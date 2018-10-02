 НАТО готовится к расторжению договора о РСМД | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.06.2019

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Мир

НАТО готовится к расторжению договора о РСМД

У НАТО есть множество вариантов ответных действий на случай окончательного расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил глава альянса Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (фото из архива)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (фото из архива)

НАТО готовится к окончательному расторжению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного между СССР и США в 1987 году. Вероятность того, что Россия снова будет исполнять обязательства, взятые в рамках ДРСМД, "конечно, снижается", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе в среду, 26 июня, перед встречей глав Минобороны стран альянса.

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"Мы должны подготовиться к миру без договора о ликвидации РСМД", - призвал Столтенберг, отметив, что у НАТО есть "большой выбор возможных мер, которые могут быть применены". При этом генсек альянса не пояснил, о чем конкретно идет речь. Наблюдатели отмечают, что страны-члены НАТО могут расширить свое военное присутствие на восточных границах альянса или в Балтийском море, а также усилить защиту стратегически важных объектов системами противоракетной обороны.

США и Россия приостановили выполнение ДРСМД

Договор о ликвидации РСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней (1000-5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По истечении этого срока американский госсекретарь Майкл Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД. 4 марта 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения договора российской стороной. 18 июня Госдума РФ поддержала законопроект о приостановке ДРСМД. 26 июня аналогичное решение принял Совет Федерации РФ.

В России считают, что нарушением договора стало включение в европейскую систему ПРО универсальных пусковых установок МК-41. В США и других странах НАТО уверены, что договор нарушила Россия, разработав и взяв на вооружение ракету 9М729 (SSC-8 по натовской классификации).

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