чужую живую душу за факт ее существования, а не измерять всех по лекалам советской "нормальности". О себе могу сказать, что часто смотрю на людей с предубеждением и скрытой неприязнью. Пытаюсь избавиться от этой советской оптики".

Философ: До ярко выраженной агрессии у белорусов доходит редко

"Если говорить, например, о белорусах с африканскими или азиатскими чертами, то их часто на бытовом уровне могут воспринимать не слишком позитивно, хотя до ярко выраженной агрессии доходит редко, скорее тихое осуждение или пренебрежение. Я бы не стал называть подобные проявления "бытовым национализмом", скорее речь о ксенофобии и в целом о неприятии отличающегося", - указывает философ Павел Барковский.

Павел Барковский Фото: Ganna Kipel

Он полагает, что за белорусской бытовой ксенофобией скрывается "проявление национальной интроверсии и боязни чужого", которые появились, в том числе, из-за агрессии других народов, приносивших белорусам войны и чистки.

"Это скорее такая защитная реакция, чтобы оставаться в кругу "своих" и не выделяться на общем фоне. Это же частично может объяснять высокую склонность к ассимиляции и адаптации к сообществам других стран при переезде белорусов за рубеж: они просто начинают ассоциировать себя с другими национальными группами и обретают новых "своих", что было трендом до 2020 года", - добавляет Барковский.

Психолог: Белорусы - пассивно-агрессивная нация

"Людям важно понимать, кто "свой", кто "чужой", это наследие родоплеменного строя, из-за которого проявляется страх и нетерпимость к тем, кто не похож на нас. Кроме того, Беларусь - закрытая страна с достаточно однородным населением, многие живут в сельской местности или небольших городах, где редко встречаются с людьми с отличной от них внешностью. Толерантность же развивается в процессе взаимодействия: если мы общаемся с людьми, мы становимся к ним более терпимы", - уточняет, в свою очередь, психолог Наталья Скибская.

И обращает внимание на запреты, существующие в белорусском обществе, а также на то, что многое считается в нем "стыдным": "У нас даже инвалидов редко на улице увидишь. Получается, мы культивируем свою какую-то среднестатистическую норму - здоровый белый человек славянской внешности". Скибская называет белорусов "пассивно-агрессивной нацией", привыкшей подавлять в себе недовольство и злость, которые затем они выплескивают, в том числе, друг на друга.

"Даже внутри своей нации мы никак не можем прийти к толерантности и принятию друг друга. Надо перестраивать все общество, в первую очередь, чтобы люди разговаривали и выражали свои чувства. У нас в культуре, к сожалению, этого нет. У нас есть четкое разделение на то, какие эмоции приветствуются, а какие нет", - констатирует Наталья Скибская. И резюмирует, что идея толерантности и гуманизма могла бы стать основополагающей в Беларуси будущего.

Смотрите также: